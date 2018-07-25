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Xiaomi Pocophone F1 en ucuz amiral gemisi olabilir

Avrupa pazarında etkili bir mücadele vermek isteyen Xiaomi yeni bir amiral gemisi daha hazırladı. Pocophone F1 modeli Xiaomi Mi8 amiral gemisini temel alacak.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
13b
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9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Amiral gemisi sınıfında Mi 8 modeli ile Xiaomi’nin bu yılı kapattığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Firma Avrupa pazarına nispeten daha ucuz bir amiral gemisi sunmayı planlıyor.

Xiaomi Pocophone F1 özellikleri ve fiyatı

Sektörden gelen iddialara göre Xiaomi Pocophone F1 adında yeni bir amiral gemisi belirli Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Xiaomi fiyatı biraz daha düşük tutarak pazardaki diğer amiral gemilerine kafa tutmayı amaçlıyor.

Snapdragon 845 yonga seti ile güçlendirilecek olan Pocophone F1 modelinde 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi olması bekleniyor. Bu modelin fiyatı 420 Avro olacak. 128GB kapasiteli versiyon ise 460 Avro civarında olacak.

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6 inçlik ekrana sahip olan telefon 2160 x 1080 çözünürlük sunacak. Çentik yine ekranda yerini almış. Bununla birlikte ekrana entegre parmak izi okuyucu, gelişmiş yüz tanıma sistemi, en üst seviye hızlı şarj gibi özelliklerin kırpılacağı tahmin ediliyor.

Fiyatına bakıldığında Xiaomi Pocophone F1 modeli pek çok rakibine duman attıracak gibi görünüyor. Samsung, Huawei gibi amiral gemi modellerinin donanıma göre 600-1000 Avro arasında değiştiği kıtada Xiaomi Pocophone F1 çok iyi bir alternatif olacaktır. Bununla birlikte modelin belli başlı ülkeler haricinde satılması beklenmiyor.

 

https://www.phonearena.com/news/xiaomi-pocophone-f1-rumor-europe-cheap-snapdragon-845-phone_id106947 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xtrud 10 ay en beğenilen
O isimle pahalı olma şansı yok zaten...
1 Yanıt Yanıtla +16
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efyavas 10 ay
Sahip olacağım telefonda olmasını istemediğim 3 özellik:
1. Çentik
2. Arkasının cam olması
3. Parmak izi okuyucunun arkada olması
1 Yanıt Yanıtla +14
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cngiz 10 ay
İsmi Çinliler değil; Avrupalılar bulmalı. Ayrıca teknoloji sitesinde haber yapıyorsunuz. Ama Mi8 ile bunun arasında ne fark var yazmıyorsunuz. Bu özellikler Mi8de de yok mu? Bizim yanlış bildiğimiz birşey mi var? Neden fiyat farkı var?
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Bloodin 10 ay
İyi de Mi 8'in 6/64'ü 420 dolar çıkış fiyatına sahip zaten, niye gidip "Pokofon"a 420 Euro vereyim?
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Ray Kurzweil 10 ay
Meizu 16 plusı gördükten sonra diğer tasarımlar çok yavan geliyor.
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10ff 10 ay
Şu parmak izi mevzusunda kesinlikle en iyisi mi6 daki gibi home tusunda bulunmasi... Xperia.z5 de de guzel konumlandirilmisti. bas parmaginizin oldugu yerde guc dugmesi uzerine yerlestirilmisti. tabi artik mi 6 gibi onde tus bulunan telefon nadir olacaktir. ureticilerin ekran icerisinde parmak izi okuyucusuna yonelmesi lazim.
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efyavas 10 ay
Sahip olacağım telefonda olmasını istemediğim 3 özellik:
1. Çentik
2. Arkasının cam olması
3. Parmak izi okuyucunun arkada olması
1 Yanıt Yanıtla +14
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OverClocK1ng 10 ay efyavas
Çentik seviyorum.
Parmak izi arkada olunca sadece parmak izi varsa kötü ama iris ve yüz tanıma da varsa sorun olmuyor. Mesela S9 umda yüzümü görmezse zaten parmağım arkada olduğu için oradan da dokunuyorum. Önde olsa, arkadaki işaret parmağıma göre öne dokunması daha zor oluyor...
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Escapetolife 10 ay
Çok fazla modeli olmaya başladı 3 model yeterli.
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Xtrud 10 ay en beğenilen
O isimle pahalı olma şansı yok zaten...
1 Yanıt Yanıtla +16
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CWaRRioR 10 ay Xtrud
Pocophontas
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