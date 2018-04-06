Xiaomi Mi MIX 2S ile çekilen fotoğraflar

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Xiaomi’nin yeni Premium telefonu Mi MIX 2S, Çin’de satışa sunuldu. Satışa sunulmasının ardından telefon hakkındaki tüm detaylar ortaya çıkmaya başladı. Xiaomi Mi MIX 2S’in kamera özellikleri ve kamera çekim örneklerini ele alacağız.





Xiaomi Mi MIX 2S’te çift arka kamera bulunuyor. Sony IMX363 sensör kullanılan 12 MP çözünürlüğündeki birincil arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığına ve 1.4 mikron piksel büyüklüğüne sahip. İkincil arka kamera ise 12 MP çözünürlüğe, f/2.9 diyagram açıklığına ve 1 mikron piksel büyüklüğüne sahip.

İkinci arka kamera sayesinde bokeh efektli arkası bulanık ve 2x optik yakınlaştırarak fotoğraf çekilebiliyor. Birincil arka kameranın geniş açılı çekim ve 4 eksenli optik görüntü sabitleyici yeteneği bulunuyor.

Ön kamera ise 5 MP çözünürlüğünde. 1080p video kaydı yapabilen kamera, f/2.0 diyagram açıklığına sahip.

Xiaomi Mi MIX 2S’in kamerası yapay zekâdan destek alıyor. Yapay zekâ, fotoğrafın çekim kalitesini iyileştiriyor. Xiaomi Mi MIX 2S, kamera test laboratuvarı DxOmark'ın testinden 97 puan aldı. Bu puan, iPhone X ile aynı olsa da Huawei P20, Galaxy S9 ve Google Pixel 2'nin gerisinde geri kalıyor.

Xiaomi Mi MIX 2S’in kamerası ile çekilen fotoğraflara aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz. Görseller DxOMark ve Gizmochina'dan alınmıştır.