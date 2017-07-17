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Xiaomi Redmi 5 serisinin detayları belli oluyor

Fiyat-performans sınıfının en iyi serisi kabul edilen Xiaomi Redmi bu yıl beşinci kez sahneye çıkıyor. Firma yine maliyeti arttırmadan özellikleri arttırmaya çalışacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Redmi 5 serisinin detayları belli oluyor

Xiaomi’nin 100 milyon üzerinde satış yapan Redmi serisi bu yıl beşinci kez tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fiyat-performans sınıfındaki en iyi seri olarak kabul edilen Redmi bu yıl da farklı modellerle satılacak.

 

Bugüne kadar internete sızan çeşitli görsellerle şu an için Redmi 5 ve Redmi Note 5 modellerinin ilk etapta hazırlandığı tahmin ediliyor. İlk piyasaya çıkacak Redmi 5 iken sonrasında Redmi Note 5 sahne alacak.

 

Farklı yonga seti

 

Yine tatmin edici bir donanım sunması beklenen Redmi 5 modelinde farklı konfigürasyonlar olacak. Snapdragon 625 yonga seti olan versiyonda 3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi yer alırken, Snapdragon 630 yonga seti olan versiyonda ise 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi bulunuyor.

 

Yonga setleri arasındaki farka bakacak olursak ikisi de 14nm sürecinde tasarlandı. Yani süreçte fark yok. Snapdragon 625 tam 8 çekirdekli iken Snapdragon 630, 4+4 formatında çalışıyor. Bu bakımdan Cortex-A53 çekirdeği de olsa Snapdragon 625 bir miktar daha iyi performans sergiliyor. Snapdragon 630 ise daha iyi enerji verimliliği odaklı. Ayrıca Cat. 12 LTE modem ile 600Mbps indirme hızları, LPDDR4X desteği, Bluetooth 5 desteği, Quick Charge 4 desteği gibi avantajları da mevcut.

 

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5 inçlik Full HD ekran barındıran modelin 3680mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj desteği, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, parmak izi sensörü, Android 7.1 üzerinde MIUI 9 arayüzü gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.

 

Xiaomi Redmi 5 serisinin detayları belli oluyor

Fiyatlandırma yine konfigürasyona göre değişiyor. Snapdragon 625 yonga setli modelde 3GB RAM/16GB kapasiteli versiyonun 125$, 3GB RAM/32GB kapasiteli versiyonun 155$ olacağı tahmin ediliyor.

 

Snapdragon 630 yonga setli modelde ise 3GB RAM/32GB kapasiteli versiyon 160$, 4GB RAM/32GB kapasiteli versiyon 175$, 4GB RAM/64GB kapasiteli versiyon 190$ fiyat etiketine sahip olacak. Serinin yaz sonlarında tanıtılması bekleniyor.

 

Redmi Note 5

 

Serinin büyük ekranlısı yine benzer konfigürasyonlara sahip. Snapdragon 630 yonga seti barındıran modelde 5.5 inçlik Full HD ekran olması bekleniyor. Yonga seti kaynaklı yukarıda saydığımız avantajlar mevcut. Batarya kapasitesi 3790mAh seviyesinde. RAM ve depolama kapasitesi yine 3GB/4GB ile 32GB/64GB şeklinde değişiyor. Başlangıç fiyatı ise 180$.

 

http://www.tweaktown.com/news/58433/xiaomi-redmi-5-specs-price-leak-ahead-launch/index.html Yorum Yaz
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karakaya_o 2 yıl en beğenilen
SD650/652 ler 28nm olması sebebiyle kullanılmaz artık. Ama redmi note 5 e bi 660 yakışırdı. Hala kral Sd650 ile redmi note 3 pro
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0quz28 2 yıl
Redmi note 4x kullanıyorum snapdragon 625 işlemcili 4100mah batarya var zaten miui 8 arayüzü gayet hoş akıcı hiç takılma olmuyor cihazda şarj süresi 2 gün rahat gidiyor mükemmel telefon fiyatıda çok uygun ithalat garantlil 950tlye aldım tek sorunu kamera sensörü bana samsung üretim sensör denk geldi (aynı telefon için sony sensörde denk gelebilir sony sensör 1 tık daha iyi çekiyor diyorlar şans işi biraz sony sensörlü alacagım diye birseçenek yok çünkü) açıkcası fotoğraf kalitesini pek beğenmedim daha iyi olabilirdi onun haricinde hiç bir sıkıntısı yok uzun zaman kullanılabilecek bir telefon
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King Stannis 2 yıl
Bataryadaki küçülme güzel değil 4000 mah çok iyi oluyor, bu fiyat seviyesi için sd 625 hâlâ çok iyi bir işlemci.
Redmi 3 kullanıcısı olarak Redmi serisindeki geliştirilmesi gereken asıl konu kamera gerekirse sd 625 yerine sd 450 ile gelsin ama kamera daha iyi olsun, zaten 450 ile 625 benzer işlemciler.
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MDV 2 yıl
en guzel ozelliyi miui9 ile gelecek olmasi
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V4LKyR 2 yıl
190 Dolar ne guzel ya. :)
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aycibin 2 yıl
fiyat performans telefonu mi6 değil mi yahu? redmi dünyanın nerelerinde satmış 100 milyon şaşırdım
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kraix 2 yıl
Redmi 4X kullanıyorum 16/2 GB olan modelini gayet memnunum.
Fiyatı uygun geliyor yine 5 serisine geçebilirim açıkcası.
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sterig 2 yıl
Bunların garantisi olmuyor değil mi
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Dreamerrrr 2 yıl sterig
Kazuro
Bunların garantisi olmuyor değil mi

Şimdilik ithalatçı delta ya da evo, tabi garantisiz olanlar da var yakın tarihte distribitörüm diyen biri çıktı.
Sonuç ne olacak bekliyoruz...
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kesbi 2 yıl
Redmi note 3 ile SD650 kullanıyorum. Her sene geriye gidiyorlar.
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karakaya_o 2 yıl en beğenilen
SD650/652 ler 28nm olması sebebiyle kullanılmaz artık. Ama redmi note 5 e bi 660 yakışırdı. Hala kral Sd650 ile redmi note 3 pro
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buraoca2 2 yıl
Redmi 5 serisinin SD 625 versiyonunu hiç piyasaya sürmeden; SD 625 fiyatıyla direk SD 630'lü varyasyonunu piyasaya sürmelilerdi bana kalırsa. SD 630 için 160 dolar Redmi 5'e fazla bana göre; Redmi Note 5 için 180 dolar fiyat daha makul Redmi 5'e göre.
Redmi 5'in SD 630'lu versiyonu yerine daha performanslı (En azından SD 652 gibi vs.) varyasyonunu 160 dolara piyasaya sürselerdi lafım yoktu orası ayrı bir konu.
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