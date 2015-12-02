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Xiaomi Mi4 için Windows 10 sürümü bu hafta yayınlanacak

Mart ayının başlarında Xiaomi'nin Mi4 modeli Windows 10 teknik ön izleme sürümüne dahil edilerek beta sürecine katılmıştı. Aradan geçen 9 ayın ardından Mi4 için Windows 10'un son sürümü artık hazır.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,2b
1
20
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi Android tabanlı akıllı telefon üreticisi olmasına rağmen Windows'a özel bir ilgi duyuyor gibi görünüyor. Mart ayında Mi4 modelini Windows 10 beta sürecine dahil eden üretici geçtiğimiz günlerde duyurduğu Mi Pad 2 için de Windows 10'lu özel bir versiyonun olacağını açıklamıştı.

Mart ayından bu yana beta sürüme sahip Mi4 ise 3 Aralık ile birlikte Windows 10 Mobile'ın son sürümüne kavuşacak. Şirketin kurucusu Lin Bin, Weibo hesabı üzerinden paylaştığı görsel ile birlikte müjdeli haberi kullanıcılara veren ilk isim oldu.

Mi Pad 2 için ise meraklı bekleyiş hala sürüyor. Tabletin Windows 10 işletim sistemine sahip versiyonunun 64 GB depolama ve 200$ seviyesinde fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/windows_10_mobile_for_xiaomi_mi_4_launching_this_week-news-15278.php Yorum Yaz
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HeavyClocker 3 yıl en beğenilen
Microsoft pazar payı yüksek olan cihazlara Image dosyaları hazırlasa ve kullanıcıların işletim sistemini denemesini sağlasa pazar payında yaşanabilecek gelişmeyi hayal bile edemiyorum
Microsoft pazar payı yüksek olan cihazlara Image dosyaları hazırlasa ve kullanıcıların işletim sistemini denemesini sağlasa pazar payında yaşanabilecek gelişmey...
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catlion 3 yıl
samsung ile anlaşıp s3 telefonlara Windows 10 ROM çalışması yaparsa Microsoft pazar payı baya olumlu etkilenir. Yada bu ROM tüm android cihazlar için çıkartılırsa ücretsiz ve kolay yükleme imkanı olursa %10 kullanım seviyesini zorlar WP. Yeni telefon satarak pazar payını yükseltmesi kısa vadede zor, ama kullanıcılar kendi cihazlarında denemek için yükleyebilirler.
samsung ile anlaşıp s3 telefonlara Windows 10 ROM çalışması yaparsa Microsoft pazar payı baya olumlu etkilenir. Yada bu ROM tüm android cihazlar için çıkartılır...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Patren 3 yıl
işletim seçeneği seçme hakkı bence kullanıcıya verirmeli bilgisayarlardaki gibi isteyen android kullanır isteyen windows
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hakanlevent 3 yıl
xiaomi şahane bir firma gerçekten
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chtsydn 3 yıl
Yayınlanmış. Bakalım nasıl bir farklılık yaratacak bu olay. Dual boot olayı microsoftun çok işine yarar. Belki bu mi4 projesi ileride başka cihazlar için de aynısının yapılmasında bir ön hazırlık gibidir. Eğer öyle bir şey olursa cihaz satışından çok daha etkili olur.
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Patren 3 yıl
işletim seçeneği seçme hakkı bence kullanıcıya verirmeli bilgisayarlardaki gibi isteyen android kullanır isteyen windows
Yanıtla +6
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HeavyClocker 3 yıl en beğenilen
Microsoft pazar payı yüksek olan cihazlara Image dosyaları hazırlasa ve kullanıcıların işletim sistemini denemesini sağlasa pazar payında yaşanabilecek gelişmeyi hayal bile edemiyorum
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Cenkay KESER 3 yıl
Kötü haber sadece Mi4 LTE modeli için yayınlanacak Windows 10. Bizde bir kurup deneseydik iyi olurdu.
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colaker 3 yıl Cenkay KESER
hocam telefonu çok beğeniyordum ama sırf lte versiyonu tr'de uzunca bir süre satılmadı diye başka telefon almıştım. siz de bekleseydiniz keşke.

eminim bu telefona wp kuranlar hayran kalacak sisteme, mi4'ü olanlara hayırlı olsun
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catlion 3 yıl
samsung ile anlaşıp s3 telefonlara Windows 10 ROM çalışması yaparsa Microsoft pazar payı baya olumlu etkilenir. Yada bu ROM tüm android cihazlar için çıkartılırsa ücretsiz ve kolay yükleme imkanı olursa %10 kullanım seviyesini zorlar WP. Yeni telefon satarak pazar payını yükseltmesi kısa vadede zor, ama kullanıcılar kendi cihazlarında denemek için yükleyebilirler.
2 Yanıt Yanıtla +11
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hasanandnexus 3 yıl catlion
catlion

samsung ile anlaşıp s3 telefonlara Windows 10 ROM çalışması yaparsa Microsoft pazar payı baya olumlu etkilenir. Yada bu ROM tüm android cihazlar için çıkartılırsa ücretsiz ve kolay yükleme imkanı olursa %10 kullanım seviyesini zorlar WP. Yeni telefon satarak pazar payını yükseltmesi kısa vadede zor, ama kullanıcılar kendi cihazlarında denemek için yükleyebilirler.

Her telefona veremezler. Çünkü Windows phone android gibi açık kaynaklı bir işletim sistemi değil.
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blacksss 3 yıl catlion
catlion
samsung ile anlaşıp s3 telefonlara Windows 10 ROM çalışması yaparsa Microsoft pazar payı baya olumlu etkilenir. Yada bu ROM tüm android cihazlar için çıkartılırsa ücretsiz ve kolay yükleme imkanı olursa %10 kullanım seviyesini zorlar WP. Yeni telefon satarak pazar payını yükseltmesi kısa vadede zor, ama kullanıcılar kendi cihazlarında denemek için yükleyebilirler.

Kesinlikle haklısın 1gb ram li telefonlar için harika olur özellikle samsung icin
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