Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi 5 için beklentiler Ocak ayına yoğunlaşıyor

Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5 için artık bu yıl herhangi bir lansman ihtimali kalmadı. Genelde tüm tahminler gelecek yılın ilk ayları için yapılıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,6b
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi Mi 5 için beklentiler Ocak ayına yoğunlaşıyor


Xiaomi'nin bu yıl için gelmesi beklenen ancak Qualcomm'un Snapdragon 820 yonga setindeki gecikme nedeniyle gelecek yıla kalan Mi 5 amiral gemi akıllı telefon modeli için lansman beklentileri genelde Ocak ayına yoğunlaşıyor. 

Firmanın patronu Lei Jun yaptığı açıklamada, amiral gemi modelleri için 12-18 ay arasında bir geliştirme döngüsü belirlediklerini ve cihazın en mükemmel hale gelmesi için çok çalıştıklarını dile getirdi. Ayrıca Lei Jun hali hazırda Xiaomi Mi 5 prototipini kullanıyor ve cihazdan çok etkilendiğini belirtiyor. 

Lei Jun daha önce de Xiaomi Mi 5 modelinin beklediğimize değeceğini söylemişti. Bu bakımdan Jun'un, gecikme nedeniyle tüketici ilgisinin kaçmaması adına çeşitli söylemler gündeme getirerek konuyu sıcak tutmaya çalıştığı görülüyor. Modelin Snapdragon 820 yonga setindeki gecikmenin kurbanı olduğu açık.

Analiz uzmanlarından gelen bilgilere göre ise Xiaomi Mi 5 amiral gemi modelinin Ocak 2016 tarihinde tanıtılması ve Şubat ayında da satışa sunulması planlanıyor. Xiaomi, Şubat ayının ilk haftası başlayacak Bahar Festivali için önemli miktarda Mi 5 stoğu yapacak ve böylece cihazın ilk satış rakamları oldukça yüksek seyredecek. 

Qualcomm'un en güçlüsü Snapdragon 820 ile geleceği tahmin edilen Mi 5 modelinde 2K ekran, parmak izi okuyucu, Force Touch dokunmatik hassasiyet teknolojisi, 4GB RAM, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor.  

http://www.gizmochina.com/2015/11/26/xiaomi-may-stock-up-mi-5-in-plenty-expected-release-in-january-2016/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theyapici 4 yıl
güzel telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl
Xiaomi artık sağlam amiral gemisi yapmaya başlamış 820 lı cihaz güzelde acaba fiyatı ne olcak onu çok merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trkarapanda123asd 4 yıl
Yeter ki sıkıntısız yapsınlar kimsenin acelesi yok
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 yıl
Bu kadar beklemeden sonra force sensor olmazsa ayıp olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Kendi kendine devreleri onarabilen jel icat edildi 4 yıl LG G4 Android 6.0 güncellemesi inceleme videosu "Neler yeni? Geçmeli mi?" 4 yıl Google'ın düzenlediği yarışmada Türk öğrenciler bölge birincisi oldu 4 yıl Ülkemiz için LG G4 Android 6.0 Marshmallow güncellemesi yayınlandı 4 yıl Formula E'de sürücüsüz araçlar yarışacak 4 yıl Samsung Exynos 8890 yonga seti benchmark rekorlarını alt üst ediyor 4 yıl Ekran teknolojilerinde yeni dönem kapıda 4 yıl Windows 10'da OneDrive üzerinden dosya paylaşımı nasıl yapılır? 4 yıl Huawei büyümenin anahtarını fiziksel mağazalarda görüyor 4 yıl Lenovo ve Razer oyuncu bilgisayarlarında devrim yapmayı amaçlıyor 4 yıl VRGO ile oyun kontrolcüsü siz olun 4 yıl Google Card Board v2 inceleme videosu "2 dolara sanal gerçeklik kaskı" 4 yıl ABD'de Kasım'ın son haftası rekor haftası oldu 4 yıl Hızlı ve Öfkeli serisi ile efsaneleşen Paul Walker'ın ölümünden Porsche mi sorumlu? 4 yıl AMD Zen mimarili ilk işlemciler gelecek yıl sonunda 4 yıl VPN'de fark edilen yeni açık ip adresinizi ortaya çıkarabilir 4 yıl Apple, iPhone 7 modelinde 3.5mm jack bağlantısından vazgeçebilir 4 yıl iOS 9 ile gelen Live Photos fotoğrafları nasıl paylaşılır? 4 yıl Instagram çoklu hesap desteğini deniyor 4 yıl Asus, gezegenin en hızlı GeForce GTX 980 Ti ekran kartını duyurdu 4 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 5 için beklentiler Ocak ayına yoğunlaşıyor Sonraki Tarantino neden 70mm'yi dijitale tercih ettiğini açıkladı 4 yıl Nvidia Gameworks teknolojisine dikkat çeken Rainbow Six fragmanı yayınlandı 4 yıl 2si1 "Kardeş Payı" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Huawei Mate 8, AnTuTu testlerinde beklentiyi aşıyor 4 yıl Yamada Denki EveryPhone en ince Windows akıllı telefonu oldu 4 yıl Turris Omnia ile en güvenli router evinizde 4 yıl Spotify Premium 3 aylığına 1 liradan daha ucuza 4 yıl LG, yeni bir OLED üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor 4 yıl AMD, GCN mimarisinden önce çıkmış ekran kartlarına sürücü desteğini kesti 4 yıl PS4 oyunları resmen masaüstüne geliyor 4 yıl Araştırmacılar hissedebilen biyonik kol geliştirmeyi başardı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim