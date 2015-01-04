Xiaomi Mi4S modelinin internete sızdırıldığı iddia ediliyor





Geçen yıl akıllı telefon pazarı adına başarılı işler yapan Xiaomi, bu yıla da hızlı başlıyor ve ardı ardına iki farklı etkinlik yapacak. Bu etkinliklerde alt seviyeye yönelik modellerinin yanında bir de amiral gemi modeli tanıtması bekleniyor.





Firmanın bir geçiş modeli tarzında Xiaomi Mi4S mi yoksa tamamen yeni amiral gemi modeli Xiaomi Mi5 mi tanıtacağı tam olarak bilinmiyor ancak internete sızan görseller ilk ihtimali güçlendiriyor.





Xiaomi'nin basın afişinden elde edildiği iddia edilen görselde Xiaomi Mi4S isminin kullanıldığı görülüyor. Ayrıca modelin ince ekran çerçeveleri de dikkat çekiyor. Bu tasarım daha önce de internete sızdırıldığı için gerçek olduğu düşünülüyor.





Xiaomi Mi4S modelinin bir geçiş ürünü olması durumunda donanım konusunda da bazı farklılıklar olacak. Snapdragon 810 yongasetinin aksine Snapdragon 805 ile gelmesi beklenen modelin 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 3GB RAM, 20.7MP çözünürlüğünde kamera gibi özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. CES 2015 fuarında tanıtılma ihtimali olan model bir parmak izi okuyucu ve safir ekran da barındıracak.





Bu durumda Xiaomi Mi5 modeli yılın ikinci yarısına kayacak ve Snapdragon 810 yongaseti taşıyan asıl model bu olacak. Cihazın 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran ve 4GB RAM gibi daha üst seviye özelliklere sahip olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Poster-allegedly-reveals-Xiaomi-Mi4S-razor-thin-side-bezels-in-tow_id64309