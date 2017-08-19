Xiaomi Mi Mix 2 karşınızda

Xiaomi’nin geçen yıl çok konuşulan konsept telefonu Mi Mix bu yıl devam modeliyle karşımıza geçmeye hazırlanıyor. Bir süredir görselleri internete sızdırılan Xiaomi Mi Mix 2 bu kez işin içindeki birisi tarafından paylaşıldı.

Xiaomi’nin yeni modeli için işbirliği yaptığı ünlü tasarımcı Philippe Starck, Facebook sayfasında Mi Mix 2 modelinin ön profilden görüntüsünü içeren bir video yayınladı. Böylece resmi olarak da tasarım doğrulanmış oldu.

Çok daha etkileyici

Alt çerçeveyi de kaldıran Xiaomi Mi Mix 2 çok daha etkileyici bir tasarım arz ediyor. Telefonun üç kenarı çok ince. Alt kısımda da çok ince bir ekran çerçevesi yer alıyor. Bazı donanımları illa ki öne koymak zorunda olan firma, bu bakımdan altta çok ince bir kısım bırakmış. Bu kısımda bir ön kamera ve sensörler olduğu gözden kaçmıyor.

Xiaomi ahize veya yakınlık sensörü gibi bileşenleri kaldırarak yerine yenilikçi özellikler getirmiş. Örneğin ahize yerine sesi bir alıcı ihtiyacı olmadan iletebilen kantilever piezoelektrik seramik akustik teknolojisi kullanılıyor. Yine yakınlık sensörü olarak ultrasonik mesafe teknolojisi kullanılıyor ve daha küçük boyutlarda. Bu sayede ön kısımdaki bileşen sayısı da azalmış oluyor.

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"Hepsi Asus hepsi çift kameralı"

Video sadece ön kısmı gösterdiği için arkada tek sensör mü yoksa çift sensör mü olacak şimdilik belirsiz. Kaynaklar tek bir kamera olacağı konusunda ısrarcı. Ayrıca parmak izi okuyucu da yine arka tarafta yer alıyor. Telefonun yüzde 94 civarında ekran-ön panel oranı sunacağı belirtiliyor.

Telefonun tahmin edilen diğer özellikleri 6.4 inçlik 2040x1080 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, Quick Charge 4 teknolojisi şeklinde sırlanıyor. Henüz telefon ne zaman tanıtılacak bilinmiyor.