Xiaomi MI-2 Hong Kong ve Tayvan'da satışa sunuluyor

4.3 inç HD ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro çipset, 2GB RAM, 16/32GB dahili hafıza, 8MP arka, 2MP ön kamera, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, MIUI kullanıcı arayüzü ve 2,000 mAh pile sahip olan akıllı telefon, 50,000 ve 150,000'lik partiler halinde yalnızca üreticinin resmi internet sitesinden Çinli tüketicilere sunuluyor olmasına karşın dakikalar içerisinde tükeniyor. Son 50,000'lik sipariş için 1,3 milyon ön sipariş alan yerel şirket, ürünlerine olan talebin oldukça küçük bir kısmını karşılayabiliyor. Çin'de durum böyleyken Hong Kong ve Tayvan'a ithalatın nasıl gerçekleştirileceği merak konusu.

2013'te Avrupa'ya açılması beklenen Xiaomi, uzak doğunun Steve Jobs'ı benzetmesine layık görülen bir CEO tarafından yönetiliyor. Yerel bir üretici olmasına karşın dünya teknoloji medyasında kendine yer bulmayı başaran MIUI yazılımının geliştiricisi, mobil sektörün yeni gözdesi konumunda. Önümüzdeki yıllarda Huawei ve ZTE gibi bir dünya markası haline gelmesi beklenen üreticinin ilk önce Asya kıtasına açılması gerekiyor. Bu amaçla yakın gelecekte önemli bir hamleye imza atılacak. Gelişmelerden Xiaomi'nın resmi Twitter ve Facebook adresleri aracılığıyla haberdar olunabilecek.

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Asya ülkelerindeki hayranları için hazırladığı resmi Facebook sayfasını geçtiğimiz günlerde yayınlayan Xiaomi, Çin'de yok satan ikinci Millet akıllı telefonunun Hong Kong ve Tayvan'daki resmi satışına çok yakında başlayacağını müjdeledi. Bir basın konferansında konuşan firmanın CEO'su Lei Jun, yıl sonuna kadar Asya kıtasındaki Hong Kong, Tayvan ve Singapur gibi ülkelere açılacaklarını resmen dile getirmişti. Hedeflenen üç ülkeden ikisine önümüzdeki haftalarda giriş yapacak olan uzak doğulu firmanın gelirlerinde meydana gelecek artışla daha geniş hacimde üretim yapmaya ve kendi ülkesindeki talebi bir nebze olsun karşılamaya başlayacağı tahmin ediliyor.