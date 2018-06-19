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Xiaomi Mi Max 3 resmi bilgileri ortaya çıktı

Dev boyutlarıyla dikkat çeken Mi Max serisinin yeni üyesi Mi Max 3 gelecek ay tanıtılıyor. Xiaomi resmi sertifikalara başvuru yapmaya başladı. Xiaomi Mi Max 3 özellikleri haberimizde.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek ay itibariyle resmiyete kavuşmasını beklediğimiz Xiaomi Mi Max 3 için resmi başvurular yapılıyor. Bu başvurularda telefonun sahip olduğu pek çok donanım özelliği de ortaya çıkmış oldu.

Xiaomi Mi Max 3 özellikleri

6.9 inçlik bir ekranla gelecek olan Xiaomi Mi Max 3 modeli 18:9 görüntü oranına sahip. 2160x1080 piksel çözünürlük ile çentikten ziyade ince ekran çerçevelerine sahip olacağı anlaşılıyor. Zaten bu ince çerçeveler sayesinde Xiaomi Mi Max 2’den boyut anlamında bir farkı olmayacak.

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Alüminyum kasa tasarımını devam ettiren modelin arka kısmında parmak izi okuyucu mevcut. Kapasite seçenekleri olarak 3GB RAM/32GB depolama, 4GB RAM/64GB depolama ve 6GB RAM/128GB depolama sunuluyor.

Kamera tarafında 12MP+8MP çözünürlüğünde çift arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kameraya yer verilmiş. MIUI 10 arayüzünün de katkısıyla yapay zekanın yardımını bolca görebiliriz.

İşlemci olarak Snapdragon 636 yonga setine yer verileceği daha önceden biliniyor. Üst versiyonda Snapdragon 660 yonga ihtimali var ancak kesin bir bilgi değil. Diğer taraftan batarya kapasitesi de 5400mAh ile Xiaomi telefonlarındaki en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Segmentinde en beğenilen serilerden birisi olan Xiaomi Mi Max, yeni nesliyle de bir hayli ses getireceğe benziyor. Xiaomi Mi Max 3 ülkemizde de farklı yöntemlerle satışa sunulacaktır.


https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-Max-3-specs-leak_id105878 Yorum Yaz
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DJlogic 11 ay en beğenilen
Mi max 2 kullanıcısıyım. İphone 6, Samsung S6 dan sonra Hong Kongdan arkadaşım 128 GB versiyonunu geçen sene getirdi. 970 TLye malettim...(Dolar 3.48 idi...) Su gibi akıcı bir telefon... Tablet kullanma ihtiyacını kaldırdı. Fiyat performans telefonu...
Mi max 2 kullanıcısıyım. İphone 6, Samsung S6 dan sonra Hong Kongdan arkadaşım 128 GB versiyonunu geçen sene getirdi. 970 TLye malettim...(Dolar 3.48 idi...) Su...
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psicik96 11 ay
SND 636 kullanıyorum .
Redmi Note 5 PRO versiyonuna sahibim. Çok araştırıp aldım telefonu gayet güzel bir performansı var . 636 hiç fena değil emin olabilirsiniz.
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intel7mix 11 ay
625 stockları eridi 636 başlamış
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NorthShield 11 ay
O değilde şu Mi A2 nezaman gelecek memlekete.
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alemburda34 11 ay
LG bak donanım nasıl uyumlu yapılır gör. donanimhaber.com/...
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byaahmet 11 ay alemburda34
Lg mi uzak durun anakart ekran arızaları birde kullanıcı hatası olmayan arızaları olan telefon mu uzak durun bence .
Birde telefondaki çerceveler bizim evin pimapen camında bile yok o ne yah
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kreat 11 ay
Snapdragon 710 yok mu
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01virüs01 11 ay
bu bilgiler kesin mi ekran TFT gözüküyor xiaominin TFT ekran çıkaracağını sanmıyorum IPS yada AMOLED kullanıyor genelde
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Slaved by makarna 11 ay

01virüs01
bu bilgiler kesin mi ekran TFT gözüküyor xiaominin TFT ekran çıkaracağını sanmıyorum IPS yada AMOLED kullanıyor genelde

Xiaomi genelde amoled mi kullanıyor?
Xiaomi'nin amoled kullandığı tek telefon Mi 8.
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Ordan Geçenbay 11 ay
Redmi note 5 alacaktım bunu görünce vazgeçtim. Ekran kasa oranı %82-83 üzeri olursa süper olur.
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DJlogic 11 ay en beğenilen
Mi max 2 kullanıcısıyım. İphone 6, Samsung S6 dan sonra Hong Kongdan arkadaşım 128 GB versiyonunu geçen sene getirdi. 970 TLye malettim...(Dolar 3.48 idi...) Su gibi akıcı bir telefon... Tablet kullanma ihtiyacını kaldırdı. Fiyat performans telefonu...
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damn2u 11 ay
Snapdragon 710 olsa alacaktım, bu sene Max modelini es geçeceğim gibi görünüyor. SD710 % +4000 bataryalı güzel bir cihaza denk gelirsem ona yönelirim artık.
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K_Spartakus 11 ay
Zamzung ve epılcılar gibi bizde telefon bekleyelim, havamız olsun (züğürt ağa tesellisi diyelim) ??
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