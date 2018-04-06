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Xiaomi Mi MIX 2S ile çekilen fotoğraflar

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Mi MIX 2S, Çin'de satışa sunuldu. Yapay zekâ destekli kameraya sahip Xiaomi Mi MIX 2S ile çekilen fotoğraflar ve kamera özellikleri haberimizde:
1 yıl
13,9b
1
28
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Xiaomi Mi MIX 2S ile çekilen fotoğraflar
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Xiaomi’nin yeni Premium telefonu Mi MIX 2S, Çin’de satışa sunuldu. Satışa sunulmasının ardından telefon hakkındaki tüm detaylar ortaya çıkmaya başladı. Xiaomi Mi MIX 2S’in kamera özellikleri ve kamera çekim örneklerini ele alacağız.


Xiaomi Mi MIX 2S’te çift arka kamera bulunuyor. Sony IMX363 sensör kullanılan 12 MP çözünürlüğündeki birincil arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığına ve 1.4 mikron piksel büyüklüğüne sahip. İkincil arka kamera ise 12 MP çözünürlüğe, f/2.9 diyagram açıklığına ve 1 mikron piksel büyüklüğüne sahip.

İkinci arka kamera sayesinde bokeh efektli arkası bulanık ve 2x optik yakınlaştırarak fotoğraf çekilebiliyor. Birincil arka kameranın geniş açılı çekim ve 4 eksenli optik görüntü sabitleyici yeteneği bulunuyor.

Ön kamera ise 5 MP çözünürlüğünde. 1080p video kaydı yapabilen kamera, f/2.0 diyagram açıklığına sahip.

Xiaomi Mi MIX 2S’in kamerası yapay zekâdan destek alıyor. Yapay zekâ, fotoğrafın çekim kalitesini iyileştiriyor. Xiaomi Mi MIX 2S, kamera test laboratuvarı DxOmark'ın testinden 97 puan aldı. Bu puan, iPhone X ile aynı olsa da Huawei P20, Galaxy S9 ve Google Pixel 2'nin gerisinde geri kalıyor.

Xiaomi Mi MIX 2S’in kamerası ile çekilen fotoğraflara aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz. Görseller DxOMark ve Gizmochina'dan alınmıştır.


