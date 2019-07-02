Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı

Mi CC9 özellikleri
Mi CC9 modeli tasarım anlamında dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Özellikle cam arka kapaktaki yansıma efektleri bunun temel sebebi. Ön tarafta ise su damlası çentik tasarımlı ekran bizleri karşılıyor. Her üç cihaz da aynı tasarımla geldiği için birbirlerinden ayırmak oldukça zor. Aralarındaki farklar boyutlandırma kısmında. Mi CC9, 6.39 inç boyutunda Super AMOLED ekran ile geliyor. 2340 x 1080 çözünürlüğündeki ekranın altında parmak izi sensörü yerini alıyor. Daha iç taraflara geçtiğimizde ise Snapdragon 710 yonga setinin bizleri karşılıyor. Bu yonga setine 6 GB RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor.
Kamera kısmı cihazın iddialı noktalarından. Üçlü arka kamera ile gelen Mi CC9’un ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram aralığı sunuyor. Bu kameraya 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik algılama sensörleri yardımcı oluyor. Ön taraftaki su damlası çentiğin içerisinde ise 32 MP kamera mevcut. 4-1 piksel birleştirme sayesinde gerek gece gerekse de gündüz çekimlerinde ön kameranın iyi performans sergileneceği söylendi. Ayrıca Mimoji ismindeki özellik ile Apple’ın Animoji’sine benzer bir deneyimi yaşayabileceksiniz.Ayrıca Bkz. "Honor 9X serisi 23 Temmuz’da tanıtılacak"
Tüm bu paket 4030 mAh boyutunda batarya ile beslenecek. 18W şarj desteğiyle Mi CC9’un pilini hızla doldurabileceksiniz. Cihazın diğer özellikleri Bluetooth 5.0, çift sim desteği, kızılötesi, 3.5 mm kulaklık çıkışı vb. şeklinde sıralanabilir.
Mi CC9e özellikleri
Mi CC9 Meitu Edition
Fiyatlandırma
Xiaomi ismi geçtiğinde haliyle en çok merak edilen kısım fiyatlandırma oluyor. Üç farklı model ve bu modellere ait farklı kapasitedeki versiyonlar olduğu için aşağıdaki liste üzerinden fiyatları inceleyebilirsiniz.
Mi CC9
6 GB RAM + 64 GB depolama: 260 dolar
6 GB RAM + 128 GB depolama: 290 dolar
Mi CC9e
4 GB RAM + 64 GB depolama: 188 dolar
6 GB RAM + 64 GB depolama: 203 dolar
6 GB RAM + 128 GB depolama: 232 dolar
Mi CC9 Meitu Custom Edition
8 GB RAM + 256 GB depolama: 378 dolar
Xiaomi Mi CC9 özellikleri
- Ekran: 6.39 inç, Full HD+ (Super AMOLED) ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 710
- Boyut ve ağırlık: 156.8 x 74.5 x 8.7 mm, 179 gram
- RAM: 6 GB (Meitu Edition için 8 GB)
- Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön kamera: 32 MP
- Depolama: 64 GB / 128 GB (Meitu Edition için 256 GB)
- Batarya: 4030 mAh
- İşletim sistemi: Android 9 Pie
- Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı
Xiaomi Mi CC9e özellikleri
- Ekran: 6 inç, HD+ (Super AMOLED) ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
- Boyut ve ağırlık: 153.5 x 71.9 x 8.5 mm, 174 gram
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön kamera: 32 MP
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Batarya: 4030 mAh
- İşletim sistemi: Android 9 Pie
- Diğer: Parmak izi (ekran üzerinden), 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı
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188 TL ye şunu aldığınızı bi düşünün bakalım. Ne acı değil mi? Yazık.