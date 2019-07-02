Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı

Xiaomi’nin merakla beklenen yeni CC serisi bugün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Mi CC9, Mi CC9e ve Mi CC9 Meitu Edition olmak üzere üç modelden oluşan yeni seri, ön kamera ve büyük batarya odağıyla kullanıcılara sunulacak. Serinin üst modeli olarak niteleyebileceğimiz Mi CC9 ile cihazlara göz atalım.

Mi CC9 özellikleri

Mi CC9 modeli tasarım anlamında dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Özellikle cam arka kapaktaki yansıma efektleri bunun temel sebebi. Ön tarafta ise su damlası çentik tasarımlı ekran bizleri karşılıyor. Her üç cihaz da aynı tasarımla geldiği için birbirlerinden ayırmak oldukça zor. Aralarındaki farklar boyutlandırma kısmında. Mi CC9, 6.39 inç boyutunda Super AMOLED ekran ile geliyor. 2340 x 1080 çözünürlüğündeki ekranın altında parmak izi sensörü yerini alıyor. Daha iç taraflara geçtiğimizde ise Snapdragon 710 yonga setinin bizleri karşılıyor. Bu yonga setine 6 GB RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor.

Kamera kısmı cihazın iddialı noktalarından. Üçlü arka kamera ile gelen Mi CC9’un ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram aralığı sunuyor. Bu kameraya 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik algılama sensörleri yardımcı oluyor. Ön taraftaki su damlası çentiğin içerisinde ise 32 MP kamera mevcut. 4-1 piksel birleştirme sayesinde gerek gece gerekse de gündüz çekimlerinde ön kameranın iyi performans sergileneceği söylendi. Ayrıca Mimoji ismindeki özellik ile Apple’ın Animoji’sine benzer bir deneyimi yaşayabileceksiniz.

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Tüm bu paket 4030 mAh boyutunda batarya ile beslenecek. 18W şarj desteğiyle Mi CC9’un pilini hızla doldurabileceksiniz. Cihazın diğer özellikleri Bluetooth 5.0, çift sim desteği, kızılötesi, 3.5 mm kulaklık çıkışı vb. şeklinde sıralanabilir.

Mi CC9e özellikleri

Mi CC9e ilk bakışta Mi CC9 modelinde ayrılamıyor. Ancak daha küçük boyutları ve teknik özelliklerindeki bazı değişimlerle kendini ele veriyor. 6.0 inç boyutunda ekranla gelen Mi CC9e abisine kıyasla oldukça kompakt. Yine AMOLED panel olan ekranın çözünürlüğü 1560 x 720’ye düşüyor. Ekrandan parmak izi okuma gibi özellikler ise yerini koruyor. Hatta ekran boyutu küçülmesine rağmen Mi CC9e de 4030 mAh batarya kapasitesine sahip. Değişiklik olarak sayabileceğimiz diğer nokta ise Snapdragon 665 yonga seti. Bu yonga setine tercihinize göre 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor.

Mi CC9 Meitu Edition

Bildiğiniz üzere Xiaomi’nin yeni CC serisinin altında Meitu firmasıyla yaptığı anlaşma yatıyor. Bu bağlamda Mi CC9 Meitu Edition isimli ek bir model de duyuruldu. Mi CC9 Meitu Editon temel olarak Mi CC9’un birebir aynısı. Onun farklılaştığı noktalar ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelmesi. Ayrıca Meitu ekibi tarafından özel olarak hazırlanan bazı kamera yazılımı teknolojilerine sahip.

Fiyatlandırma

Xiaomi ismi geçtiğinde haliyle en çok merak edilen kısım fiyatlandırma oluyor. Üç farklı model ve bu modellere ait farklı kapasitedeki versiyonlar olduğu için aşağıdaki liste üzerinden fiyatları inceleyebilirsiniz.

Mi CC9

6 GB RAM + 64 GB depolama: 260 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 290 dolar

Mi CC9e

4 GB RAM + 64 GB depolama: 188 dolar

6 GB RAM + 64 GB depolama: 203 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 232 dolar

Mi CC9 Meitu Custom Edition

8 GB RAM + 256 GB depolama: 378 dolar

Xiaomi Mi CC9 özellikleri

Ekran: 6.39 inç, Full HD+ (Super AMOLED) ekran

6.39 inç, Full HD+ (Super AMOLED) ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 710

Qualcomm Snapdragon 710 Boyut ve ağırlık: 156.8 x 74.5 x 8.7 mm, 179 gram

156.8 x 74.5 x 8.7 mm, 179 gram RAM: 6 GB ( Meitu Edition için 8 GB)

6 GB ( için 8 GB) Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera: 32 MP

32 MP Depolama: 64 GB / 128 GB ( Meitu Edition için 256 GB)

64 GB / 128 GB ( için 256 GB) Batarya: 4030 mAh

4030 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie

Android 9 Pie Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı

Xiaomi Mi CC9e özellikleri

Ekran: 6 inç, HD+ (Super AMOLED) ekran

6 inç, HD+ (Super AMOLED) ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 Boyut ve ağırlık: 153.5 x 71.9 x 8.5 mm, 174 gram

153.5 x 71.9 x 8.5 mm, 174 gram RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera: 32 MP

32 MP Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Batarya: 4030 mAh

4030 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie

Android 9 Pie Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı