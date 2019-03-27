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Xiaomi Mi 9X detaylanıyor

Mi 9 modelinin daha kırpılmış bir versiyonu olmaya aday Mi 9X detaylanıyor. Xiaomi Mi 9X yine segmentine göre iddialı özelliklerle gelecek. Xiaomi Mi 9X özellikleri haberimizde.
1 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin son olarak Mi 6X modelinde bıraktığı Android One telefonları bu yıl yeniden tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Xiaomi’nin Android One programına ekrana entegre parmak izi okuyucusu olan iki yeni model ekleyeceği gündeme gelmişti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da bu iki model muhtemelen Xiaomi Mi 9X modelini temel alacak.

Xiaomi Mi 9X özellikleri

Xiaomi Mi 9X modelinde 6.4 inçlik AMOLED çentikli ekran olması bekleniyor. Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alan modele 6GB LPDDR4X RAM ve 64GB dahili kapasite eşlik edecek.

Ayrıca Bkz. "Dördüncü nesil Apple TV artık Apple TV HD oldu"

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensörün yanında 13MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör ve 8MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 32MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. Her iki taraftaki kameraların 4 pikseli birleştirerek daha kaliteli resimler ortaya çıkardığı ifade ediliyor.

3300mAH kapasiteli bir bataryaya sahip olan akıllı telefon 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Kasa kalınlığı ise 7.5mm gibi sınıfında oldukça iddialı. Kaynaklar Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite modellerinin Mi 9X modelini temel alacağını belirtiyor. Mi A3 muhtemelen hemen tüm özellikleri miras alacak ancak Mi A3 Lite kamera ve işlemci tarafında kırpmaya gidebilir. Şimdilik net bir tarih yok ancak yaz ortalarına doğru bu modellerin resmiyet kazanması bekleniyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/03/26/xiaomi-mi-9x-full-specifications-price-leaked-ahead-of-april-launch/ Yorum Yaz
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Victor Strand 1 ay
Batarya harici güzel
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Bloodin 1 ay
Anlaşıldı, Note 7 Pro ile Mi 9 SE'yi küresel pazara sunmayacak olan Xiaomi küresel pazardaki fanlarını Mi 9X ile memnun etmeye çalışacak. Cihaz Mi 9 SE'nin Snapdragon 675 versiyonu, aynı Amoled ekran, üçlü kamera dizilimi ve Note 7 Pro'ya göre daha düşük bataryaya bakarsak Note 7 Pro'dan ziyade Mi 9 SE'ye daha yakın bir cihazla karşı karşıyayız. Nasıl ki Mi 8 SE yerine dünyaya Mi 8 Lite'ı sundu, buna da Mi 9 Lite dememişler de Mi 9X demişler, artık Apple'a özenmek yerine Meizu'ya özeniyorlar anlaşılan, ama Meizu en azından sadece işlemciyi kısıyor, geri kalanını aynı tutuyor...
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Sharparrow 1 ay
Bu redmi note 7 pro'nun batarya kapasitesi daha düşük versiyonu olmuş
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sreylare 1 ay
Xiaomi'ye ait ya, global Redmi Note 7 pro da gelmeyecek, pronun ederi üzerine 1000 TL koyar satarlar!
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intel7mix 1 ay
3300 mah şaka gibi
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RaptorFX 1 ay
Şuna 9X deme yahu. kırpılmış falan değil direk farklı model bu.
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