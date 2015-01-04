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Xiaomi Mi4S modelinin internete sızdırıldığı iddia ediliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi4S modelinin internete sızdırıldığı iddia ediliyor

Geçen yıl akıllı telefon pazarı adına başarılı işler yapan Xiaomi, bu yıla da hızlı başlıyor ve ardı ardına iki farklı etkinlik yapacak. Bu etkinliklerde alt seviyeye yönelik modellerinin yanında bir de amiral gemi modeli tanıtması bekleniyor. 

Firmanın bir geçiş modeli tarzında Xiaomi Mi4S mi yoksa tamamen yeni amiral gemi modeli Xiaomi Mi5 mi tanıtacağı tam olarak bilinmiyor ancak internete sızan görseller ilk ihtimali güçlendiriyor. 

Xiaomi'nin basın afişinden elde edildiği iddia edilen görselde Xiaomi Mi4S isminin kullanıldığı görülüyor. Ayrıca modelin ince ekran çerçeveleri de dikkat çekiyor. Bu tasarım daha önce de internete sızdırıldığı için gerçek olduğu düşünülüyor. 

Xiaomi Mi4S modelinin bir geçiş ürünü olması durumunda donanım konusunda da bazı farklılıklar olacak. Snapdragon 810 yongasetinin aksine Snapdragon 805 ile gelmesi beklenen modelin 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 3GB RAM, 20.7MP çözünürlüğünde kamera gibi özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. CES 2015 fuarında tanıtılma ihtimali olan model bir parmak izi okuyucu ve safir ekran da barındıracak.  

Bu durumda Xiaomi Mi5 modeli yılın ikinci yarısına kayacak ve Snapdragon 810 yongaseti taşıyan asıl model bu olacak. Cihazın 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran ve 4GB RAM gibi daha üst seviye özelliklere sahip olması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Poster-allegedly-reveals-Xiaomi-Mi4S-razor-thin-side-bezels-in-tow_id64309 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Uacellat_62 4 yıl
Tasarım umarım doğrudur mükemmel gerçekten
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HaRDCoRee40 4 yıl
İnşAllah bu haber harfiyen doğrudur.
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inexo 4 yıl
kusursuz tasarım.
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HaRDCoRee40 4 yıl
Helal Olsun Be Xiaomi.İşte budur çok güzel.Bu satış politikanızı cok dogru buldum helal olsun gercekten.İnanilmaz.ces 2015 te mi 4s i tanitip yilin yarisi yani turkiyeye giris tarihindede mi 5 i 4 GB Ram 5.5" FHD veya QHD Snapdragon 810 lu çikartip fiyat plitikani dusuk tutup turkiye ve diger ulkelerede girersen bu is biteeeeer Efsane Xiaomi!!!!!!!!!!! Like this Hugo Barra and Xiaomi
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BekirHan 4 yıl
Böyle bir tasarımın 4' ün devamı olma mümkünatı yok. İsimlendirme mantığına ters bir kere. Ya Mi5 tir yada fake dir.
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Haruna Rei 4 yıl
amanın bunlar türkiyeye gelsin her modelinden alıcam! watamotedeki kız bu telefonların beyazından kullanıyordu. aşığım bunlara
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DownClock01 4 yıl
Kocaman yapmasalar bir şu cihazı çok daha iyi olacak. 5,5 - 5,7 inç telefon sıkıntı be...
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HaRDCoRee40 4 yıl DownClock01
DownClock01
Kocaman yapmasalar bir şu cihazı çok daha iyi olacak. 5,5 - 5,7 inç telefon sıkıntı be...

Neremize koyacaz diyon tabiikide kucuk ekrandada oyun iyi olmuyor.5.5" ideal bence veya 5.2"
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XQS 4 yıl
Tasarimi cok iyi dogruysa
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TickTok 4 yıl
Bu tasarımla gelse rekor satışa imza atar.
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azizsilin 4 yıl
Xiaomi ye yazdığım mailde, Türkiye'ye gelmeyi bu sene düşünmediklerini söylediler
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dark dragon 4 yıl
Şu tasarımı Apple yapsa 10.000 lira ister.
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