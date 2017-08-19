Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi Mix 2 karşınızda

Rüyadan gerçeğe dönüşen Xiaomi’nin çerçevesiz akıllı telefonu Mi Mix, devam modelinde sınırları zorlayacak derecede ekran çerçevelerini inceltmiş. Yeni tasarım çok etkileyici.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
17,8b
1
46
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Xiaomi’nin geçen yıl çok konuşulan konsept telefonu Mi Mix bu yıl devam modeliyle karşımıza geçmeye hazırlanıyor. Bir süredir görselleri internete sızdırılan Xiaomi Mi Mix 2 bu kez işin içindeki birisi tarafından paylaşıldı.

Xiaomi’nin yeni modeli için işbirliği yaptığı ünlü tasarımcı Philippe Starck, Facebook sayfasında Mi Mix 2 modelinin ön profilden görüntüsünü içeren bir video yayınladı. Böylece resmi olarak da tasarım doğrulanmış oldu.

Çok daha etkileyici

Alt çerçeveyi de kaldıran Xiaomi Mi Mix 2 çok daha etkileyici bir tasarım arz ediyor. Telefonun üç kenarı çok ince. Alt kısımda da çok ince bir ekran çerçevesi yer alıyor. Bazı donanımları illa ki öne koymak zorunda olan firma, bu bakımdan altta çok ince bir kısım bırakmış. Bu kısımda bir ön kamera ve sensörler olduğu gözden kaçmıyor.

Xiaomi ahize veya yakınlık sensörü gibi bileşenleri kaldırarak yerine yenilikçi özellikler getirmiş. Örneğin ahize yerine sesi bir alıcı ihtiyacı olmadan iletebilen kantilever piezoelektrik seramik akustik teknolojisi kullanılıyor. Yine yakınlık sensörü olarak ultrasonik mesafe teknolojisi kullanılıyor ve daha küçük boyutlarda. Bu sayede ön kısımdaki bileşen sayısı da azalmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Hepsi Asus hepsi çift kameralı"

Video sadece ön kısmı gösterdiği için arkada tek sensör mü yoksa çift sensör mü olacak şimdilik belirsiz. Kaynaklar tek bir kamera olacağı konusunda ısrarcı. Ayrıca parmak izi okuyucu da yine arka tarafta yer alıyor. Telefonun yüzde 94 civarında ekran-ön panel oranı sunacağı belirtiliyor.

Telefonun tahmin edilen diğer özellikleri 6.4 inçlik 2040x1080 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, Quick Charge 4 teknolojisi şeklinde sırlanıyor. Henüz telefon ne zaman tanıtılacak bilinmiyor.

 

