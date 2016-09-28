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Xiaomi Mi TV 3S: Xiaomi’nin en akıllı televizyonu

Uzun süredir televizyon pazarında faaliyet gösteren ve bir birinden iddialı modeller hazırlayan Xiaomi, yeni televizyonu ile sektörün en akıllısını geliştirdiğini iddia ediyor.
2 yıl
5,1b
2
13
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zeka teknolojileri artık pek çok üreticinin olmazsa olmazı haline geldi. Müşterilerine daha odaklı hizmet sunmak isteyen her firma, makine öğrenme teknolojilerine yatırım yapmak zorunda. Xiaomi de bunlardan birisi.

Firma yapay zeka teknolojilerini mobil tarafta pek kullanmıyor ancak televizyon tarafında daha fazla ağırlık veriyor. Yeni lanse edilen Mi TV 3S modelleri, firmanın yapay zeka teknolojilerini barındıran Patchwall adında yeni bir yap boz tarzında kullanıcı arayüzü barındırıyor. Mi Brain yapay zeka teknolojisini temel alan Patchwall, firmanın ifadesine göre sektörde bir ilk. Kullanıcısını daha iyi tanıyan ve odaklı öneriler sunan Patchwall hakkında teknik detaylar verilmiyor.

Yeni modeller 9.9mm kalınlık değerine sahipken alüminyum çerçeve ve fırçalanmış alüminyum arka panel ile Premium bir işçilik sergiliyor. Android tabanlı televizyonlar 65 inç ve 55 inç olarak iki farklı boyuta sahip. Paneller de boyutlara göre değişiyor.

Televizyonlara 4 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T830MP4 grafik birimli Amlogic T966 yonga seti güç veriyor. 2GB RAM ile birlikte 8GB eMMC depolama belleği kullanılırken WiFi AC ve Bluetooth 4.0 bağlantı teknolojilerine yer verilmiş. Görüntü kalitesi için beşinci nesil bir görüntü motoru mevcut.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 5s serisinin kutu ve basın görselleri sızdırıldı"

65 inçlik modelde Samsung 4K panel kullanıldığını görüyoruz. Yüzde 85 NTSC renk gamına sahip olan televizyon, HDR teknolojisi, OpenGL 3.1 standardı, 60 kare/saniye hızında 4K içerik gösterimi şeklinde özelliklere sahip. 55 inçlik modelde ise LG IPS panel kullanılmış.

Ses tarafında firmanın 4 adet hoparlör barındıran ses sistemi pakete dahil ediliyor. Ayrıca bir sub-woofer, ses barı ve iki adet arka 2.25 inçlik surround hoparlörden oluşan ev sinema sistemi de alıcılarını bekliyor. Karaoke tutkunları için ise Cirruslogic CS47L35 ses yongasını kullanan Lei Shi KTV kablosuz mikrofon da unutulmamış.

Modellerden 65 inç olanı vergiler hariç 2200TL fiyat etiketine sahip. 55 inçlik versiyon ise 1540TL civarında. Ev sinema sistemi dahil olan versiyon 2640TL olarak belirlenmiş. Mikrofon ise 264TL civarında. 

 

http://gadgets.ndtv.com/tv/news/xiaomi-mi-tv-3s-launched-in-55-inch-and-65-inch-variants-price-specifications-and-more-1466967 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Delikli Nane 2 yıl
Getirsinler 65ince temizinden 4500 lira vereyim
aradaki farkı onların olsun
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20likcivi 2 yıl
fiyatta bi sıkıntı var
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Bender B. Rodriquez 2 yıl
Aynentl degil dolar olacak gencler ekrem sagolsun
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DH Misafiri 2 yıl
nis-store.com/...
2000 dolar?
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XPerience 2 yıl
Xiaomi Mi Tv şu an 5000 Tl civarında görünüyor ben yanlış baktım sanırım. Yoksa bu fiyat nasıl olabiliyor ki?
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Dahi Olalım 2 yıl XPerience
XPerience

Xiaomi Mi Tv şu an 5000 Tl civarında görünüyor ben yanlış baktım sanırım. Yoksa bu fiyat nasıl olabiliyor ki?


Vergi katılmadan ve getirenin kârını katmadan fiyatı böyle oluyormuş.

Fiyatlar dolarda editör TL yazmış da olabilir.
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alemburda34 2 yıl
YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİ
1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon (55 ekrana [55 ekran dahil] kadar)
ggm.gtb.gov.tr/...
1 Yanıt Yanıtla
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mcrew 2 yıl alemburda34
55 ekran dediği 55" mi oluyor acaba

yoksa bizim bildiğimiz tüplü 55 ekranlar 22" olanlar mı
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BekirHan 2 yıl
65" panelli olan 2200TL ise aslında maliyetlerin ne kadar düşük olduğunu siz düşünün artık...
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kucukyenici 2 yıl
1.540 TL.'ye harika tv. Bizde hayal, Çin'de realite.
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shadowtr 2 yıl
Türkiye'de satılacağı için mi fiyatlar TL cinsinden verildi?
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uranuslu61 2 yıl
Ekremm getiriyor alinn
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interwap 2 yıl
Kim getiriyor? Alalım.
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