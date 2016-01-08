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Xiaomi Redmi 3, 4100mAh batarya ile geliyor

Yıllardır ucuz ama performanslı akıllı telefonları ile sevdiğimiz Xiaomi, bu yıldan itibaren kabuk değiştiriyor olabilir. Redmi 3 modelinin muhtemel özellikleri, fiyat artışına işaret ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,6b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Redmi 3, 4100mAh batarya ile geliyor


Xiaomi'nin gelecek hafta tanıtacağı Redmi 3 için meraklı bekleyiş devam ederken, gerek resmi gerek gayri resmi kanallardan cihazla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Xiaomi cihazın bataryası hakkında bilgi verirken, kaynaklar da yonga seti konusuna son noktayı koydu. 

Firma, paylaştığı son afişte cihazın 4100mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını açıkladı. 5 inçlik bir cihaz için 4100mAh kapasite dolukça yüksek. Bu boyutta en büyük kapasiteye sahip cihazlardan birisi Redmi 3 olacak. Bu bakımdan cihazın çok daha uzun kullanım süreleri ile sınıfında öne çıkacağını söylemek mümkün.

Xiaomi Redmi 3 modelinin seride çıtayı biraz daha yukarı çekeceği ifade ediliyor. Giriş seviyesi bir yonga seti yerine 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 616 ile orta üst seviyeye yaklaşan Redmi 3 modelinin haliyle fiyat konusunda da bir yükselmesi bekleniyor. 5 inçlik 720p ekran, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite gibi özelliklere sahip olacak modelin fiyat seviyesi de 200$ üzerine çıkacak.

Peki bugüne kadar sürümden kazanma mantığıyla hareket eden ve peynir ekmek gibi telefon satan Xiaomi, neden fiyat yükseltiyor? Akıllı telefon pazarında çok başarılı satışlar yapabilir ve gelirlerini artırabilirsiniz ancak iş faaliyet karını artırmaya gelince aynı durum söz konusu olmuyor. İyi bir faaliyet karı için iyi bir kar marjı şart. Bunun yolu da premium tarzda özelliklere yer verip fiyatı da yükseltmekten geçiyor. 

Akıllı telefon pazarında Androidli cihazlar 700-800 milyona yakın yıllık satış rakamlarına ulaşıyor ancak faaliyet karı olarak ancak yüzde 5-6 seviyesine çıkabiliyor. Apple ise 150-200 milyon arası telefon satıyor ve faaliyet karının yüzde 95'ini kasasına koyuyor. İşte Xiaomi'nin bu nedenle kar marjına oynamak istemesi çok olası. Hali hazırda Asya'da belirli bir saygı gören firmanın, bu imajını kullanarak fiyatını artırması sürpriz olmayacaktır.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-confirms-unprecedented-4100-mAh-battery-for-the-5-Redmi-3_id77267 Yorum Yaz
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kaazto28 3 yıl en beğenilen
haberdeki fotoğraf telefonu mu tanıtıyor yoksa yüzüğü ve bilekliği mi tanıtıyor anlamadım gitti :D
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carloska 3 yıl
insanlarda pahalı olan iyidir mantığı olursa apple daha çok kazanır
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Super Santorelli 3 yıl
Hep geliyor..

5.ayak ayten bile geldi xiaomi gelemedi..
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Mianfei 3 yıl
Lenovo vibe p1 daha iyi 5bin mah sadece islemci az farkli 615
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kadirirdem 3 yıl
pil iyi olmuş oldukça güzel olacak anlaşılan
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OverClocK1ng 3 yıl
Sanırım kullanıcının ne istediğine bir tek Xiaomi kulak veriyor...
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caneycaney 3 yıl
hatunun yüzükleri çok beğendim yalnız
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kaazto28 3 yıl en beğenilen
haberdeki fotoğraf telefonu mu tanıtıyor yoksa yüzüğü ve bilekliği mi tanıtıyor anlamadım gitti :D
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GoldPunch 3 yıl kaazto28
kaazto28

haberdeki fotoğraf telefonu mu tanıtıyor yoksa yüzüğü ve bilekliği mi tanıtıyor anlamadım gitti :D

Evet garip olmuş gerçekten.
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GoldPunch 3 yıl
Snapdragon 616, 5 inch 720p ekran ve 4100 mah batarya.

Batarya en büyük kozu olmuş resmen.
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ZaferBiryol 3 yıl
Ekrem bir öyle diyor bir böyle.redmi note 3den daha ucuz olmalı.
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Cenkay KESER 3 yıl
Mi 5 600 dolar seviyesini görürse şaşırmamak gerek. Bölye dolu dolu bir paketin 600 doları görmesinede şaşırmamak gerek.
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redmi 3 4100mah battery, Cep Telefonları ve
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