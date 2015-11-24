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Xiaomi Redmi Note 3: Metal alaşım, parmak izi okuyucu, 4000mAh batarya

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni Phablet modeli Redmi Note 3, önemli yeniliklerle resmiyet kazandı. Redmi Note 3 modeli yine fiyatı ile ses getirecek gibi görünüyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
15,4b
1
72
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Redmi Note 3: Metal alaşım, parmak izi okuyucu, 4000mAh batarya


Xiaomi'yi akıllı telefon pazarında bugünlere getiren fiyat-performans çizgisinde başarılı işlere imza atan modelleri oldu. Firma elinden gelen her türlü gayreti göstererek maliyet dengesini korumaya çalışıyor. Redmi Note 3 modeli de bunun son örneği oldu. 

Xiaomi Redmi Note 3'te göze çarpan ilk yenilik; kaliteli bir işçilikle ortaya çıkarılmış metal kasa tasarımı ve arka parmak izi sensörü. Redmi Note serisinde ilk kez metal alalıma yer verilirken, kavis verilmiş kenarlar ile tutuş kolaylaştırılmış. Yine firmanın ilk parmak izi sensörü kullanan cihazı da Redmi Note 3 oldu. Cihazdaki parmak izi sensörü 0.3 saniyede tarama yapabiliyor. 

Önceki nesilden farklı olarak Redmi Note 3 modelinde 4000mAh kapasitesinde bir bataryaya yer verilmiş. Redmi Note 2 modelinde bu seviye 3060mAh idi. Bu bakımdan cihazın donanımında da fark olmadığını düşünürsek uzun kullanım sürelerine imza atılacaktır. Ayrıca cihazda bu kez 3GB RAM seçeneği mevcut. Bataryanın büyümesi kalınlığı çok az etkilemiş ve kalınlık 8.3mm'den 8.65mm'ye yükseliyor. 

Bunun haricinde Redmi Note 2 modelinden donanım açısından bir farkı yok. 5.5 inçlik ekranda Full HD çözünürlük, 8 Cortex-A53 çekirdekli ve PowerVR G6200 grafik birimli Helio X10 yonga seti, 16GB/32GB depolama kapasitesi, faz algılamalı otomatik odaklama destekli 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde liste devam ediyor. Özellikle 3GB RAM seçeneğinde performansın biraz daha artacağını söyleyebiliriz.

Fiyat-performans çizgisini bozmayan Xiaomi, Redmi Note 3 modelini de uygun fiyatlardan satışa sundu. 2GB RAM-16GB depolama kapasiteli versiyon 140$ civarında iken, 3GB RAM-32GB depolama kapasiteli versiyon ise 170$ fiyat etiketine sahip. 

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wolf silver 4 yıl en beğenilen
XAOMİ PAZARLAMA MÜDÜRÜ VESTELİN DE BAŞINA GELMELİ.
140 DOLARA NASIL TELEFON YAPILMALI ÖĞRENMELİ.

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matmuhendisi 4 yıl
Düşünsenize 750 liraya şu telefon Türkiyede satılsa..
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carloska 4 yıl
bence bu firmanın pazarlama becerisi yok Türkiye gibi popüler olduğu bi ülkeye bi tane telefonla giriş yaptılar
2 Yanıt Yanıtla +6
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2 Avatar Avatar
6.cadde 3 yıl
PowerVRG6200 grafik birimi fullhd için alt sinirda malesef. 6430 falan kullansalarmış keşke. Adreno 330 ile denk olurdu.
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Scorpion28 3 yıl

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LooF 4 yıl
Ben 2 hafta redmi note 2 kullandim...Sarji pek iyi degil...dokunmatigi berbat...bilmiorum htc m8 den sonra berbat bi tel bana gore
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versamaxx 3 yıl
Forumdaki meşhur satıcı 3GB/32GB modeli 275$'lara getiriyormuş arkadaşlar, yaklaşık 800 TL yapıyor. Bilginize..
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CorelDraw04 4 yıl
Hepsiburada satacakmış ne derece doğru bilemem
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CorelDraw04 4 yıl
Hepsiburada satacakmış ne derece doğru bilemem
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DH Misafiri 4 yıl
Siparisi verdim , geekbuying.com üzerinden 209 Dolar Gold Rengi 32GB...
605 TL Ödedim bizimkilere kapak olsun.
3 Yanıt Yanıtla
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C_e_R_k_H_a_N_n 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Siparisi verdim , geekbuying.com üzerinden 209 Dolar Gold Rengi 32GB...

