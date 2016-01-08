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Xiaomi Redmi 3, 12 Ocak'ta geliyor

Xiaomi'nin en çok satan akıllı telefon serilerinden olan Redmi, gelecek hafta üçüncü nesline resmen merhaba diyecek. Redmi 3 akıllı telefonu 12 Ocak'ta tanıtılıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Redmi 3, 12 Ocak'ta geliyor


Bu yıl Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi 5'i ne zaman tanıtacağı merakla beklenirken, giriş seviyesi Redmi serisinin tanıtılma döngüsü de yaklaşmış durumda. Xiaomi, 12 Ocak 2016 tarihindeki lansman ile serinin yeni üyesi Redmi 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor. 

Xiaomi'nin en çok satan akıllı telefon serilerinden birisi durumundaki Redmi'nin yeni üyesi yine giriş seviyesine yönelik bir telefon olacak. Çin telekomünikasyon kurumu onaylarından elde edilen bilgilere göre; 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran taşıması beklenen Redmi 3, 1.5GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli bir yonga setinden gücünü alıyor. 

2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 4G, WiFi, Blueooth, GPS, MIUI 7 kullanıcı arayüzü gibi özellikler olması beklenen model ikinci nesil Redmi telefonuna göre oldukça mesafe katetmiş görünüyor. Xiaomi Redmi 3 modelinin 120$-150$ arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Model, firmanın akıllı telefon pazarındaki ilk 5 mücadelesinde en önemli silahlarından birisi olacak.  
Xiaomi Redmi 3, 12 Ocak'ta geliyor
 

http://www.bgr.in/news/xiaomi-teases-redmi-3-launch-on-january-12-heres-what-we-know-so-far/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 3 yıl
Tasarımı çok şık.
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arel.gr 3 yıl
gelir gelir
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wolf silver 3 yıl
Keşke şu ülkeye gelsede ürünlerini rahat rahat alsak. Redmi note 2 yi aldım arkadaşlar beğendi onlarada 3 tane aldık. Herkes memnun telefonundan.. 10.400 mah Powerbanklarinida sipariş ettim yakında oda gelir artık....


Giriş seviyesi dedikleri bizim ülkedeki Yerli Telefonların orta-üst modelleri oluyor
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interwap 3 yıl
Redmi 3 4100 batarya

Redmi note 3 4000 batarya

Mi5'tede böyle yüksek kapasite ile gelirse çok güzel olur.



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Doom II 3 yıl
ne özelliği varsa bu Xiaomi'nin bu forumdaki millet öve öve bitiremiyor ben yukarıda plastik kalıbından başka bir şey göremiyorum, yıllarca samsung'a kızıldı o bile çeki düzen verdi kendine unutmayalım kapitalist düzende kimse kullanıcının cebini düşünmez ucuzsa vardır bir bit yeniği, tabi lüx cihazlarda durum farklılaşıyor onlarda özellikle ülkemizde fiyatlar birden katlanıyor.
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General. 3 yıl
Alamadığımız bir ürünün haberini görmesekte olur.
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King Stannis 3 yıl
gizchina.com/...

4100 mah batarya, işlemci olarak s616 veya s617 deniyor ama mt 6753'ün 1.5 ghzde çalışan versiyonuda olabilir.
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl General.
General.

Alamadığımız bir ürünün haberini görmesekte olur.

Anna bu dediğinize çok şaşırdım :)
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kılıç-61 3 yıl
een uyuz oldugum marka cikardigi urunlerden cok haberi cikiyor bu sitede
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cngzmls 3 yıl
4000 mah pil ile gelecek. Kaynak Gizchina.
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