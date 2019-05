Xiaomi Redmi Go'nun tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde düşük donanım seviyesindeki telefonlara akıcılık kazandırmak için geliştirilen Android Go programına Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi'nin de katılacağını öğrenmiştik. Şirket çok yakın gelecekte ilk Android Go'lu modeli Redmi Go'yu piyasaya sürecek. 100 euro altı çok rekabetçi bir fiyat etiketi ile gelmesi beklenen cihazın tasarımı ve tüm teknik özellikleri sızdırıldı.

Filipinli blog sitesi Revu.com.ph, cihazın Lazada ismindeki bir alışveriş sitesinde listelendiğini ve listenin Redmi Go'nun tüm özelliklerini barındıran bir afiş de içerdiğini ortaya koydu.

Redmi Go'nun birkaç ufak rötuş ve daha az depolama alanı ile yeniden tasarlanmış Redmi 4A / Redmi 5A olduğu rahatlıkla söylenebilir.

5 inç genişliğinde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde bir ekranla gelen cihazın ekranı 16:9 en-boy oranına ve 380 nit parlaklığa sahip. Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alan cihazda 1 GB RAM ve microSD kart ile 128 GB'a kadar arttırılabilen 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihazda HDR destekli 8 MP'lik bir arka kamera ve 5 MP'lik bir ön kamera yer alıyor. 3.000 mAh'lik bir batarya ve Android 8.1 Oreo(Go Edition) işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan Redmi Go siyah ve mavi olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile geliyor.

https://www.gizmochina.com/2019/01/24/xiaomi-redmi-go-official-render-and-full-specs-leaked-will-launch-soon/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili ise ne yazık ki şu an için kesin bir bilgiye sahip değiliz.