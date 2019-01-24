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Xiaomi Redmi Go'nun tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı

Xiaomi'nin Android Go programına dahil olan ilk cihazı Redmi Go'nun tasarımı ve tüm teknik özellikleri sızdırıldı. Cihaz, Snapdragon 425 yonga seti, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı ile geliyor.
3 ay
2,7b
1
10
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Xiaomi Redmi Go'nun tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı
 
Geçtiğimiz günlerde düşük donanım seviyesindeki telefonlara akıcılık kazandırmak için geliştirilen Android Go programına Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi'nin de katılacağını öğrenmiştik. Şirket çok yakın gelecekte ilk Android Go'lu modeli Redmi Go'yu piyasaya sürecek. 100 euro altı çok rekabetçi bir fiyat etiketi ile gelmesi beklenen cihazın tasarımı ve tüm teknik özellikleri sızdırıldı.
Filipinli blog sitesi Revu.com.ph, cihazın Lazada ismindeki bir alışveriş sitesinde listelendiğini ve listenin Redmi Go'nun tüm özelliklerini barındıran bir afiş de içerdiğini ortaya koydu. 
Redmi Go'nun birkaç ufak rötuş ve daha az depolama alanı ile yeniden tasarlanmış Redmi 4A / Redmi 5A olduğu rahatlıkla söylenebilir.
5 inç genişliğinde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde bir ekranla gelen cihazın ekranı 16:9 en-boy oranına ve 380 nit parlaklığa sahip. Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alan cihazda 1 GB RAM ve microSD kart ile 128 GB'a kadar arttırılabilen 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor.
Cihazda HDR destekli 8 MP'lik bir arka kamera ve 5 MP'lik bir ön kamera yer alıyor. 3.000 mAh'lik bir batarya ve Android 8.1 Oreo(Go Edition) işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan Redmi Go siyah ve mavi olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile geliyor.
Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili ise ne yazık ki şu an için kesin bir bilgiye sahip değiliz.
https://www.gizmochina.com/2019/01/24/xiaomi-redmi-go-official-render-and-full-specs-leaked-will-launch-soon/ Yorum Yaz
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intel7mix 3 ay
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Xloud 3 ay en beğenilen
Ya sen Xiaomisin bari 16 gb hafıza 2 ram yap ayıp
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DokuzKuyrukluTilki 3 ay
Bunun 2 gb ram 16 romlusu Android 7 çalıştırır bu arada. O yüzden bu özellikler doğru.
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Emin KOÇ 3 ay
Bu telefon ilk okul 4'e giden birisine almak için tasarlanmış. :D Vereceksin eline öğrensin teknolojiyi gerçi şimdi bebekken veriyorlar ama kendine ait bir telefonu olabilir çocuğun.
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mcx 3 ay
Google özellikleri belirliyor. Firmaların suçu yok.
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al-ozaria 3 ay
İnsan giriş sınıfıda olsa bunu yapmamalı, 2019'da 1gb ram nedir ya ayıptır.
Piyasadan anlamayan sokaktaki vatandaşa go diye diye, 2019 model telefon adı altında bim'de a101'de iteleyecekler.
Komple akılsız telefon yapaydınız bari bir şeye benzerdi.
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esmerbuyucu 3 ay
Şayomi bu telefonları DH'daki Şayomicilere dağıtsa ya, bu sefer de bedava f/p der dururlar 😂
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Whippoorwill 3 ay
Muhtemelen 80-90$'lık bir cihaz olacak. Hedef kitle ve bölge belli. Cidden ne bekliyordunuz? Sanki Xiaomi Mi A1, Mi A2, Redmi serilerini sunmamış gibi konuşmayın yahu.
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ssbrutality 3 ay
ZTE v8 mini nin aynısı olmuş
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Orange dragon 3 ay
Bu zamanda pubg mobile açmayan telefona samsung denir. Xiaomi değil allah aşkına adam akıllı birşey yapın yav
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Xloud 3 ay en beğenilen
Ya sen Xiaomisin bari 16 gb hafıza 2 ram yap ayıp
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intel7mix 3 ay
Kısaca çöp
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