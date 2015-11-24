Xiaomi Redmi Note 3: Metal alaşım, parmak izi okuyucu, 4000mAh batarya





Xiaomi'yi akıllı telefon pazarında bugünlere getiren fiyat-performans çizgisinde başarılı işlere imza atan modelleri oldu. Firma elinden gelen her türlü gayreti göstererek maliyet dengesini korumaya çalışıyor. Redmi Note 3 modeli de bunun son örneği oldu.





Xiaomi Redmi Note 3'te göze çarpan ilk yenilik; kaliteli bir işçilikle ortaya çıkarılmış metal kasa tasarımı ve arka parmak izi sensörü. Redmi Note serisinde ilk kez metal alalıma yer verilirken, kavis verilmiş kenarlar ile tutuş kolaylaştırılmış. Yine firmanın ilk parmak izi sensörü kullanan cihazı da Redmi Note 3 oldu. Cihazdaki parmak izi sensörü 0.3 saniyede tarama yapabiliyor.





Önceki nesilden farklı olarak Redmi Note 3 modelinde 4000mAh kapasitesinde bir bataryaya yer verilmiş. Redmi Note 2 modelinde bu seviye 3060mAh idi. Bu bakımdan cihazın donanımında da fark olmadığını düşünürsek uzun kullanım sürelerine imza atılacaktır. Ayrıca cihazda bu kez 3GB RAM seçeneği mevcut. Bataryanın büyümesi kalınlığı çok az etkilemiş ve kalınlık 8.3mm'den 8.65mm'ye yükseliyor.





Bunun haricinde Redmi Note 2 modelinden donanım açısından bir farkı yok. 5.5 inçlik ekranda Full HD çözünürlük, 8 Cortex-A53 çekirdekli ve PowerVR G6200 grafik birimli Helio X10 yonga seti, 16GB/32GB depolama kapasitesi, faz algılamalı otomatik odaklama destekli 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde liste devam ediyor. Özellikle 3GB RAM seçeneğinde performansın biraz daha artacağını söyleyebiliriz.





Fiyat-performans çizgisini bozmayan Xiaomi, Redmi Note 3 modelini de uygun fiyatlardan satışa sundu. 2GB RAM-16GB depolama kapasiteli versiyon 140$ civarında iken, 3GB RAM-32GB depolama kapasiteli versiyon ise 170$ fiyat etiketine sahip.