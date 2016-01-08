Xiaomi Redmi 3, 12 Ocak'ta geliyor





Bu yıl Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5'i ne zaman tanıtacağı merakla beklenirken, giriş seviyesi Redmi serisinin tanıtılma döngüsü de yaklaşmış durumda. Xiaomi, 12 Ocak 2016 tarihindeki lansman ile serinin yeni üyesi Redmi 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor.





Xiaomi'nin en çok satan akıllı telefon serilerinden birisi durumundaki Redmi'nin yeni üyesi yine giriş seviyesine yönelik bir telefon olacak. Çin telekomünikasyon kurumu onaylarından elde edilen bilgilere göre; 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran taşıması beklenen Redmi 3, 1.5GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli bir yonga setinden gücünü alıyor.





2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 4G, WiFi, Blueooth, GPS, MIUI 7 kullanıcı arayüzü gibi özellikler olması beklenen model ikinci nesil Redmi telefonuna göre oldukça mesafe katetmiş görünüyor. Xiaomi Redmi 3 modelinin 120$-150$ arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Model, firmanın akıllı telefon pazarındaki ilk 5 mücadelesinde en önemli silahlarından birisi olacak.

http://www.bgr.in/news/xiaomi-teases-redmi-3-launch-on-january-12-heres-what-we-know-so-far/