Xiaomi Mi A1 kullanıcıları için Android Pie müjdesi

Xiaomi’nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürmüş olduğu bütçe dostu , Android One cihazı, Mi A1 çok büyük olasılıkla yakın gelecekte Android 9 Pie güncellemesine kavuşmuş olacak. Xiaomi, Mi A1 için Android Oreo güncellemesi yayınlama konusunda oldukça yavaş ve ilgisiz davranmıştı. Ancak görünüşe bakılırsa, Android Pie için her şey farklı olacak.
Cihaz, Geekbench’de yer alan skor sayfasında Android Pie ile görüntülendi. Bu da demek oluyor ki, cihazın Android Pie güncellemesi şu an test aşamasında ve önümüzdeki günlerde güncelleme tüm kullanıcılar ile buluşmuş olacak. Cihaz, böylelikle Mi Mix 2S’den sonra Android Pie işletim sistemine sahip olan ilk Xiaomi modeli olacak.
https://www.gizmochina.com/2018/10/20/xiaomi-mi-a1-will-get-android-9-0-pie-soon-model-spotted-on-geekbench/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
DNS'yi cloudflare veya google gibi başka bir sunucuya çevirmek neredeyse tüm web sitelerine engel olur ve hatta web sitesi yüklemesini hızlandırabilir.
Android pasta önce bu yapmak için tek yol telefonunuzu root ya da sahte vpn uygulamasını kullanmak oldu.
Mia1 inanilmaz bir cihaz, resmen hayatimi degistirdi. Note3 den sonra ilaç gibi geldi. Xiaomi mia1 in global fiyatini 150 dolara kadar cekti. Yakinda sagda solda 999tl kampanyalara dahi rastlayabiliriz.
Bu arada Cihazin OTG yetenekleri beni benden aliyor, ben daha evvel hic bir cihazinda bu kadar harici hdd ve fiziksel klavye kullanmamistim.
Sonra da Android 8.0 a gecildi. Daha sonra da Android 8.1 e gecildi .. Yine General Mobile Android 8.1 e gecmedi neredeyse bir yil sonrasina 8.1 e anca gecti ...
Simdi Mi A1 ise Android 9.0 alacak ... Guzel gelisme ....
Cihaz sahibiyim yedekte duruyor. Bircok acidan fiyatini haketmektedir.
Pixel 3 modelleri 3 yil Android major surum guncellemesi ve 3 yil da guvenlik guncellemesi alacagi resmi olarak ilan edildigindne beri benzer bir adim Andorid One platformunda da olmasini beklerim hic olmazsa 18 ay degil de 24 ay guncelleme garantisi gelmeli :) Mi A1 da belki boyle olmustur :)
Bakalim General Mobile cihazlarina da boyle bir supriz ilerde yapabilecek mi ?
bi ara bende niyetlendiydim 1100 iken daha da düşer diye ama tersi oldu :D
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