Xiaomi Mi 5 için beklentiler Ocak ayına yoğunlaşıyor





Xiaomi'nin bu yıl için gelmesi beklenen ancak Qualcomm'un Snapdragon 820 yonga setindeki gecikme nedeniyle gelecek yıla kalan Mi 5 amiral gemi akıllı telefon modeli için lansman beklentileri genelde Ocak ayına yoğunlaşıyor.





Firmanın patronu Lei Jun yaptığı açıklamada, amiral gemi modelleri için 12-18 ay arasında bir geliştirme döngüsü belirlediklerini ve cihazın en mükemmel hale gelmesi için çok çalıştıklarını dile getirdi. Ayrıca Lei Jun hali hazırda Xiaomi Mi 5 prototipini kullanıyor ve cihazdan çok etkilendiğini belirtiyor.





Lei Jun daha önce de Xiaomi Mi 5 modelinin beklediğimize değeceğini söylemişti. Bu bakımdan Jun'un, gecikme nedeniyle tüketici ilgisinin kaçmaması adına çeşitli söylemler gündeme getirerek konuyu sıcak tutmaya çalıştığı görülüyor. Modelin Snapdragon 820 yonga setindeki gecikmenin kurbanı olduğu açık.





Analiz uzmanlarından gelen bilgilere göre ise Xiaomi Mi 5 amiral gemi modelinin Ocak 2016 tarihinde tanıtılması ve Şubat ayında da satışa sunulması planlanıyor. Xiaomi, Şubat ayının ilk haftası başlayacak Bahar Festivali için önemli miktarda Mi 5 stoğu yapacak ve böylece cihazın ilk satış rakamları oldukça yüksek seyredecek.





Qualcomm'un en güçlüsü Snapdragon 820 ile geleceği tahmin edilen Mi 5 modelinde 2K ekran, parmak izi okuyucu, Force Touch dokunmatik hassasiyet teknolojisi, 4GB RAM, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor.

http://www.gizmochina.com/2015/11/26/xiaomi-may-stock-up-mi-5-in-plenty-expected-release-in-january-2016/