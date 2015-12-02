Xiaomi Mi4 için Windows 10 sürümü bu hafta yayınlanacak

Xiaomi Android tabanlı akıllı telefon üreticisi olmasına rağmen Windows'a özel bir ilgi duyuyor gibi görünüyor. Mart ayında Mi4 modelini Windows 10 beta sürecine dahil eden üretici geçtiğimiz günlerde duyurduğu Mi Pad 2 için de Windows 10'lu özel bir versiyonun olacağını açıklamıştı.

Mi Pad 2 için ise meraklı bekleyiş hala sürüyor. Tabletin Windows 10 işletim sistemine sahip versiyonunun 64 GB depolama ve 200$ seviyesinde fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/windows_10_mobile_for_xiaomi_mi_4_launching_this_week-news-15278.php

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Mart ayından bu yana beta sürüme sahip Mi4 ise 3 Aralık ile birlikte Windows 10 Mobile'ın son sürümüne kavuşacak. Şirketin kurucusu Lin Bin, Weibo hesabı üzerinden paylaştığı görsel ile birlikte müjdeli haberi kullanıcılara veren ilk isim oldu.