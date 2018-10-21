Xiaomi Mi A1 kullanıcıları için Android Pie müjdesi

Xiaomi’nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürmüş olduğu bütçe dostu , Android One cihazı, Mi A1 çok büyük olasılıkla yakın gelecekte Android 9 Pie güncellemesine kavuşmuş olacak. Xiaomi, Mi A1 için Android Oreo güncellemesi yayınlama konusunda oldukça yavaş ve ilgisiz davranmıştı. Ancak görünüşe bakılırsa, Android Pie için her şey farklı olacak.

Cihaz, Geekbench’de yer alan skor sayfasında Android Pie ile görüntülendi. Bu da demek oluyor ki, cihazın Android Pie güncellemesi şu an test aşamasında ve önümüzdeki günlerde güncelleme tüm kullanıcılar ile buluşmuş olacak. Cihaz, böylelikle Mi Mix 2S’den sonra Android Pie işletim sistemine sahip olan ilk Xiaomi modeli olacak.

https://www.gizmochina.com/2018/10/20/xiaomi-mi-a1-will-get-android-9-0-pie-soon-model-spotted-on-geekbench/

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ile çalışan'in'de tek çekirdekte, çift çekirdektepuan elde ettiğini görüyoruz. Ki bu rakamlar, aynı seviyede yer alan diğercihazlarıyla kıyaslandığında oldukça yüksek. Bu bakımdan cihazınile kullanıcılarına çok daha hızlı ve güçlü bir performans sunacağı aşikar.