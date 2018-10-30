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Xiaomi, Pocophone F1 için Android Q güncellemesi sözü verdi

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü bütçe dostu, amiral gemisi cihazı Pocophone F1 için Android Q güncellemesi sözü verdi. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
6 ay
5,2b
1
16
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Ürettiği fiyat/performans oranı yüksek, bütçe dostu cihazlarla global çapta popülerite elde etmeyi başarmış olan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda amiral gemisi cihazı Pocophone F1'i piyasaya sürmüştü. Piyasada bulunan en ucuz Snapdragon 845 işlemcili cihaz olan Pocophone F1, 3500 TL'lik bir fiyat etiketi ile ülkemizde de satışa sunulmuştu.
Xiaomi, Android güncellemelerini vaktinde kullanıcılarına ulaştırmasıyla da biliniyor ve Pocophone F1'in Android 9 Pie güncellemesinin test sürecini cihaz piyasaya sürüldükten çok kısa süre sonra başlatmıştı. Görünüşe bakılırsa şirket, Pocophone F1 kullanıcılarını Android Q güncellemesi konusunda da hayal kırıklığına uğratmayacak.
Xiaomi'nin üretim müdürü Jai Mani, Twitter'dan Pocophone F1'in Android güncellemeleri ile ilgili soru soran bir kullanıcıya verdiği yanıtta cihazın Android P ve Q olmak üzere en az iki güncelleme alacağını açıkladı. Böylelikle Pocophone F1 kullanıcılarının gelecek sene Android Q güncellemesine de kavuşacakları kesinleşmiş oldu.

https://www.androidauthority.com/pocophone-f1-android-q-920038/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 6 ay en beğenilen
Şaka mı bu zaten P ile çıkması gerekiyordu sonrakini alacak diye lütuf gibi haber yapmışsınız bir de
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Y-ZiyA 6 ay
Yurtdışında 1800 TL ye çıkan telefon, burada 3500. Çok mantıklı
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talsuv61 6 ay
Nedir bu güncelleme aşkı?
Sürekli güncelleme, sürekli bir şeylerin eksik olması demektir
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DPLALİ 6 ay
2 güncellememi? İPhone 5S tam 6 güncelleme aldı ve 5 senelik bir cihaz....
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maxmania 6 ay
arkadaşın anlatmak isediği euro olarak pocophone' dan daha pahalı olan telefonlar euro cinsinden türkiye' de daha ucuza gelirken, pocophone tersine euro cinsinden fiyatı artmış şekilde geliyor diyor.
vergiyse pahalı olan daha da pahalı olacakken nedense sadece pocophone vergiden bağımsız pahalılaşıyor diyor. para birimi olarak herkes anlasın diye tl' ye çevirmiş.
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koagulant 6 ay
Ben sizi bir türlü anlayamadım. Kardeşim ben türkiyede yaşıyorum. Maaşını TL olarak alan biri olarak kendi açımdan karsilastirdigimi zaten yazdım. Neden evofonenun Türkiyede bize geçirdiğini anlatmak istediğimi anlamıyorsunuz.
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Mr. Jingles 6 ay koagulant
Emin ol Evofone'un geçirdiği devletin bizden aldığı ÖTV ve TRT payı vergisinin yanında hiçbir şey. Mesela iPhone Xs Max başlangıç fiyatı 1099 dolar. Üzerine TRT+ÖTV+KDV üçlüsünü eklediğimizde sırtımıza binen vergi miktarı 684 dolar. Fiyat oldu 1783 dolar. Telefonun fiyatı zaten 1099 dolar. Ödediğimiz vergi miktarı telefonun kendi fiyatının %62'sine tekabül ediyor. Yani 3800 lira vergi ödüyoruz bu telefonu alırken. Buna takılmayıp da distribütörün koyduğu 500-600 liraya mı takılıyorsun?
İkincisi döviz düştü diye fiyat düşüşü olmaz. Çünkü kur yüksekken ithal edilmiş bir ürünün kur düştüğünde fiyatı düşürülmez. Bu durumda satan kişi o ürünü ithal ederken daha fazla lira ödediği için kur düşüşüne göre fiyat güncellerse bu onu zarara sokacaktır. Fiyat düşüşü olabilmesi için yüksek kurdan ithal edilen ürün stoklarının bitirilip yeni kur üzerinden ithalat yapılması gerekir. Fiyat düşüşü ancak bu şekilde olur.
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ouzqan 6 ay
Hem eski yazılımla piyasaya çıkar sonra da 2 ana güncelleme verdim diye hava at. Kusura bakmayında bu konuda kimse Sony nin eline su dökemez.
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koagulant 6 ay
Ben alım gucunden bahsetmiyorum. Kendim almak istediğimde tabi ki TL olarak karsilastiracagim. Yoksa tarife ile birlikte aldıklarında orada yaşayanlar için çok uygun fiyatlar. Burda benim anlatmak istediğim evofonenun yaptığı yüksek fiyatlandırma. Bu telefon şuan Türkiyede maximum 2750 olmalı
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Y-ZiyA 6 ay
Yurtdışında 1800 TL ye çıkan telefon, burada 3500. Çok mantıklı
1 Yanıt Yanıtla +7
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Türbülans Havayolları A.Ş 6 ay Y-ZiyA
Senin paran degersiz ve kol gibi vergilerin varken xiaomi ne yapsin?
1 Yanıt Yanıtla +3
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Mr. Jingles 6 ay
Çıktığı zaman dilimine bakarsak çıkması gereken sürümle çıkmıyor. Dolayısıyla asıl söz vermesi gereken sürüm Anroid R'dir.
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mehmedaltair 6 ay en beğenilen
Şaka mı bu zaten P ile çıkması gerekiyordu sonrakini alacak diye lütuf gibi haber yapmışsınız bir de
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