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Xiaomi Mi 5 için 14 milyon kişiyi sıraya girdi

Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli, yarın itibariyle Çin'de piyasaya çıkıyor. Meraklılarının yaklaşık 8 aydır sabırsızlıkla beklediği model için 14 milyon kişi sıraya girdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,8b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi genelde peynir ekmek gibi satılan akıllı telefonlarıyla tanınıyor. Zaman zaman belirli süreler içerisinde çevrimiçi olarak satış kanalları açan Xiaomi, fırsatı kaçırmak istemeyen tüketicilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Saniyeler içerisinde tükenen akıllı telefonlar, firmanın satış rakamlarını katlamasına neden oluyor.

Firma, yeni amiral gemi modeli Mi 5 için yarın, yani 1 Mart tarihi itibariyle, flash sale olarak adlandırdığı süreli satışını yapacak. Satış için ise 25 Şubat tarihinden bu yana kayıt süreci başlatılmıştı. Firmadan verilen bilgilere göre, yeni amiral gemisi için kayıt yaptıranların sayısı 14.4 milyon kişiye ulaştı. Firma tarihinde, bugüne kadar bu kadar fazla sayıda kayıt sayısına ulaşılmamıştı.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin en güçlü akıllı telefonu Mi 5 tanıtıldı, işte detaylar"
Geçen yıl 70 milyon akıllı telefon satışı yapan firmanın en büyük dezavantajı, Mi 5 modelinin yetişmemesi olmuştu. Bu nedenle 80 milyon hedefini tutturamayan Xiaomi, bu yıl oldukça ümitli. Xiaomi Mi 5 satışları ile birlikte toplam rakamın 80-100 milyon arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Xiaomi Mi 5 modelinde 5.15 inçlik Full HD ekran, 3GB/4GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi, Snapdragon 820 yonga seti, 4 eksenli OIS desteği olan 16MP çözünürlüğünde arka kamera, metal veya seramik kasa, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, MIUI 7 arayüzü gibi özellikler yer alıyor. Modelin başlangıç fiyatı 300$ olarak belirlenmişti.
 
Xiaomi Mi 5 için 14 milyon kişiyi sıraya girdi

http://www.androidheadlines.com/2016/02/14-4-million-people-registered-for-xiaomi-mi-5-flash-sale.html Yorum Yaz
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acbold 3 yıl en beğenilen
crazy585858
şerefsizlik benim ülkeme gelmeyen telefon isterse 1 milyar ön sipariş alsın.. senki çinin en büyük firmasısın nerdeyse ama telefonun yurtdışında satılmıyor

Senin ülken yani bizim ülkemiz üreticiden daha çok para kazanmak istediği için adamlar senin deyiminle "şe..siz" olmayı kabul eder enayi olmayı kabul etmez :)
crazy585858şerefsizlik benim ülkeme gelmeyen telefon isterse 1 milyar ön sipariş alsın.. senki çinin en büyük firmasısın nerdeyse ama telefonu...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Das Boot 3 yıl
1.3 milyar nüfuslu ülke için bir şey değil 14 milyon.
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krokodil06 3 yıl
nihai satıcıya ulaşmak daha mantıklı adamlar için
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tobepeople 3 yıl
Ben yaklaşık 2 milyar nüfuslu bir ülkenin üreticisi olsaydım ben de yurt dışı ile uğraşmazdım vergisi teknik servisi parçası vs. nüfusumuz ne ki zaten ayrıca Çinliler pek talep göstermiyorlar kendi telefonlarına bu yüzden de düşük bu kadar onlar da eski samsung ya da eski iphone alıyor en kötü ihtimalle...
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Uacellat_62 3 yıl
Sıraya girenlerin telefonu alma zorunluluğu yok. 14 milyonun yarısından fazlası alıcı değildir
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VulonViing 3 yıl
Türkiye'de olsa bende sıraya girerim. Özellikleri çok, fiyatı az.
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caneycaney 3 yıl
mu5tafa
Yok 50 milyon kişi sıraya girdi.
yıl sonu satış rakamları açıklanınca da küsüratlı dilimde adı bile duyulmaz xiaomi nin.

biri arkadaşa Çin'nin nüfusunu söylesin
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ekrem.kolu 3 yıl caneycaney
caneycaney

mu5tafa

Yok 50 milyon kişi sıraya girdi.
yıl sonu satış rakamları açıklanınca da küsüratlı dilimde adı bile duyulmaz xiaomi nin.


biri arkadaşa Çin'nin nüfusunu söylesin



1,357 milyar (2013yılı itibari ile)
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mu5tafa 3 yıl
Yok 50 milyon kişi sıraya girdi.
yıl sonu satış rakamları açıklanınca da küsüratlı dilimde adı bile duyulmaz xiaomi nin.
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mmmashm 3 yıl
Yurtdışından getirtebiliriz inşallah gümrükte sıkıntı çıkartmazlar
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teknokaptan 3 yıl
Ordaki dukkanlar binlerce alip Kara borsaya farkli satiyolar bu yuzden bu rakamlar cikiyor.cikis fiyati ile Alan varmi acaba turkiyede?
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ANIL007 3 yıl
xiaomi hem çok kaliteli hem de getçekten kullanici dostu. Bilekliginin sarji titresime ragmen iki aydan fazla gidiyor. Kulakliklari cok guzel ve kaliteli premium. Power banki mukemmel. Ben bu cihazi gercek anlamda kullanmak istiyorum. Yanliz su konuda hayal kirikligina ugrasim mi4,de celik ya da celik alasimli bir cerceve kullanilirken sanirim mi5 aliminyum. Keske mi5de celik olsaydi.
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emre1393 3 yıl ANIL007
ANIL007
xiaomi hem çok kaliteli hem de getçekten kullanici dostu. Bilekliginin sarji titresime ragmen iki aydan fazla gidiyor. Kulakliklari cok guzel ve kaliteli premium. Power banki mukemmel. Ben bu cihazi gercek anlamda kullanmak istiyorum. Yanliz su konuda hayal kirikligina ugrasim mi4,de celik ya da celik alasimli bir cerceve kullanilirken sanirim mi5 aliminyum. Keske mi5de celik olsaydi.

7000 serisi alüminyum, çelikle aynı mukavemete sahip ve üçte biri ağırlığında, sağlamlık sorunu olmayacaktır.
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gael 3 yıl
Çinden getirtsek kullanabilirmiyiz burda
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StevenZA 3 yıl
Kamera düzgün ışıkta iyi iş çıkarıyor benim görüşüm. youtube.com/...
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emre1393 3 yıl gael
gael
Çinden getirtsek kullanabilirmiyiz burda

4g için sade 1800, 2100 ve 2600 bandı var, tabi bu Çin cihazı için, Hindistan için farklı olacaktır, zaten mi note ve diğer bi çok cihazı bu sorun (Hindistan kaynakli) yüzünden getiremedik dedi Hugo Barra, mi5 Hindistanda çıkacak ama, global rom da gelecektir.
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Guest-1E8273177 3 yıl
Türkiyeye gelmesin zaten bu tür ucube telefonlar.
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