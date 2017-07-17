Xiaomi Redmi 5 serisinin detayları belli oluyor

Xiaomi’nin 100 milyon üzerinde satış yapan Redmi serisi bu yıl beşinci kez tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fiyat-performans sınıfındaki en iyi seri olarak kabul edilen Redmi bu yıl da farklı modellerle satılacak.

Bugüne kadar internete sızan çeşitli görsellerle şu an için Redmi 5 ve Redmi Note 5 modellerinin ilk etapta hazırlandığı tahmin ediliyor. İlk piyasaya çıkacak Redmi 5 iken sonrasında Redmi Note 5 sahne alacak.

Farklı yonga seti

Yine tatmin edici bir donanım sunması beklenen Redmi 5 modelinde farklı konfigürasyonlar olacak. Snapdragon 625 yonga seti olan versiyonda 3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi yer alırken, Snapdragon 630 yonga seti olan versiyonda ise 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi bulunuyor.

Yonga setleri arasındaki farka bakacak olursak ikisi de 14nm sürecinde tasarlandı. Yani süreçte fark yok. Snapdragon 625 tam 8 çekirdekli iken Snapdragon 630, 4+4 formatında çalışıyor. Bu bakımdan Cortex-A53 çekirdeği de olsa Snapdragon 625 bir miktar daha iyi performans sergiliyor. Snapdragon 630 ise daha iyi enerji verimliliği odaklı. Ayrıca Cat. 12 LTE modem ile 600Mbps indirme hızları, LPDDR4X desteği, Bluetooth 5 desteği, Quick Charge 4 desteği gibi avantajları da mevcut.

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5 inçlik Full HD ekran barındıran modelin 3680mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj desteği, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, parmak izi sensörü, Android 7.1 üzerinde MIUI 9 arayüzü gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.

Fiyatlandırma yine konfigürasyona göre değişiyor. Snapdragon 625 yonga setli modelde 3GB RAM/16GB kapasiteli versiyonun 125$, 3GB RAM/32GB kapasiteli versiyonun 155$ olacağı tahmin ediliyor.

Snapdragon 630 yonga setli modelde ise 3GB RAM/32GB kapasiteli versiyon 160$, 4GB RAM/32GB kapasiteli versiyon 175$, 4GB RAM/64GB kapasiteli versiyon 190$ fiyat etiketine sahip olacak. Serinin yaz sonlarında tanıtılması bekleniyor.

Redmi Note 5

Serinin büyük ekranlısı yine benzer konfigürasyonlara sahip. Snapdragon 630 yonga seti barındıran modelde 5.5 inçlik Full HD ekran olması bekleniyor. Yonga seti kaynaklı yukarıda saydığımız avantajlar mevcut. Batarya kapasitesi 3790mAh seviyesinde. RAM ve depolama kapasitesi yine 3GB/4GB ile 32GB/64GB şeklinde değişiyor. Başlangıç fiyatı ise 180$.