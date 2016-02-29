Xiaomi Mi 5 için 14 milyon kişiyi sıraya girdi

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"Xiaomi'nin en güçlü akıllı telefonu Mi 5 tanıtıldı, işte detaylar"

Xiaomi genelde peynir ekmek gibi satılan akıllı telefonlarıyla tanınıyor. Zaman zaman belirli süreler içerisinde çevrimiçi olarak satış kanalları açan Xiaomi, fırsatı kaçırmak istemeyen tüketicilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Saniyeler içerisinde tükenen akıllı telefonlar, firmanın satış rakamlarını katlamasına neden oluyor.Firma, yeni amiral gemi modeli Mi 5 için yarın, yani 1 Mart tarihi itibariyle, flash sale olarak adlandırdığı süreli satışını yapacak. Satış için ise 25 Şubat tarihinden bu yana kayıt süreci başlatılmıştı. Firmadan verilen bilgilere göre, yeni amiral gemisi için kayıt yaptıranların sayısı 14.4 milyon kişiye ulaştı. Firma tarihinde, bugüne kadar bu kadar fazla sayıda kayıt sayısına ulaşılmamıştı.Geçen yıl 70 milyon akıllı telefon satışı yapan firmanın en büyük dezavantajı, Mi 5 modelinin yetişmemesi olmuştu. Bu nedenle 80 milyon hedefini tutturamayan Xiaomi, bu yıl oldukça ümitli. Xiaomi Mi 5 satışları ile birlikte toplam rakamın 80-100 milyon arasında gerçekleşmesi bekleniyor.Xiaomi Mi 5 modelinde 5.15 inçlik Full HD ekran, 3GB/4GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi, Snapdragon 820 yonga seti, 4 eksenli OIS desteği olan 16MP çözünürlüğünde arka kamera, metal veya seramik kasa, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, MIUI 7 arayüzü gibi özellikler yer alıyor. Modelin başlangıç fiyatı 300$ olarak belirlenmişti.