http://www.androidpolice.com/2017/08/18/xiaomi-mi-mix-2s-minimal-bezels-blend-night-sky-video-released-philippe-starck/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
javaprof 2 yıl en beğenilen
iphone 8 çıkmadan eskidi.
Yanıtla +89
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 2 yıl
sadece tasarım olarak değil teknoloji olarak da küçük bir devrimdir bu telefon. iphone kopyalayarak bugünlere gelen xiaomi şimdi ne kasasında bir ülke ekonomisi kadar parası olan apple'ın ne de akla gelebilecek her sektörün içinde bulunan samsung'un yapmadığını veya yapamadığını yapmış. helal olsun
sadece tasarım olarak değil teknoloji olarak da küçük bir devrimdir bu telefon. iphone kopyalayarak bugünlere gelen xiaomi şimdi ne kasasında bir ülke ekonomisi...
Devamını Gör
Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RichesMen 2 yıl
ilk modelini çok beğenmiştim ama bir şeyler eksik gibiydi, şimd mi mix 2 alın beni diyor :D
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Adamlar "Samsung S8 de neymiş." diyip özene bözene yapmış telefonu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whisper 2 yıl
simetri hastası olarak çokta fazla beğenmedim 3 kenarda boşluk yok altta var ne alaka? kardeşim o zaman üst tarafta da bırak hatta yanlarda da bırak simetrik olsun yada tamamen çerçevesiz yap en azından yukarıda da aşağıdaki kadar boşluk olsa daha güzel olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ESvED1453 2 yıl
Mobil cihazlar yeni bir değişime geçiyor bununla birlikte dayanıklılık sorunu daha fazla dile gelmeye başladı eminim bununla ilgili yeniliklerde gelecektir mecburen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 2 yıl
goruntu olarak cok iyi ancak benim merak ettiğim cihazın dayanıklılıgı ve ip68 sertifikasının olup olmadıgı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
shartp cercevesiz telefonun oncusu. ve simdi hem sharp, hem de xiaomi bunu en ust seviyeye tasiyor, hem tasarim, hem de teknolojik acidan iyi ve elmanin da allah bilir 1/3 u fiyartina.
parasinin tam karsiligini almak isteyen akilli tuketicilere hitap ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dnnkys 2 yıl
Elimizden kaydığında gözyaşımızın telefondan önce yere düşeceğini görür gibiyim..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Yaninda yedek ekran sart gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlicanNalbat 2 yıl
Şu cihazın arkasına koy bi elma logosu kafadan 10.000TL.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 2 yıl
keşke tasarım simetrik olsaymış.. yani alttaki boşluk kadar üstte de aynısı olsaymış görüntü daha hoş olurmuş...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 2 yıl
Stereo hoparlör bile yokmuş.. Onu geçtim toza suya karşı koruyuculuk da yok.. Bu telefon biraz "Ekran var alın" demek olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17828 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi mi mix ve
6 etiket daha xiaomi mi mix 2 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Netflix, Punisher dizisinden ilk fragmanı yayınladı 2 yıl YouTube'a ''son dakika haberleri'' bölümü geliyor 2 yıl Creative’den dünyanın ilk RGB destekli ses kartı 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 resmi paylaşımları başladı 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 alana pahalı hediyeler var 2 yıl Samsung önümüzdeki 10 yıllık planı 128 TB QLC SSD ile başlıyor 2 yıl Tesla, Model 3'ün yeni kilit açma yöntemlerini tanıttı 2 yıl Google mobil aramalarda 6 saniyelik video önizlemeleri gösterecek 2 yıl Qualcomm, yapay zekâ firması Scyfer’i satın aldı 2 yıl Thor: Ragnarok'tan yeni görüntüler yayınlandı 2 yıl Framed 2 yine çok iddialı 2 yıl Xiaomi Redmi Note 5A'nın SIM tepsisinde 3 yuva olacak 2 yıl Foxconn ABD'deki ilk fabrikası için 3 milyar dolarlık teşvik alacak 2 yıl Çin'in dijital mahkemesi ilk duruşmayı gerçekleştirdi 2 yıl Asus, Android O ile önceden yüklü uygulama sayısını azaltıyor 2 yıl Intel, Ryzen ateşini söndürmek istiyor: 8. nesil işlemciler yolda 2 yıl Android kullanıcılarının yeni baş belası: Faketoken 2 yıl Efsane dövüş oyunu Tekken mobil platforma geldi 2 yıl Samsung, Note 8 satışlarını yükseltecek planı buldu 2 yıl Beğeneceğiniz Tsuro bu hafta App Store’da ücretsiz 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi Mix 2 karşınızda Sonraki Katil robotlara karşı Elon Musk harekete geçti 2 yıl Facebook, video görünümlü sahte bağlantılara darbeyi vuruyor 2 yıl Netflix önümüzdeki yıl dizi ve filmlere 7 milyar dolar harcayacak 2 yıl 2si1 "Tenhalarda" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Core i7-8700K selefinden %11 daha hızlı olacak 2 yıl Google, görsellerdeki sembolleri kaldıran bir yöntem geliştirdi 2 yıl Üretilen son Dodge Viper banttan indirildi 2 yıl Yapay zeka gerçekçi oyun dünyaları yaratabilir 2 yıl Samsung Galaxy Note 9 siz alkollüyken Uber’i arayabilir 2 yıl iOS platformunda Touch ID iptal etme dönemi başlıyor 2 yıl PS4 sistem yazılımının 5.0 Beta sürümü yayınlandı 2 yıl 4.4 kilometre çapındaki dev asteroit Dünya'yı teğet geçecek 2 yıl TUİK’ten 2017 yılı Türkiye teknoloji kullanım araştırması 2 yıl Nokia 9 için ilk işaret geldi 2 yıl Modern araçların güvenlik sistemlerine müdahale edilebilecek hayati bir açık bulundu 2 yıl Hollywood'da Türk Film Festivali düzenlenecek 2 yıl AMD’nin yeni sürücüsü madencileri sevindirecek: İşte test sonuçları! 2 yıl Hyundai, uzun menzilli premium bir elektrikli otomobil geliştiriyor 2 yıl Google, yapay zeka işleme uzmanı AIMatter’i satın aldı 2 yıl BMW Concept 8 Serisi ve Concept Z4 Serisi tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim