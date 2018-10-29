Honor Magic 2 Geekbench’de görüntülendi

Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Huawei’nin alt markası olan Honor, 31 Ekim’de yeni amiral gemisi cihazı Honor Magic 2’nin tanıtımını gerçekleştirecek. Huawei’in ilk olarak IFA 2018 etkinliğinde duyurduğu ve hakkında ipuçları verdiği cihaz, 6 kamera sensörü, sürgülü tasarımı ve Kirin 980 işlemci ile bu yılın en merakla beklenen cihazlarından biri.

Cihaz, tanıtımına 2 gün kala popüler performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench’de görüntülendi. Geekbench’de 8 GB’lık bir RAM ve Android 9 Pie işletim sistemi ile görüntülenen cihazın, tek çekirdek performansında 3316, çoklu çekirdek performansında ise 9534 puan almış olduğu görülüyor.

Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.39 inçlik AMOLED bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, Huawei’in en yeni ve en gelişmiş yonga seti olan Kirin 980’den güç alıyor. 6 GB RAM/128 GB dahili depolama ve 8 GB RAM/256 GB dahili depolama olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip olacak olan cihaz, 3400mAh gücünde bir bataryaya sahip.

Cihaz bir tanesi 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası, diğer iki tanesi 20MP+2MP çözünürlüğünde 3D ToF sensörü olmak üzere 3 adet ön kamera sensörüne sahip. ToF teknolojisi lazer ışınlarıyla mesafeyi ölçebilen ve bunu zengin gerçeklik uygulamalarına aktarabilen bir teknoloji. Cihazın arka kısımda ise 16 MP + 24 MP + 16 MP çözünürlüklerinde 3 adet arka kamera sensörü yer alıyor.

Cihazla ilgili en göze çarpan detaylardan biri ise tıpkı Siri’ye benzeyen Yoyo isminde yapay zeka destekli bir sesli komut sistemine sahip olacak olması.

Cihaz Özellikleri

• Batarya: 3.400 mAh

https://www.gsmarena.com/honor_magic_2_geekbench_official_launch-news-33945.php

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6.39 inç, AMOLED, Full HD+Kirin 9806/8 GB128/256 GB16+24+16MP16+20+2 MP