Xiaomi Mi TV 3S: Xiaomi’nin en akıllı televizyonu

Yapay zeka teknolojileri artık pek çok üreticinin olmazsa olmazı haline geldi. Müşterilerine daha odaklı hizmet sunmak isteyen her firma, makine öğrenme teknolojilerine yatırım yapmak zorunda. Xiaomi de bunlardan birisi.

Firma yapay zeka teknolojilerini mobil tarafta pek kullanmıyor ancak televizyon tarafında daha fazla ağırlık veriyor. Yeni lanse edilen Mi TV 3S modelleri, firmanın yapay zeka teknolojilerini barındıran Patchwall adında yeni bir yap boz tarzında kullanıcı arayüzü barındırıyor. Mi Brain yapay zeka teknolojisini temel alan Patchwall, firmanın ifadesine göre sektörde bir ilk. Kullanıcısını daha iyi tanıyan ve odaklı öneriler sunan Patchwall hakkında teknik detaylar verilmiyor.

Yeni modeller 9.9mm kalınlık değerine sahipken alüminyum çerçeve ve fırçalanmış alüminyum arka panel ile Premium bir işçilik sergiliyor. Android tabanlı televizyonlar 65 inç ve 55 inç olarak iki farklı boyuta sahip. Paneller de boyutlara göre değişiyor.

Televizyonlara 4 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T830MP4 grafik birimli Amlogic T966 yonga seti güç veriyor. 2GB RAM ile birlikte 8GB eMMC depolama belleği kullanılırken WiFi AC ve Bluetooth 4.0 bağlantı teknolojilerine yer verilmiş. Görüntü kalitesi için beşinci nesil bir görüntü motoru mevcut.

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65 inçlik modelde Samsung 4K panel kullanıldığını görüyoruz. Yüzde 85 NTSC renk gamına sahip olan televizyon, HDR teknolojisi, OpenGL 3.1 standardı, 60 kare/saniye hızında 4K içerik gösterimi şeklinde özelliklere sahip. 55 inçlik modelde ise LG IPS panel kullanılmış.

Ses tarafında firmanın 4 adet hoparlör barındıran ses sistemi pakete dahil ediliyor. Ayrıca bir sub-woofer, ses barı ve iki adet arka 2.25 inçlik surround hoparlörden oluşan ev sinema sistemi de alıcılarını bekliyor. Karaoke tutkunları için ise Cirruslogic CS47L35 ses yongasını kullanan Lei Shi KTV kablosuz mikrofon da unutulmamış.

Modellerden 65 inç olanı vergiler hariç 2200TL fiyat etiketine sahip. 55 inçlik versiyon ise 1540TL civarında. Ev sinema sistemi dahil olan versiyon 2640TL olarak belirlenmiş. Mikrofon ise 264TL civarında.