Xiaomi, Pocophone F1 için Android Q güncellemesi sözü verdi

Ürettiği fiyat/performans oranı yüksek, bütçe dostu cihazlarla global çapta popülerite elde etmeyi başarmış olan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda amiral gemisi cihazı Pocophone F1'i piyasaya sürmüştü. Piyasada bulunan en ucuz Snapdragon 845 işlemcili cihaz olan Pocophone F1, 3500 TL'lik bir fiyat etiketi ile ülkemizde de satışa sunulmuştu.

Xiaomi, Android güncellemelerini vaktinde kullanıcılarına ulaştırmasıyla da biliniyor ve Pocophone F1'in Android 9 Pie güncellemesinin test sürecini cihaz piyasaya sürüldükten çok kısa süre sonra başlatmıştı. Görünüşe bakılırsa şirket, Pocophone F1 kullanıcılarını Android Q güncellemesi konusunda da hayal kırıklığına uğratmayacak.

Xiaomi'nin üretim müdürü Jai Mani, Twitter'dan Pocophone F1'in Android güncellemeleri ile ilgili soru soran bir kullanıcıya verdiği yanıtta cihazın Android P ve Q olmak üzere en az iki güncelleme alacağını açıkladı. Böylelikle Pocophone F1 kullanıcılarının gelecek sene Android Q güncellemesine de kavuşacakları kesinleşmiş oldu.

https://www.androidauthority.com/pocophone-f1-android-q-920038/