Xiaomi Redmi 3, 4100mAh batarya ile geliyor





Xiaomi'nin gelecek hafta tanıtacağı Redmi 3 için meraklı bekleyiş devam ederken, gerek resmi gerek gayri resmi kanallardan cihazla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Xiaomi cihazın bataryası hakkında bilgi verirken, kaynaklar da yonga seti konusuna son noktayı koydu.





Firma, paylaştığı son afişte cihazın 4100mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını açıkladı. 5 inçlik bir cihaz için 4100mAh kapasite dolukça yüksek. Bu boyutta en büyük kapasiteye sahip cihazlardan birisi Redmi 3 olacak. Bu bakımdan cihazın çok daha uzun kullanım süreleri ile sınıfında öne çıkacağını söylemek mümkün.





Xiaomi Redmi 3 modelinin seride çıtayı biraz daha yukarı çekeceği ifade ediliyor. Giriş seviyesi bir yonga seti yerine 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 616 ile orta üst seviyeye yaklaşan Redmi 3 modelinin haliyle fiyat konusunda da bir yükselmesi bekleniyor. 5 inçlik 720p ekran, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite gibi özelliklere sahip olacak modelin fiyat seviyesi de 200$ üzerine çıkacak.





Peki bugüne kadar sürümden kazanma mantığıyla hareket eden ve peynir ekmek gibi telefon satan Xiaomi, neden fiyat yükseltiyor? Akıllı telefon pazarında çok başarılı satışlar yapabilir ve gelirlerini artırabilirsiniz ancak iş faaliyet karını artırmaya gelince aynı durum söz konusu olmuyor. İyi bir faaliyet karı için iyi bir kar marjı şart. Bunun yolu da premium tarzda özelliklere yer verip fiyatı da yükseltmekten geçiyor.





Akıllı telefon pazarında Androidli cihazlar 700-800 milyona yakın yıllık satış rakamlarına ulaşıyor ancak faaliyet karı olarak ancak yüzde 5-6 seviyesine çıkabiliyor. Apple ise 150-200 milyon arası telefon satıyor ve faaliyet karının yüzde 95'ini kasasına koyuyor. İşte Xiaomi'nin bu nedenle kar marjına oynamak istemesi çok olası. Hali hazırda Asya'da belirli bir saygı gören firmanın, bu imajını kullanarak fiyatını artırması sürpriz olmayacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-confirms-unprecedented-4100-mAh-battery-for-the-5-Redmi-3_id77267