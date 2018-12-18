Xiaomi Redmi 7'nin teknik özellikleri ortaya çıktı

Dün, Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde Xiaomi Redmi 7 veya Redmi 7 Pro olduğuna inanılan bir telefon ortaya çıktı. Ancak cihazın sadece resimleri yayınlandığı için donanım özellikleri hakkında bilgi sahibi olamadık. Bugün ise söz konusu sayfada cihazın teknik özellikleri de listelendi.

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M1901F9T model numaralı cihaz 2.3 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacak. Ayrıca en az 11 renk seçeneği ile gelecek gibi görünüyor. Rekor sayıdaki bu renkleri Siyah, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Sarı, Pembe, Yeşil, Mor, Altın, Gümüş ve Gri olarak sıralayabiliriz.

Farklı iddialar var

Akıllı telefon 3/4/6 GB RAM ve 32/64/128 GB depolama seçenekleri ile sunulacak. Ayrıca Full HD+ çözünürlükte 5.84 inç LCD ekran taşıyacağını belirtelim. Bununla birlikte muhtemelen şirketin su damlası şeklinde çentiğe sahip ilk telefonu olacak.

TENAA'da listelenen cihazın 12 megapiksel + 8 megapiksel çift arka kamerası var. Ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Android 8.1 tabanlı MIUI arayüzü ile çalışacak cihazın boyutları ise 147.7 x 71.9 x 7.8 mm. Aynı zamanda 150 gram ağırlığa sahip olduğu görülüyor.

Söz konusu telefonun Xiaomi Redmi 7 olduğuna inanılsa da cihazın Xiaomi Play olacağını iddia edenler de var. Xiaomi, 24 Aralık tarihinde Xiaomi Play için bir tanıtım etkinliği düzenleyecek. Dolayısı ile hangi tarafın doğru söylediğini sadece bir hafta uzağımızdaki lansman etkinliğinde hep birlikte öğreneceğiz.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=zDErPbEoeuC4xL7n2y32b%2fRXi9CWvDLY