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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı

Xiaomi'nin ilk defa karşımıza çıkan CC serisi bugün itibariyle resmiyet kazandı. Mi CC9, Mi CC9e ve Mi CC9 Meitu Edition modellerinden oluşan yeni seriye birlikte göz atalım.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı
Xiaomi’nin merakla beklenen yeni CC serisi bugün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Mi CC9, Mi CC9e ve Mi CC9 Meitu Edition olmak üzere üç modelden oluşan yeni seri, ön kamera ve büyük batarya odağıyla kullanıcılara sunulacak. Serinin üst modeli olarak niteleyebileceğimiz Mi CC9 ile cihazlara göz atalım.

Mi CC9 özellikleri

Mi CC9 modeli tasarım anlamında dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Özellikle cam arka kapaktaki yansıma efektleri bunun temel sebebi. Ön tarafta ise su damlası çentik tasarımlı ekran bizleri karşılıyor. Her üç cihaz da aynı tasarımla geldiği için birbirlerinden ayırmak oldukça zor. Aralarındaki farklar boyutlandırma kısmında. Mi CC9, 6.39 inç boyutunda Super AMOLED ekran ile geliyor. 2340 x 1080 çözünürlüğündeki ekranın altında parmak izi sensörü yerini alıyor. Daha iç taraflara geçtiğimizde ise Snapdragon 710 yonga setinin bizleri karşılıyor. Bu yonga setine 6 GB RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor.

Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı
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Kamera kısmı cihazın iddialı noktalarından. Üçlü arka kamera ile gelen Mi CC9’un ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram aralığı sunuyor. Bu kameraya 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik algılama sensörleri yardımcı oluyor. Ön taraftaki su damlası çentiğin içerisinde ise 32 MP kamera mevcut. 4-1 piksel birleştirme sayesinde gerek gece gerekse de gündüz çekimlerinde ön kameranın iyi performans sergileneceği söylendi. Ayrıca Mimoji ismindeki özellik ile Apple’ın Animoji’sine benzer bir deneyimi yaşayabileceksiniz.

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Tüm bu paket 4030 mAh boyutunda batarya ile beslenecek. 18W şarj desteğiyle Mi CC9’un pilini hızla doldurabileceksiniz. Cihazın diğer özellikleri Bluetooth 5.0, çift sim desteği, kızılötesi, 3.5 mm kulaklık çıkışı vb. şeklinde sıralanabilir.

Mi CC9e özellikleri

Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı
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Mi CC9e ilk bakışta Mi CC9 modelinde ayrılamıyor. Ancak daha küçük boyutları ve teknik özelliklerindeki bazı değişimlerle kendini ele veriyor. 6.0 inç boyutunda ekranla gelen Mi CC9e abisine kıyasla oldukça kompakt. Yine AMOLED panel olan ekranın çözünürlüğü 1560 x 720’ye düşüyor. Ekrandan parmak izi okuma gibi özellikler ise yerini koruyor. Hatta ekran boyutu küçülmesine rağmen Mi CC9e de 4030 mAh batarya kapasitesine sahip. Değişiklik olarak sayabileceğimiz diğer nokta ise Snapdragon 665 yonga seti. Bu yonga setine tercihinize göre 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor.

Mi CC9 Meitu Edition

Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı
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Bildiğiniz üzere Xiaomi’nin yeni CC serisinin altında Meitu firmasıyla yaptığı anlaşma yatıyor. Bu bağlamda Mi CC9 Meitu Edition isimli ek bir model de duyuruldu. Mi CC9 Meitu Editon temel olarak Mi CC9’un birebir aynısı. Onun farklılaştığı noktalar ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelmesi. Ayrıca Meitu ekibi tarafından özel olarak hazırlanan bazı kamera yazılımı teknolojilerine sahip.

Fiyatlandırma

Xiaomi ismi geçtiğinde haliyle en çok merak edilen kısım fiyatlandırma oluyor. Üç farklı model ve bu modellere ait farklı kapasitedeki versiyonlar olduğu için aşağıdaki liste üzerinden fiyatları inceleyebilirsiniz.

Mi CC9

6 GB RAM + 64 GB depolama: 260 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 290 dolar

Mi CC9e

4 GB RAM + 64 GB depolama: 188 dolar

6 GB RAM + 64 GB depolama: 203 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 232 dolar

Mi CC9 Meitu Custom Edition

8 GB RAM + 256 GB depolama: 378 dolar

Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı
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Xiaomi Mi CC9 özellikleri

  • Ekran: 6.39 inç, Full HD+ (Super AMOLED) ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 710
  • Boyut ve ağırlık: 156.8 x 74.5 x 8.7 mm, 179 gram
  • RAM: 6 GB (Meitu Edition için 8 GB)
  • Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
  • Ön kamera: 32 MP
  • Depolama: 64 GB / 128 GB (Meitu Edition için 256 GB)
  • Batarya: 4030 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie
  • Diğer:  Parmak izi (ekran üzerinden), 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı

Xiaomi Mi CC9e özellikleri

  • Ekran: 6 inç, HD+ (Super AMOLED) ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
  • Boyut ve ağırlık: 153.5 x 71.9 x 8.5 mm, 174 gram
  • RAM: 4 GB / 6 GB
  • Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
  • Ön kamera: 32 MP
  • Depolama: 64 GB / 128 GB
  • Batarya: 4030 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie
  • Diğer:  Parmak izi (ekran üzerinden), 3.5 mm kulaklık girişi, microSD hafıza kartı

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ssbrutality 5 gün en beğenilen
Mi CC9e 4 GB RAM + 64 GB depolama: 188 dolar
188 TL ye şunu aldığınızı bi düşünün bakalım. Ne acı değil mi? Yazık.
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scorpion20 1 gün
damla çentik
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noyan_ 2 gün
Note 7 ve note7 pro da olduğu gibi kesin 710 olanı getirmezler
665 ide saplama fiyattan sokar Doğubank esnafı evofone.
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Askaparta 2 gün
Elimizdeki bozulunca görüşürüz.
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DH Misafiri 2 gün
Hepside birbirine benziyor sevmiyorum bu tür telefonları damla çentikli model sayısı ordu gibi oldu resmen hangisi hangi marka ayırt edemez oldum
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cumhurfatih 3 gün
c9e uzun sarj ıcın super secenek..
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DH Misafiri 4 gün
redmi note 7 -180 euro trde 2000 tl Mi CC9e - 188 dolar aynı fiyattan girmesi lazım yoksa gelmese daha iyi zaten kazık yiyoruz bari az olsun dimi
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DH Misafiri 4 gün
evet fırmaların 100/100 kar aldıklarını dusunursenız 3300lıra bıle azdır
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DH Misafiri 4 gün
en ucuz Mi CC9e 4 GB RAM + 64 GB depolama: 188 dolar turkıye fıyatı 3 bınlıradır kesın obur kılerınkı zaten 3.500 tl ustunde
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The Red Devil 4 gün
Fiyatları 10 ile çarpın kafadan 200-300 tl ekleyin belli olur TR fiyatı işte.
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surfer 4 gün
Telefonlar gayet güzel . Ama TR fiyatları önemli.
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