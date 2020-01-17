Xiaomi Mi 10'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

2020 yılının en çok beklenen akıllı telefonlarının başında şüphesiz ki Xiaomi Mi 10 geliyor. Yeni amiral gemisinin Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirileceği resmen doğrulanmıştı. Şimdi ise cihazın tasarımını gözler önüne seren birkaç yüksek kaliteli görsel yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Wear uygulaması App Store'da yayınlandı"

İnternete sızdırılan görsellerden de anlaşılabileceği üzere, Xiaomi Mi 10, kenarları kavisli ekran ile piyasaya sürülecek. Ayrıca ekranının sol üst löşesinde selfie kamerasını barındıran bir delik olacak. Alt çerçevenin ise diğerlerine kıyasla biraz daha kalın bırakıldığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör

Hedef Galaxy S20'den önce tanıtmak

Xiaomi Mi 10'un önümüzdeki Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Çinli şirket cihazı, 11 Şubat'ta duyurulacak Samsung Galaxy S20 serisinden daha önce çıkarmayı planlıyor. Bu sayede Mi 10, Snapdragon 865 platformundan güç alan ilk akıllı telefon olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.