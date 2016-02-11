Xiaomi Mi 5 ile ilgili ilk kamera görselleri paylaşıldı





24 Şubat 2016 tarihinde tanıtılması beklenen Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5, aslında uzun bir süredir bekleniyor ve Snapdragon 820 yonga seti nedeniyle de epey gecikti. Bu bakımdan, firmanın patronu oldukça heyecanlı ve zaman zaman farklı paylaşımlar yaparak heyecanlarını yansıtıyor.





Daha önce Xiaomi Mi 5'in lansman tarihini paylaşan ve cihaz ile ilgili genel bilgiler veren başkan Lin Bin, bu kez de cihazı kullanarak çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Fotoğraflar oldukça güzel ancak düşük çözünürlükte olduğu için veri ayrıntıları net olarak bilinmiyor.









Xiaomi Mi 5 modelinin 16MP çözünürlüğünde OIS ve lazer tabanlı otomatik odaklama destekli bir sensör kullanacağı daha önce gündeme gelmişti. Çok hızlı deklanşör ve otomatik odaklama yapabildiği, görsellerden az çok anlaşılabiliyor. Muhtemelen Lin Bin, bu avantajlara dikkat çekmek için bu iki fotoğrafı paylaştı.





Xiaomi Mi 5 modelinde 5.1 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 820 yonga seti ve 3GB/4GB LPDDR4 RAM seçeneklerinin olacağı tahmin ediliyor. Bu açıdan, 2K ekranlı rakiplerine göre oldukça iyi bir performans sergileyeceğini söylemek yanlış olmaz. Ayrıca cihazda Android 6.0 işletim sistemi, parmak izi entegreli Home butonu, 3600mAh kapasiteli batarya ve MIUI 7 kullanıcı arayüzü olacağı ifade ediliyor. Xiaomi yine fiyat konusunda sürpriz yapabilir.

http://www.androidheadlines.com/2016/02/xiaomis-co-founder-shares-first-xiaomi-mi-5-camera-samples.html