Xiaomi Mi Max 3 resmi bilgileri ortaya çıktı

Gelecek ay itibariyle resmiyete kavuşmasını beklediğimiz Xiaomi Mi Max 3 için resmi başvurular yapılıyor. Bu başvurularda telefonun sahip olduğu pek çok donanım özelliği de ortaya çıkmış oldu.

Xiaomi Mi Max 3 özellikleri

6.9 inçlik bir ekranla gelecek olan Xiaomi Mi Max 3 modeli 18:9 görüntü oranına sahip. 2160x1080 piksel çözünürlük ile çentikten ziyade ince ekran çerçevelerine sahip olacağı anlaşılıyor. Zaten bu ince çerçeveler sayesinde Xiaomi Mi Max 2’den boyut anlamında bir farkı olmayacak.

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Alüminyum kasa tasarımını devam ettiren modelin arka kısmında parmak izi okuyucu mevcut. Kapasite seçenekleri olarak 3GB RAM/32GB depolama, 4GB RAM/64GB depolama ve 6GB RAM/128GB depolama sunuluyor.

Kamera tarafında 12MP+8MP çözünürlüğünde çift arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kameraya yer verilmiş. MIUI 10 arayüzünün de katkısıyla yapay zekanın yardımını bolca görebiliriz.

İşlemci olarak Snapdragon 636 yonga setine yer verileceği daha önceden biliniyor. Üst versiyonda Snapdragon 660 yonga ihtimali var ancak kesin bir bilgi değil. Diğer taraftan batarya kapasitesi de 5400mAh ile Xiaomi telefonlarındaki en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Segmentinde en beğenilen serilerden birisi olan Xiaomi Mi Max, yeni nesliyle de bir hayli ses getireceğe benziyor. Xiaomi Mi Max 3 ülkemizde de farklı yöntemlerle satışa sunulacaktır.