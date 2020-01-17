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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı

    2020'nin en çok beklenen telefonlarının başında gelen Xiaomi Mi 10 çok yakında resmiyet kazanacak. Amiral gemisinin tasarımını açığa çıkaran yüksek kaliteli görseller yayınlandı.
    5 gün
    19,5b
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    19
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi Mi 10'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı
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    2020 yılının en çok beklenen akıllı telefonlarının başında şüphesiz ki Xiaomi Mi 10 geliyor. Yeni amiral gemisinin Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirileceği resmen doğrulanmıştı. Şimdi ise cihazın tasarımını gözler önüne seren birkaç yüksek kaliteli görsel yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Wear uygulaması App Store'da yayınlandı"

    İnternete sızdırılan görsellerden de anlaşılabileceği üzere, Xiaomi Mi 10, kenarları kavisli ekran ile piyasaya sürülecek. Ayrıca ekranının sol üst löşesinde selfie kamerasını barındıran bir delik olacak. Alt çerçevenin ise diğerlerine kıyasla biraz daha kalın bırakıldığını görüyoruz.

    Xiaomi Mi 10'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Hedef Galaxy S20'den önce tanıtmak

    Xiaomi Mi 10'un önümüzdeki Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Çinli şirket cihazı, 11 Şubat'ta duyurulacak Samsung Galaxy S20 serisinden daha önce çıkarmayı planlıyor. Bu sayede Mi 10, Snapdragon 865 platformundan güç alan ilk akıllı telefon olacak.



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    kucukyenici 5 gün en beğenilen
    Yüksek kaliteli görüntüye ne gerek var? Delikli ekran, hiç sevmedim.
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    CsknCkmk 4 gün
    Xaomi mi9T kullanıyorum. Şanslıysanız, iyi bir telefon denk gelirse ciddi anlamda ekonomik; Allah korusun bir nedenden servise verirseniz, size bol sabır dilerim. Muazzam bir kara deliğe düşmüş olacaksınız.
    Xaomi mi9T kullanıyorum. Şanslıysanız, iyi bir telefon denk gelirse ciddi anlamda ekonomik; Allah korusun bir nedenden servise verirseniz, size bol sabır diler...
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    Yanıtla +5
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    koyunsayar 5 gün kucukyenici
    Kaç aydır delikli ekranı olan telefon kullanıyorum hiç rahatsızlık hissetmedim .aksine ekran çok güzel görünüyor deliği görmüyorum bile
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    Rektifier 2 gün yeni yorumcu deepd3
    Çentik en azından ayarlarla kaldırılabiliyordu xiaomi telefonlarda
    bunda o yok :)
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    Rektifier 2 gün yeni yorumcu
    gerçekten çirkin
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    DH Misafiri 2 gün
    Ah şayomi sen o kadar deliksiz çentiksiz telefon yap gel şimdi amiral gemisine delik koy oldu mu şimdi. Bütün hevesim kaçtı valla ??
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    DH Misafiri 2 gün
    Huawein yaptığı çakma s10 plusı unuttunuz galiba, yapılacak tasarımlar az çok belli, xiaomi de bir telefonda ilk kez kullanılacak olan ekrana gömülü kamerayı da mi mix 4 e saklıyor, bu telefonu Huawei yapmış olsaydı yere göğe sığdıramazdınız.
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    DH Misafiri 2 gün
    eskiden çöp yazanlara kızardım şimdi ben yazıyorum ekrandaki kamera deliği yüzünden tasarım çöp
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    DH Misafiri 2 gün
    Maalesef mi 10 değil reno 3 pro. Aynısını mi 9'da vivo x23 ile yapılmıştı. Weibo'da digital chat station hesabını takip ederseniz mi 10 hakkındaki gerçek leak'leri görebilirsiniz, mi 10 hakkındaki çoğu leak yanlış çünkü
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    DH Misafiri 2 gün
    Mi mix demek tasarım demek hep öncü oldu, buda çok güzel olmuş.fiyatı uçmazsa kendiminkini yükseltecem.
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    barbarturk 3 gün
    Biri İzzet Altınmeşe resmi koysun
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    Formani 4 gün
    Sol üstte ölü piksel var
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    Dehşetengiz 4 gün
    ben tasarimi sevdim bakalim ne kadar olacak 5 bin olsa süper olurda inkansız gibi
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    19503 kez okundu.
    16 yorum yazıldı.

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