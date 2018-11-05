Xiaomi Mi 9, Snapdragon 8150 ile güçlendirilmiş ilk telefon olabilir

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Mi Mix 3, çift arka kamera ile gelmişti ancak Xiaomi Mi 9'un üçlü kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Tedarik zincirine yakın kaynaklar 2019'un ilk yarısında piyasaya sürülecek telefonun Qualcomm Snapdragon 8150 yonga seti ile güçlendirileceğini öne sürdü.

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Xiaomi Mi 9'un ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX586 görüntü sensörü barındıracak. Cihazın 6 ve 8 GB RAM seçenekleri ile sunulması bekleniyor ancak en üst varyant 10 GB RAM ile gelebilir. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü ve kablosuz şarj teknolojisi gibi özelliklerin yanı sıra toza ve neme karşı bir çeşit korumaya sahip olması bekleniyor.

Snapdragon 8150'yi TSMC üretecek

Qualcomm'un yeni nesil üst sınıf yonga seti Snapdragon 8150, TSMC tarafından 7 nanometre fabrikasyon süreci ile üretilecek. Ayırca yapay zeka için ayrı bir Nöral İşlem Birimi (NPU) olacak. Tek yongalı Snapdragon 8150 mimarisinin Kirin 980'e çok benzediği de gelen haberler arasında.