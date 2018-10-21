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Xiaomi Mi A1 kullanıcıları için Android Pie müjdesi

Xiaomi Mi A1, Geekbench'de Android Pie ile çalışırken görüntülendi. Çok büyük ihtimalle şu an test aşamasında olan Android Pie güncellemesi, çok yakında tüm Mi A1 kullanıcıları ile buluşmuş olacak.
7 ay
6,7b
1
13
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Xiaomi’nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürmüş olduğu bütçe dostu , Android One cihazı, Mi A1 çok büyük olasılıkla yakın gelecekte Android 9 Pie güncellemesine kavuşmuş olacak. Xiaomi, Mi A1 için Android Oreo güncellemesi yayınlama konusunda oldukça yavaş ve ilgisiz davranmıştı. Ancak görünüşe bakılırsa, Android Pie için her şey farklı olacak.
Cihaz, Geekbench’de yer alan skor sayfasında Android Pie ile görüntülendi. Bu da demek oluyor ki, cihazın Android Pie güncellemesi şu an test aşamasında ve önümüzdeki günlerde güncelleme tüm kullanıcılar ile buluşmuş olacak. Cihaz, böylelikle Mi Mix 2S’den sonra Android Pie işletim sistemine sahip olan ilk Xiaomi modeli olacak.
Xiaomi Mi A1 kullanıcıları için Android Pie müjdesi
 
Android 9 Pie ile çalışan Mi A1'in Geekbench'de tek çekirdekte 932, çift çekirdekte 4470 puan elde ettiğini görüyoruz. Ki bu rakamlar, aynı seviyede yer alan diğer Xiaomi cihazlarıyla kıyaslandığında oldukça yüksek. Bu bakımdan cihazın Android 9 Pie ile kullanıcılarına çok daha hızlı ve güçlü bir performans sunacağı aşikar.
https://www.gizmochina.com/2018/10/20/xiaomi-mi-a1-will-get-android-9-0-pie-soon-model-spotted-on-geekbench/ Yorum Yaz
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oguzhan diric 7 ay en beğenilen
Müjde değil zaten cihaz android 7 ile geldi iki tane ana güncelleme alması lazımdı birinci aldı android 8 olarak ikinci ise android 9.
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ouzqan 7 ay
Kullanıcılarına hayırlı olsun.
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joshbarnes 7 ay
DNS, internetin adres defterine benziyor, bazı ISP'ler ya da mobil sağlayıcılar, sitelerin engellenmesi için kendi başlarına varsayılanlar, hatta hükümetler bile bunu yapıyorlar, yani Endonezya reddit'i engelledi.
DNS'yi cloudflare veya google gibi başka bir sunucuya çevirmek neredeyse tüm web sitelerine engel olur ve hatta web sitesi yüklemesini hızlandırabilir.
Android pasta önce bu yapmak için tek yol telefonunuzu root ya da sahte vpn uygulamasını kullanmak oldu.
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DH Misafiri 7 ay
a2 lite da gelir mi bu güncelleme
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V4LKyR 7 ay
Bir sonraki telefonum Google Pixel olacak... Şu saf Google hissini bir de ben yaşayayım bakalım nasıl oluyor.
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napolyon94 7 ay
Yani beklenen birşeydi. Pie update ile birlikte birkac guvenlik yamasi daha aliriz ve ardinda cihaz guncelligini kayveder gibi.
Mia1 inanilmaz bir cihaz, resmen hayatimi degistirdi. Note3 den sonra ilaç gibi geldi. Xiaomi mia1 in global fiyatini 150 dolara kadar cekti. Yakinda sagda solda 999tl kampanyalara dahi rastlayabiliriz.
Bu arada Cihazin OTG yetenekleri beni benden aliyor, ben daha evvel hic bir cihazinda bu kadar harici hdd ve fiziksel klavye kullanmamistim.
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atakanozt23 7 ay napolyon94
Otg kablosu öneriniz nedir bende dönüştürücü ile yapmaya çalıştım USB belleği okumadi teşekkürler iyi günler
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smart1978 7 ay
Android 7.1.2 ile satisa basladi ki o donemdeki Android One li Turkiye de resmi olan General Mobile inatla Android 7.1.2 yi red ettiler! .
Sonra da Android 8.0 a gecildi. Daha sonra da Android 8.1 e gecildi .. Yine General Mobile Android 8.1 e gecmedi neredeyse bir yil sonrasina 8.1 e anca gecti ...
Simdi Mi A1 ise Android 9.0 alacak ... Guzel gelisme ....
Cihaz sahibiyim yedekte duruyor. Bircok acidan fiyatini haketmektedir.
Pixel 3 modelleri 3 yil Android major surum guncellemesi ve 3 yil da guvenlik guncellemesi alacagi resmi olarak ilan edildigindne beri benzer bir adim Andorid One platformunda da olmasini beklerim hic olmazsa 18 ay degil de 24 ay guncelleme garantisi gelmeli :) Mi A1 da belki boyle olmustur :)
Bakalim General Mobile cihazlarina da boyle bir supriz ilerde yapabilecek mi ?
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Colouse 7 ay
Sözde Android One, sözde yeni sürümler ilk bu cihazlara ulaşmalı ama yine Android tarafında saçmalıklar devam ediyor. Şu güncelleme olayı bir türlü oturmadı.
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oguzhan diric 7 ay en beğenilen
Müjde değil zaten cihaz android 7 ile geldi iki tane ana güncelleme alması lazımdı birinci aldı android 8 olarak ikinci ise android 9.
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drkengin 7 ay
Müthiş
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mavizaman 7 ay
8 de mi 8.1 de mi gelen güncellemede sorun yaşamıştı sanırım a1.
bi ara bende niyetlendiydim 1100 iken daha da düşer diye ama tersi oldu :D
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