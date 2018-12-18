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Xiaomi Redmi 7'nin teknik özellikleri ortaya çıktı

Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA, dün M1901F9T model numaralı Xiaomi marka bir telefon listelemişti. Bugün ise Xiaomi Redmi 7 olduğu belirtilen cihazın teknik özelliklerini yayınladı.
5 ay
18,1b
1
8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Dün, Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde Xiaomi Redmi 7 veya Redmi 7 Pro olduğuna inanılan bir telefon ortaya çıktı. Ancak cihazın sadece resimleri yayınlandığı için donanım özellikleri hakkında bilgi sahibi olamadık. Bugün ise söz konusu sayfada cihazın teknik özellikleri de listelendi.
Ayrıca Bkz. "Snapdragon 855 ve 12 GB RAM'li ilk telefon: Lenovo Z5 Pro GT ile tanışın"
M1901F9T model numaralı cihaz 2.3 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacak. Ayrıca en az 11 renk seçeneği ile gelecek gibi görünüyor. Rekor sayıdaki bu renkleri Siyah, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Sarı, Pembe, Yeşil, Mor, Altın, Gümüş ve Gri olarak sıralayabiliriz.

Farklı iddialar var

Akıllı telefon 3/4/6 GB RAM ve 32/64/128 GB depolama seçenekleri ile sunulacak. Ayrıca Full HD+ çözünürlükte 5.84 inç LCD ekran taşıyacağını belirtelim. Bununla birlikte muhtemelen şirketin su damlası şeklinde çentiğe sahip ilk telefonu olacak.
TENAA'da listelenen cihazın 12 megapiksel + 8 megapiksel çift arka kamerası var. Ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Android 8.1 tabanlı MIUI arayüzü ile çalışacak cihazın boyutları ise 147.7 x 71.9 x 7.8 mm. Aynı zamanda 150 gram ağırlığa sahip olduğu görülüyor.
Söz konusu telefonun Xiaomi Redmi 7 olduğuna inanılsa da cihazın Xiaomi Play olacağını iddia edenler de var. Xiaomi, 24 Aralık tarihinde Xiaomi Play için bir tanıtım etkinliği düzenleyecek. Dolayısı ile hangi tarafın doğru söylediğini sadece bir hafta uzağımızdaki lansman etkinliğinde hep birlikte öğreneceğiz.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=zDErPbEoeuC4xL7n2y32b%2fRXi9CWvDLY Yorum Yaz
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fuckulteli 5 ay en beğenilen
Boyutları neyseki normal insan kullanımı boyutlarına çok uzak değil. Biraz daha küçük seçenekler görmek istiyorum.
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scorpion20 4 ay
NFC, kızılötesi olacak mı?
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jubeii 5 ay
Hala note ser isine rakip kalemli ürün çıkarmadılar.
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intel7mix 5 ay
Çentiksiz model yap Xiaomi beyciğim.
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highgen 5 ay
Meizunun vereceği cevabı bekliyorum
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Hellori Hazretleri 5 ay
redmi note 5 ve redmi note 6'nın aynısı çentiği değiştirip değiştirip kakalıyorlar millete.
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balcis 5 ay
su damlası çentik şu an ideal çözüm. kızak mızak olacak iş değil.
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func0 5 ay
minin geleceğine nedense çok güveniyorum.
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fuckulteli 5 ay en beğenilen
Boyutları neyseki normal insan kullanımı boyutlarına çok uzak değil. Biraz daha küçük seçenekler görmek istiyorum.
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