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Xiaomi Pocophone F1 detaylanıyor

Amiral gemi sınıfında bir kez daha sahneye çıkmaya hazırlanan Xiaomi bu kez fiyatı uygun bir seviyede tutacak. Xiaomi Pocophone F1 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin Avrupa pazarına rekabetçi bir fiyat etiketiyle sunmayı planladığı Pocophone F1 amiral gemi modeli ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Yeni model uygun fiyatına rağmen önemli özellikler ile gelecek.

Xiaomi Pocophone F1 özellikleri ve fiyatı

Sertifika başvurularında firma Pocophone F1 modeli için kaliteli bir tasarım tanımını kullanıyor. Henüz dış tasarım konusunda bir bilgi yok ancak Xiaomi’nin ince bir işçilik sunacağı anlaşılıyor.

İlk gelen bilgilerde Snapdragon 845 yonga seti ile güçlendirilecek olan telefonun 6GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi barındıracağı ifade ediliyordu. Fiyatlar da buna göre belirleniyor.

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Uygun fiyatı nedeniyle telefonun bazı özellikleri kırpacağı tahmin ediliyordu ancak Xiaomi elden geldiğince en iyilerini koymaya çalışmış. Telefonda Mi 8 modelindeki kızılötesi tabanlı yüz tanıma sisteminin olacağı ifade ediliyor. Böylece karanlık ortamlarda dahi başarılı tarama yapılabilecek.

Diğer taraftan arka tarafta 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera, büyük pikseller sayesinde başarılı karanlık ortam çekimleri yapıyor. Ön tarafta ise 20MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Super Pixel teknolojisi sayesinde kamera art arda 4 çekim yaparak bunları daha kaliteli tek bir fotoğraf haline getiriyor.

6 inçlik ekrana sahip olan telefon 2160 x 1080 çözünürlük sunacak. 6GB RAM ve 64GB depolama kapasiteli versiyonun fiyatı 420 Avro olacak. 128GB kapasiteli versiyon ise 460 Avro civarında olacak. Xiaomi Pocophone F1 modelinin yaz sonlarında tanıtılması bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Pocophone-F1-full-specs_id107186 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 10 ay en beğenilen
Ben mi bir yeri kaçırıyorum yoksa Mi 8'den pahalı olduğu halde Mi 8'den ucuz diye mi sunuluyor bu telefon? 420 Euro 490 dolar yapıyor. Mi 8'ise zaten 420 dolardan çıktı. Neresi ucuz bunun?
Ben mi bir yeri kaçırıyorum yoksa Mi 8'den pahalı olduğu halde Mi 8'den ucuz diye mi sunuluyor bu telefon? 420 Euro 490 dolar yapıyor. Mi 8'ise zaten 420 dolard...
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DH Misafiri 10 ay
yurt dışı o şartlara göre ucuz olabilir bura türkiye ve dolar 4.8!!
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Rasqutin 10 ay
Bu cihaz neden çıkıyor hala anlamadım. Mi 8 ve mi 8 se'den farklı ne özelliği var
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Kefelon 10 ay en beğenilen
Ben mi bir yeri kaçırıyorum yoksa Mi 8'den pahalı olduğu halde Mi 8'den ucuz diye mi sunuluyor bu telefon? 420 Euro 490 dolar yapıyor. Mi 8'ise zaten 420 dolardan çıktı. Neresi ucuz bunun?
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Bloodin 10 ay Kefelon
Ben de aynı saçmalıkta buluyorum, Mi 8 varken bu cihazın manası ne? Mi 8'e Band 20 vermeyeceği için global serileri böyle mi çıkaracak? Fakat Mi 8'den aşağıda bir kameraya sahip...
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