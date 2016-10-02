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Xiaomi Redmi 3S Plus resmiyet kazandı

Popüler akıllı telefon modellerinden farklı versiyonlar üretmeyi seven Çinli Xiaomi, Redmi 3 modelini büyük bir seri haline getirdi. Şimdi de Redmi 3S Plus seriye katıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Redmi 3S Plus resmiyet kazandı

Bu yıl akıllı telefon pazarında daha agresif bir görüntü çizen Xiaomi, farklı versiyonlar ile müşteri tabanını genişletme çalışmalarına devam ediyor. Firma bu kez Xiaomi Redmi 3S Plus adında yeni bir akıllı telefon duyurdu.

Firmanın Mi 5S ve Mi 5S Plus modellerinden sonra sahneye çıkan yeni akıllı telefonu tahmin edildiği gibi giriş seviyesi pazara hitap ediyor ve orijinal versiyondan pek de farklı bir tarafı yok. Sadece 16GB depolama kapasitesinin 32GB seviyesine yükseltildiğini görüyoruz. Modeli özel yapan ise fiziksel mağazalarda satışa çıkması.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, fiziksel mağazalara ağırlık verecek"

Xiaomi bilindiği üzere internet üzerinden satışa dayalı bir strateji izliyor. Fiziksel mağazası çok az ve müşterileri de zaten çevrimiçi mağazasından alışveriş yapıyor. Hindistan’da tanıtılan 3S Plus ise firmanın anlaşmalı olduğu perakende zincirlerinde satılıyor.

5 inçlik Full HD ekrana sahip olan Redmi 3S Plus modelinde 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 430 yonga seti, 2GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 4100mAh kapasiteli batarya, parmak izi okuyucu, metal kasa gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 143$ olarak belirlenmiş. Firmanın hali hazırda RAM miktarı 3GB olan Redmi 3S Prime adında bir modeli daha çevrimiçi olarak satılıyor ve fiyatı da 135$ civarında.

 

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Redmi-3S-Plus-is-official-low-cost-handset-with-octa-core-chip-and-4100-mAh-battery_id86043 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Hani bize var mı bişey?
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melrock 3 yıl
3S Prime (3S'in 3/32Gb versiyonu) varken son derece gereksiz bir model olmuş bence.
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DH Misafiri 3 yıl
Uydu alıcısı üretiminde çalışırken şöyle birşey oluyordu. Bir firmaya istediği özellikte ürün yapıyorsun ve bir süre sonra içinde kullandığınız çip vb... tedarik edemiyorsunuz. Yok veya başka bir sorun çıkıyor. Sipariş gelince aynı ürünü yapamıyorsunuz çünkü içindeki çip farklı. Herşey aynı olsada yazılım aksilik çıkartır. Bu kez ne yapırsunuz. 3X Plus diyorsunuz bu kez kasa da değişiklik yapmalısınız. Xiaomi de çinli bir firma olduğundan aynı şeyi deniyor ama bu ileride çok büyük sorunlara neden olacak. Ürün sayısı arttıkça yazılımın kalitesi düşmeye başlayacak. Şu an bile bayağı problem var. 100den fazla dosya var çoğusunda hep aynı tabir birden fazla dosyada geçiyor. vb...
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alper-tgn 3 yıl
Yılda 80 model çıkarmaları neyi değiştiriyor anlamıyorum.
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kadirirdem 3 yıl
Xiaomi , Samsung'u örnek alma , sürekli telefon çıkartmaya başladın.
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funkerman 3 yıl
Bu xiaomi de diğer firmalar gibi habire model cıkarmaya basladı.
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Bukalemun 3 yıl
S430 hakkında teknik bilgi , Gpu hakkında bilgi, RAM karmaşası var .
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wolf silver 3 yıl
Bu şimdi giriş seviyesi mi?
Eğer bu giriş seviyesiyse ülkemizde satılan giriş seviyesi telefonlar ne oluyor?
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TIME 3 yıl
Xio tadini kacirma dostum.
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rash.87 3 yıl
Şurada bir yanlış var sanırsam "Snapdragon 430 yonga seti, 2GB RAM, 13MP çözünürlüğünde" 2GB 3 olarak değiştirilecek herhalde.
Telefona gelince,zaten prime modeli 3/32 ne gerek var ki redmi3s + demeye buna ? Xiaomi'nin kafası iyi herhalde.
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