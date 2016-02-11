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Xiaomi Mi 5 ile ilgili ilk kamera görselleri paylaşıldı

Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5 için çok az bir süre kalırken, farklı paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Firmanın patronu, cihaz ile çektiği fotoğrafları paylaştı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi 5 ile ilgili ilk kamera görselleri paylaşıldı


24 Şubat 2016 tarihinde tanıtılması beklenen Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5, aslında uzun bir süredir bekleniyor ve Snapdragon 820 yonga seti nedeniyle de epey gecikti. Bu bakımdan, firmanın patronu oldukça heyecanlı ve zaman zaman farklı paylaşımlar yaparak heyecanlarını yansıtıyor. 

Daha önce Xiaomi Mi 5'in lansman tarihini paylaşan ve cihaz ile ilgili genel bilgiler veren başkan Lin Bin, bu kez de cihazı kullanarak çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Fotoğraflar oldukça güzel ancak düşük çözünürlükte olduğu için veri ayrıntıları net olarak bilinmiyor. 


Xiaomi Mi 5 modelinin 16MP çözünürlüğünde OIS ve lazer tabanlı otomatik odaklama destekli bir sensör kullanacağı daha önce gündeme gelmişti. Çok hızlı deklanşör ve otomatik odaklama yapabildiği, görsellerden az çok anlaşılabiliyor. Muhtemelen Lin Bin, bu avantajlara dikkat çekmek için bu iki fotoğrafı paylaştı.

Xiaomi Mi 5 modelinde 5.1 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 820 yonga seti ve 3GB/4GB LPDDR4 RAM seçeneklerinin olacağı tahmin ediliyor. Bu açıdan, 2K ekranlı rakiplerine göre oldukça iyi bir performans sergileyeceğini söylemek yanlış olmaz. Ayrıca cihazda Android 6.0 işletim sistemi, parmak izi entegreli Home butonu, 3600mAh kapasiteli batarya ve MIUI 7 kullanıcı arayüzü olacağı ifade ediliyor. Xiaomi yine fiyat konusunda sürpriz yapabilir.
Xiaomi Mi 5 ile ilgili ilk kamera görselleri paylaşıldı
 
Xiaomi Mi 5 ile ilgili ilk kamera görselleri paylaşıldı
 

http://www.androidheadlines.com/2016/02/xiaomis-co-founder-shares-first-xiaomi-mi-5-camera-samples.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umutozdgn.1 3 yıl
Açıkçası şunu söyleyim, sırf miui için bile alınır Xiaomi. Hani o kadar kullanıcı dostu bir arayüz ki, cidden çok başarılı. Tabi herkesin kişisel tercihi. Xiaominin yazılım desteği de başarılı, bir o kadar rom da cabası.
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dexterr 3 yıl
Batarya 3000 mah olcak
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heredot_abi_ 3 yıl
Süper ötesi bi tel olmasını bekliyorum. TR a gelir gelmez alacağım...
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interwap 3 yıl
Günaydın. Kaç günlük haber.
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S.Soylu 3 yıl
mu5tafa
Ucuz olursa tamam da s7 ye, g5 yakın olursa kim xiaomi diye bir telefon kullanmak ister arkadaş. Türkiye pazarına zahmet edip gelmemiş bir markaysa hele.

zahmet edip gelmemekten çok adamların işi f/p üretmek genelde. Misal 100 $ metal kasalı telefon üretmek vs. Şimdi adamlar kendi ülkesinde yeterince telefon satıyorken burada vergiler ile birlikte diğer büyük markalarla aşağı yukarı aynı fiyatta olacağı piyasaya neden girsin ki ? Dediğin gibi fiyat yüksek olursa kimse dönüp bakmaz. Bu şekilde baktığımızda adamların yerinde ben olsam bende girmeden önce düşünürüm böyle bir pazara
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OneMinuteTR 3 yıl
Yazının sonunu getirememişsin
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LooF 3 yıl
Bu mi5 te yilan hikayesine dondu
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mu5tafa 3 yıl
Ucuz olursa tamam da s7 ye, g5 yakın olursa kim xiaomi diye bir telefon kullanmak ister arkadaş. Türkiye pazarına zahmet edip gelmemiş bir markaysa hele.
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Seyesla 3 yıl mu5tafa
Haklısın.Bu yüzden eğer DH deki ve diğer bilgiler (iddia edilen) doğruysa Xiaomi yandı.FHD nedir? 3 GB RAM nedir? O özelliklerin hepsi iğrenç.4 çekirdekli aptal Qualcomm un chipsetide dahil.Bunu biliyorlardır umarım.
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Cenkay KESER 3 yıl mu5tafa
mu5tafa

Ucuz olursa tamam da s7 ye, g5 yakın olursa kim xiaomi diye bir telefon kullanmak ister arkadaş. Türkiye pazarına zahmet edip gelmemiş bir markaysa hele.

Türkiye pazarına girmeyi istiyorlar ancak şu için daha önemli pazarlara yoğunlaştılar. 2-3 ay içinde resmi olarak Amerikada satışa başlayacaklar, daha sonra avrupaya açılacaklar. Marka algısına takılıyorsanız alacağınız marka elma olmalı yoksa arkadaşlarınıza ben LG veya bir başka markanın telefonunu kullanıyorum nasıl dersiniz (!)
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