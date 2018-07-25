Xiaomi Pocophone F1 en ucuz amiral gemisi olabilir

Amiral gemisi sınıfında Mi 8 modeli ile Xiaomi’nin bu yılı kapattığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Firma Avrupa pazarına nispeten daha ucuz bir amiral gemisi sunmayı planlıyor.

Xiaomi Pocophone F1 özellikleri ve fiyatı

Sektörden gelen iddialara göre Xiaomi Pocophone F1 adında yeni bir amiral gemisi belirli Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Xiaomi fiyatı biraz daha düşük tutarak pazardaki diğer amiral gemilerine kafa tutmayı amaçlıyor.

Snapdragon 845 yonga seti ile güçlendirilecek olan Pocophone F1 modelinde 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi olması bekleniyor. Bu modelin fiyatı 420 Avro olacak. 128GB kapasiteli versiyon ise 460 Avro civarında olacak.

Ayrıca Bkz.

"Samsung da oyuncu odaklı telefon furyasına katılıyor"

6 inçlik ekrana sahip olan telefon 2160 x 1080 çözünürlük sunacak. Çentik yine ekranda yerini almış. Bununla birlikte ekrana entegre parmak izi okuyucu, gelişmiş yüz tanıma sistemi, en üst seviye hızlı şarj gibi özelliklerin kırpılacağı tahmin ediliyor.

Fiyatına bakıldığında Xiaomi Pocophone F1 modeli pek çok rakibine duman attıracak gibi görünüyor. Samsung, Huawei gibi amiral gemi modellerinin donanıma göre 600-1000 Avro arasında değiştiği kıtada Xiaomi Pocophone F1 çok iyi bir alternatif olacaktır. Bununla birlikte modelin belli başlı ülkeler haricinde satılması beklenmiyor.