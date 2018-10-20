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Oppo A7 TENAA'da listelendi

PBFM00 ve PBFT00 model numaralarına sahip, orta segment bir Oppo cihazının tüm teknik özellikleri TENAA'da listelendi. Cihazın geçtiğimiz ay ortaya çıkmış olan Oppo A7 olduğu düşünülüyor.
7 ay
2,1b
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2
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Çinli mobil cihaz üreticisi Oppo, yakın gelecekte bütçe dostu, orta segment bir cihaz piyasaya sürmeye hazırlanıyor. PBFM00 ve PBFT00 model numaralarına sahip orta segment bir Oppo cihazının görüntüleri ve teknik özellikleri Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelendi. Bu cihazın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış olan A7 modeli olduğu düşünülüyor.
Cihazın sızdırılan teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; A7, 6.2 inç genişliğinde ve 720x1520 piksel çözünürlüğünde HD bir ekranla karşımıza çıkıyor. Snapdragon 450 işlemciye sahip olan cihaz, 4 GB'lık bir RAM'e ve 64 GB'lık depolama alanına sahip.
13+2 MP çözünürlüğünde 2 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz, 16 MP çözünürlüğünde bir adet de ön kamera sensörüne sahip. 4.100 mah gücünde bir batarya ile gelecek olan cihaz, çok büyük olasılıkla Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
Cihazın tasarımından da biraz söz edecek olursak; A7, tıpkı selefi A7x gibi su damlası biçiminde bir çentikle karşımıza çıkıyor. Yatay olarak konumlandırılmış 2 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz, arka kamera sensörlerinin altında yer alan bir adet parmak izi okuyucuya sahip.

Cihaz Özellikleri

Ekran: 6.2 inç, 19:9, HD 
İşlemci : Snapdragon 450
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB
Arka Kamera: 13+ 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 3100 mAh
Ağırlık: 158 gram
Renk Seçenekleri: Pembe ve mavi
https://www.gsmarena.com/new_mysterious_oppo_tenaa-news-33811.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TARDIS 7 ay
Fiyat uygun olursa alınabilir.
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WmGMD 7 ay
Başlığı 5 kere okudum anlayamadım .
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