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Xiaomi Mi 9, Snapdragon 8150 ile güçlendirilmiş ilk telefon olabilir

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi ile ilgili detaylar netleşmeye başlıyor. Xiaomi Mi 9'un Snapdragon 8150 ile güçlendirilmiş ilk telefon olacağı ileri sürüldü.
6 ay
20,7b
1
27
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Mi Mix 3, çift arka kamera ile gelmişti ancak Xiaomi Mi 9'un üçlü kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Tedarik zincirine yakın kaynaklar 2019'un ilk yarısında piyasaya sürülecek telefonun Qualcomm Snapdragon 8150 yonga seti ile güçlendirileceğini öne sürdü.
Ayrıca Bkz. "Çinli teknoloji devi Tencent, akıllı gözlüklerini piyasaya sundu"
Xiaomi Mi 9'un ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX586 görüntü sensörü barındıracak. Cihazın 6 ve 8 GB RAM seçenekleri ile sunulması bekleniyor ancak en üst varyant 10 GB RAM ile gelebilir. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü ve kablosuz şarj teknolojisi gibi özelliklerin yanı sıra toza ve neme karşı bir çeşit korumaya sahip olması bekleniyor.

Snapdragon 8150'yi TSMC üretecek

Qualcomm'un yeni nesil üst sınıf yonga seti Snapdragon 8150, TSMC tarafından 7 nanometre fabrikasyon süreci ile üretilecek. Ayırca yapay zeka için ayrı bir Nöral İşlem Birimi (NPU) olacak. Tek yongalı Snapdragon 8150 mimarisinin Kirin 980'e çok benzediği de gelen haberler arasında.

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interwap 6 ay
Xiaomi yeni telefonu için 10GB diyor, 48 MP diyor, 8150 yonga diyor, kablosuz şarj diyor, ekrana gömülü parmak izi sensörü diyor. Cihaz çıkıyor ve "eee biz bunu sadece Explorer için yaptık diyor." Oda temel modelin 2 katı fiyata geliyor. Millette üst modelin özelliklerine kanıp temel modeli alıyor. Para o kadar çıkışıyor.
Xiaomi iyi algı yapmaya başladı.
Xiaomi yeni telefonu için 10GB diyor, 48 MP diyor, 8150 yonga diyor, kablosuz şarj diyor, ekrana gömülü parmak izi sensörü diyor. Cihaz çıkıyor ve "eee biz bunu...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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teknokaptan 6 ay
Mi 9 lie gelen islemci mediatek ten olabilir.
Galaxy S11 ole gelen modem 5G destekleyebilir.
iPhone XXLarc 5G ile gelebilir.
Nokia X9 ile gelen Kamera pixel Telefondan Saha iyi resim cekebilir !!!!!!!!
Gelebilir......gelebilir..... gelebilirrr içerik olsun diye var sayım ile yaşamak pehhhh
Mi 9 lie gelen islemci mediatek ten olabilir.Galaxy S11 ole gelen modem 5G destekleyebilir.iPhone XXLarc 5G ile gelebilir.Nokia X9 ile gelen Ka...
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işleredom 6 ay
Birkaç seneye snapdragon 82749274 çıkar herhalde. Yazılımlar uygulamalar gelişmediği sürece işlemcinin gelişmesi bir işe yaramıyor.
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sis651 4 ay
Güçlendirilmiş olabilir demek biraz garip bir ifade değil mi? Her şeyi İngilizce'den olduğu gibi almak ne kadar doğru acaba?
2015'te ikinci el Galaxy S5 aldım ve 2018 Nisan'ında da yine ikinci el Galaxy S8 aldım. Aslında hiç S8 alma niyetim yoktu ama S5'in 2 GB RAM'i artık yetersiz kaldığı için sinir etmeye başlamıştı beni. Böyle olunca da istemeyerek de olsa yeni bir telefon arayışına girdim. Xiaomi'ler liste başı idi ama çeşitli gariplikleri ve herkesi için önemli olmayan birkaç eksikliklerinden sonra vazgeçip bulduğum uygun bir cihazı aldım.
Hani demek istediğim işlemci benim için bir sınırlayıcı değildi, RAM sınırlayıcı ve karar verici olmuştu telefonu değiştirmemde. Yoksa Hala Snapdragon 801'in yapamayacağı veya yapmamı engelleyeceği pek bir şey olduğunu sanmıyorum.
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wickersan 4 ay
Mikrofonları bok gibi, robotik ses ve karşıya giden tak tuk seslerini çozsunler önce.
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Y-ZiyA 6 ay
Olmayabilir de...
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savanam 6 ay
Telefon işi ihtiyaçlar noktasında daha iyi teknolojiye gerek kalmayacak noktaya ulaştı. Daha iyi telefon artık lüx. Statü göstergesi.
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Emin KOÇ 6 ay
Artık Xiaominin sızıntıları bile aylar öncesinden gelmeye başladı büyüdüklerinin bir göstergesi gerçi adamlar Çinde ve o bölgede aşırı büyükte Dünya pazarında iyi yer buldular
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foreveriphone 6 ay
Sd835 Google Play deki tüm oyunları sorunsuz oynatıyor tüm programları jet hızıyla çalıştırıyor.Sd8150'nin artısı ne olacak ki tüketiciye.İi numara savaşına döndü artık yapmak için yapıyorlar.
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Johan Elmander 6 ay
İlk katlanan telefon zaten SD8150 ile gelmedi mi?
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tosuntosun 6 ay
birçok arkadaş yazılım kısmını dile getirmiş ve bende onalara farklı bir destek sağlamak istiyorum
artık android in işletim sistemi gibi DOC bs araçlar ile kullanımıza geçilmeli ve insanlar bu tlf denen ama aslında MİNİK bilgisayara gsm modülü ile tlf halini almış sistemleri aslında dönmesi çok geç bile kaldı...
insanlar evdeki veya iş yerindeki kşisel işlerinde kullanabilmeli.. yazıcı konusu belki.. wifi yazıcılar artık çoğaldı... yani illem bir dosya taranması gerekiyor ise desktop ile yapılır ve ceba transfer edilir.
bulut sistemli çalışıyorlar. işyerindeki nas larda kendilerince cloud yapısını sağlıyorlar
bahsi geçen SD8150 nedir bilmiyorum ama SD855 ile gelecek diyorlardı.
tlf larda yazılım kısmı ile dahili bellek hızlarının ve SD kart okuma modüllerinin de son çıkan kartların okuma yazma hızlarına erişmeleri gerekiyor. ama öncelik kullanıcı destekli bir OS
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yolyordam35 6 ay
mi8 den once mi mix 3s de kullanilir buyuk ihtimal
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s_s64 6 ay
ula benim.telefonun ram 6gb bilgisayar 4gb😂😂
koskoca bilgisayarin 4gb ram ile yapamad8gi yok ama telefon bi halt yapamiyor
mix 2 kullaniyorum zamaninda 2000 verirken bile icim ciz etti bunlara hu paragi kim verecek bozana kadar kullanilamicak hale gelene kadar kullanirim artik oyuncu telefonu nedir benim mix 2 de oynayamayip onda ekstra oynayabilecegim bir oyun yok daha bana gore suan en oyuncu telefonu jokia 8 cunku fiyati 2000 tl 2100 tl civari adreno 540 gpusu fazla fazla yeter
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