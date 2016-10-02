Xiaomi Redmi 3S Plus resmiyet kazandı

Bu yıl akıllı telefon pazarında daha agresif bir görüntü çizen Xiaomi, farklı versiyonlar ile müşteri tabanını genişletme çalışmalarına devam ediyor. Firma bu kez Xiaomi Redmi 3S Plus adında yeni bir akıllı telefon duyurdu.

Firmanın Mi 5S ve Mi 5S Plus modellerinden sonra sahneye çıkan yeni akıllı telefonu tahmin edildiği gibi giriş seviyesi pazara hitap ediyor ve orijinal versiyondan pek de farklı bir tarafı yok. Sadece 16GB depolama kapasitesinin 32GB seviyesine yükseltildiğini görüyoruz. Modeli özel yapan ise fiziksel mağazalarda satışa çıkması.

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"Xiaomi, fiziksel mağazalara ağırlık verecek"

Xiaomi bilindiği üzere internet üzerinden satışa dayalı bir strateji izliyor. Fiziksel mağazası çok az ve müşterileri de zaten çevrimiçi mağazasından alışveriş yapıyor. Hindistan’da tanıtılan 3S Plus ise firmanın anlaşmalı olduğu perakende zincirlerinde satılıyor.

5 inçlik Full HD ekrana sahip olan Redmi 3S Plus modelinde 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 430 yonga seti, 2GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 4100mAh kapasiteli batarya, parmak izi okuyucu, metal kasa gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 143$ olarak belirlenmiş. Firmanın hali hazırda RAM miktarı 3GB olan Redmi 3S Prime adında bir modeli daha çevrimiçi olarak satılıyor ve fiyatı da 135$ civarında.