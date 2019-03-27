Xiaomi Mi 9X detaylanıyor

Xiaomi’nin son olarak Mi 6X modelinde bıraktığı Android One telefonları bu yıl yeniden tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Xiaomi’nin Android One programına ekrana entegre parmak izi okuyucusu olan iki yeni model ekleyeceği gündeme gelmişti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da bu iki model muhtemelen Xiaomi Mi 9X modelini temel alacak.

Xiaomi Mi 9X özellikleri

Xiaomi Mi 9X modelinde 6.4 inçlik AMOLED çentikli ekran olması bekleniyor. Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alan modele 6GB LPDDR4X RAM ve 64GB dahili kapasite eşlik edecek.

Ayrıca Bkz.

"Dördüncü nesil Apple TV artık Apple TV HD oldu"

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensörün yanında 13MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör ve 8MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 32MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. Her iki taraftaki kameraların 4 pikseli birleştirerek daha kaliteli resimler ortaya çıkardığı ifade ediliyor.

3300mAH kapasiteli bir bataryaya sahip olan akıllı telefon 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Kasa kalınlığı ise 7.5mm gibi sınıfında oldukça iddialı. Kaynaklar Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite modellerinin Mi 9X modelini temel alacağını belirtiyor. Mi A3 muhtemelen hemen tüm özellikleri miras alacak ancak Mi A3 Lite kamera ve işlemci tarafında kırpmaya gidebilir. Şimdilik net bir tarih yok ancak yaz ortalarına doğru bu modellerin resmiyet kazanması bekleniyor.