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lvlono 1 yıl en beğenilen
Bu en iyisi mi? değil. Telefonun ve ya teknolojinin en iyisini iPhone ve Samsung yapar-geliştirir yahut yarışı sürdürür. Diğerleri rüzgara kapılır sadece.
Genel beklenti; amirale yakın olsun ve fiyatı yarım olsun. E daha ne olsun :)
Bu en iyisi mi? değil. Telefonun ve ya teknolojinin en iyisini iPhone ve Samsung yapar-geliştirir yahut yarışı sürdürür. Diğerleri rüzgara kapılır sadece....
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2 Yanıt Yanıtla +13
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bilek 1 yıl
gün ışıgında orta seviye bir telefonda bu şekilde fotograflar çekiyor önemli olan
ışıgın az oldugu yerde kamera kendini gösterir bu telefonda düşük ışıkta noise üst düzeyde yani kamerası beş para etmez şu anda en iyi kamera bence not 8 de ben lg 5
kullanıcısıyım ama alacagım tek telefon şuan note 8 olacak
gün ışıgında orta seviye bir telefonda bu şekilde fotograflar çekiyor önemli olanışıgın az oldugu yerde kamera kendini gösterir bu telefonda düşük ışıkta n...
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Brky 1 yıl
Düşük ışık performansı yine kötü. 29'uncu fotoğrafta gökyüzü çamur gibi noise içinde. Bir sonra ki fotoğrafta yine aynı şekil de ışıgın az olduğu yerlerde fazlaca kumlanma mevcut. Kısacası olmamış. Gündüz vakti çekilen temiz fotoğraflarla anca amatör eğlendirir.
Düşük ışık performansı yine kötü. 29'uncu fotoğrafta gökyüzü çamur gibi noise içinde. Bir sonra ki fotoğrafta yine aynı şekil de ışıgın az olduğu yerlerde fazl...
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3 Yanıt Yanıtla +5
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hopeyoung 1 yıl
Güzel ama 97 nin yanından geçemez. Lens yada sensör çepere doğru bozuyor detayı. Ayrıca detay çok vasat geldi bana. Genel olarak güzel fotoğraflar tabi ama dxomark'ın nitelendirme parametrelerinin sabit kalması tüketiciyi yanıltıcı sonuçlar doğuracak.
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BOLDVIPER 1 yıl
isterse en net fotoğrafları çeksin, android telefon fiyatları iphone de dahil uçtu .. bu saatten sonra androide para vermem 2.elde anında değeri düşüyor
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ailkem 1 yıl
DxOMark'a göre 109 puan ile fotoğraf konusunda zirvede Huawei P20 pro modeli var.
P20 möodeli 102 Puan Samsung s9 Plus 99 puan Google Pixel 2 98 ve Apple İphone X 97 Puan
Buna karşın garip bir marka bağımlısı kesim var. Her dönem bir marka o süreçteki en iyi modeli ortaya çıkartabilir. Rekabet böyledir. Lakin bu markalar üste tırmandıkça inanılmaz yüksek fiyatlara ulaşıyorlar. Huawei basamakları hızla tırmanıp fiyatını da aynı oranda katlarken Xiaomi de aynı yolda ilerliyor. Üste tırmandıkça el yakan fiyatlara ulaşacak.
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foreveriphone 1 yıl
Telefon mükemmel 2500 tl ve altı girerse ciddi satış rakamlarını görür
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LittleMonster 1 yıl
Çöp
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devilmycry_87 1 yıl
Benim s7 bile daha iyi ceker mi7 ciksin onda belki daha iyi camera koyarlarsa ona gecerim
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mbsahan 1 yıl
Ters isik fotolari gayet iyi gorunuyor ozellikle koprunun altindan cekilen foto cep telefonu icin gayet basarili. Ters isik bir kamera sensoru icin ciddi bir kriterdir ;) o noktadan dslr kamera ile cekim yaparsan benzer sonuc elde edersin. Gece fotogralarida gayet basarili. Olumsuz yorum yapan arkadaslarin fotografcilik hakkindaki bilgisini cok merak ediyorum birde herseye cop diye bir kesim var ki onlarda kriterde yok. Ayni kamera ayni ekipmanla ayni noktadan iki fotografcinin cektigi fotograflar ve bu fotolarin pc de islem gordukten sonra sonuclar bile cok farklidir. Bu tur test fotograflarinda fotografin janjanli olmasina bakmak yerine en karanlik ve en parlak bolgelerine bakmak, detay uretebilmismi degerlendirmek, renklerin dogruluguna bakmak daha dogru secim yaptirir. Gun isigi tam tepedeyken cekilen cep telefonu test fotolari var bunu anlamak mumkun degil gun isigi tam tepedeyken iyi bir fotografci kamerasini cantasina koyar ayni sey gun battiktan sonrada gecerlidir (Gece pozlamasi gibi ozel bir amaci yoksa) Fotograf cekiminde kameradan once iyi isik yakalamak ve onu iyi kadrajlamakla uretilir. Bunlari yaptin dahada iyi fotograflar istiyorsan mutlak PS de islem
yapmayi ogrenmelisin. Bu telefonun kamerasi fotograf cekimi konusunda basarili gorunuyor. Herkese iyi forumlar...
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CodyTravers 1 yıl
Benim mi a1 ile çektiğim daha kaliteli fotolar mevcut ?? :))
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renega 1 yıl bilek
katılmıyorum düşük ışık performansı çok iyi, çekilen resimlere baktım 97 puanı hak ediyor lg v30'u resmen ağlattı. samsung zaten doğal renk kullanmıyor kamerası bozuyor doğal renkleri pastel boya gibi yapıyor.
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renega 1 yıl
makale sizi yanıltmasın s9 ve p20 zaten çöp, gerisinde kaldığını söyleyenlere inanmayın.
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