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Honor Magic 2 Geekbench’de görüntülendi

Kirin 980 işlemci, sürgülü tasarım ve 6 kamera ile bu yıla damgasını vuracak cihazlar arasında yer alan Honor Magic 2, tanıtımına 2 gün kala Geekbench'de görüntülendi. Detaylar haberimizde.
6 ay
3,5b
1
10
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Huawei’nin alt markası olan Honor, 31 Ekim’de yeni amiral gemisi cihazı Honor Magic 2’nin tanıtımını gerçekleştirecek. Huawei’in ilk olarak IFA 2018 etkinliğinde duyurduğu ve hakkında ipuçları verdiği cihaz, 6 kamera sensörü, sürgülü tasarımı ve Kirin 980 işlemci ile bu yılın en merakla beklenen cihazlarından biri.
Cihaz, tanıtımına 2 gün kala popüler performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench’de görüntülendi. Geekbench’de 8 GB’lık bir RAM ve Android 9 Pie işletim sistemi ile görüntülenen cihazın, tek çekirdek performansında 3316, çoklu çekirdek performansında ise 9534 puan almış olduğu görülüyor.
Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.39 inçlik AMOLED bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, Huawei’in en yeni ve en gelişmiş yonga seti olan Kirin 980’den güç alıyor. 6 GB RAM/128 GB dahili depolama ve 8 GB RAM/256 GB dahili depolama olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip olacak olan cihaz, 3400mAh gücünde bir bataryaya sahip.
Cihaz bir tanesi 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası, diğer iki tanesi 20MP+2MP çözünürlüğünde 3D ToF sensörü olmak üzere 3 adet ön kamera sensörüne sahip. ToF teknolojisi lazer ışınlarıyla mesafeyi ölçebilen ve bunu zengin gerçeklik uygulamalarına aktarabilen bir teknoloji. Cihazın arka kısımda ise 16 MP + 24 MP + 16 MP çözünürlüklerinde 3 adet arka kamera sensörü yer alıyor.
Cihazla ilgili en göze çarpan detaylardan biri ise tıpkı Siri’ye benzeyen Yoyo isminde yapay zeka destekli bir sesli komut sistemine sahip olacak olması.

Cihaz Özellikleri

Ekran: 6.39 inç, AMOLED, Full HD+
İşlemci: Kirin 980
RAM: 6/8 GB
Dahili Depolama: 128/256 GB
Arka Kamera: 16+24+16MP
• Ön Kamera: 16+20+2 MP
• Batarya: 3.400 mAh

https://www.gsmarena.com/honor_magic_2_geekbench_official_launch-news-33945.php Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 ay
Gerçekten bunun sonu nereye gidiyor merak edilesi bir konu. Öte yandan bu kadar donanımı kaldırabilecek işletim sisteminin varlığı da büyük merak konusu.
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maxmania 6 ay
kirin 970 vukuatından sonra geekbench testini umursayan olur mu? hele bir çıksın son kullanıcı test etsin, yorumlar/şikayetler ortalığa dökülsün sonra karar verilir.
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smart1978 6 ay
Bu ekran cozunurlugunde bu performans tam bir hayal kirikligidir...
Kamerasi zaten 4K da 60 FPS destekleyemecektir lakin Kirin 980 boyle bir kabiliyeti yoktur.
Bakalim 4K da optik zoom yapabilecek mi :)
Bakalim imaj sabitlemesi FULL HD 30 FPS ustundeki deger ve cozunurluklerde calkalaniyor gibi kayit yapacak mi ?
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Snmzalp 6 ay
İşlemci performansı baya güzel duruyor
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Y-ZiyA 6 ay
Ne sekizi 10 koyun!
Arabaların niye 4 tekeri var acaba. Araba üreticileri de 8 teker koyamayacak değiller ya...
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shkoksal 6 ay Y-ZiyA
Hocam araba tekeri ile telefon ram belleğini nasıl kıyasladınız anlamak güç. Bu telefonu alıp senelerce kullanacak bir sürü kişi var. 10 GB ram bu kişiler için avantajdır. Zamanında bilgisayar alırken 2 GB ram ile almıştım, sonra 2 daha ekledim, sonra anakartı değiştirdim ram yetmediği için...
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Kerim5100 6 ay
ALTI YETMEZ SEKİZ OLSUN :d
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