605 TL Ödedim bizimkilere kapak olsun.

tlf un tr ye girişinde gümrükte problem olmuyor mu?
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ryalp 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Siparisi verdim , geekbuying.com üzerinden 209 Dolar Gold Rengi 32GB...
605 TL Ödedim bizimkilere kapak olsun.

bende alicam ancak gumrukte takilir hevesimde orda kalir diye vazgectim
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dexterr 4 yıl DH Misafiri
bu site gümrükten geçirtiyomu.aksi halde iade süreci nasıl
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khaos 4 yıl
Bir kullanıcıyı aptal yerine koyan sözde "yerli" vestel'e bakıyorum bir çinli Xiaomi'ye hangisi daha "yerli" acaba bilemiyorum
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ybektas55 4 yıl
Her zamanki gibi açıklanan fiyatlardan 40-50$ yukarıdan satılır.
Pandawill önsiparişe koymuş (10 Aralıkta çıkacağını belirtmiş.)
2/16 fiyatı: 190$
3/32 fiyatı: 228$
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Keremioh 4 yıl
x10 daki ekran karti orta seker. 3gb ram sizi aldatmasin. Helio x10 islemcisi ddr3 tipi rame destek veriyor. Helio x20 dahi ddr3 . Derim ki ddr4 rame sahip ve usb type c olan bir mtk islemcili model olsun. Mesela x30 gibi. imei sorunundan oturu ben de mtk islemcilere bakiyorum ilk elden. suan meizu m1 note kullaniyorum. Arkadasim gecende bu red mi note 2 den aldi. ama 3000 mah pilli olani. bi kac ay once cikmisti. onun dediklerine gore bende olusan intiba , xiaomi cindeki samsung gidi sanirim. cok model cikarip guncellemede sıkıntı diyordu . sozun ozu hemen atlamamak lazim. x30 olursa alinsin derim. cünkü a72 ve en düsük güc tüketen bir cekirdek daha eklemislerdi arm 30 falan gibi. onun fhd modeli ve 4000 mah olani değerlendirilsin derim. cünkü firmalarin gelismesi icin finans lazim , finans icin satmasi lazim. kendimizi onlarin gelismesi icin finans basamaklari durumundan cikarip biraz on gorulu tüketiciler konumuna almamiz lazim derim. ornegin meizu bi m1 note cikardi digerleri ( lenovo k1 , meizu red mi note 2 vs. sony m ) benzer hamlelere basladilar.
1 Yanıt Yanıtla
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Nirvana_ 4 yıl Keremioh
Keremioh
x10 daki ekran karti orta seker. 3gb ram sizi aldatmasin. Helio x10 islemcisi ddr3 tipi rame destek veriyor. Helio x20 dahi ddr3 . Derim ki ddr4 rame sahip ve usb type c olan bir mtk islemcili model olsun. Mesela x30 gibi. imei sorunundan oturu ben de mtk islemcilere bakiyorum ilk elden. suan meizu m1 note kullaniyorum. Arkadasim gecende bu red mi note 2 den aldi. ama 3000 mah pilli olani. bi kac ay once cikmisti. onun dediklerine gore bende olusan intiba , xiaomi cindeki samsung gidi sanirim. cok model cikarip guncellemede sıkıntı diyordu . sozun ozu hemen atlamamak lazim. x30 olursa alinsin derim. cünkü a72 ve en düsük güc tüketen bir cekirdek daha eklemislerdi arm 30 falan gibi. onun fhd modeli ve 4000 mah olani değerlendirilsin derim. cünkü firmalarin gelismesi icin finans lazim , finans icin satmasi lazim. kendimizi onlarin gelismesi icin finans basamaklari durumundan cikarip biraz on gorulu tüketiciler konumuna almamiz lazim derim. ornegin meizu bi m1 note cikardi digerleri ( lenovo k1 , meizu red mi note 2 vs. sony m ) benzer hamlelere basladilar.

X10 140 dolara çıkacak bir telefon için fazla iyi bir işlemci bence. Dediğin gibi x30 işlemci olsa ve kameraları iyileştirilse zaten amiral gemisi diye tanıtılırdı bugün snapdragon bile 820 haricinde işlemcilerinde ddr4 kullanmıyor. Bence şuan piyasadaki en alınası telefon olmuş. Daha iyisini biliyorsan söyle bakalım, önerilere açığım.
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DH Misafiri 4 yıl
Xiaomi yine yapmış. Türkiye pazarı için de biraz agresif davransa çok iş yapacak burada.
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inexo 4 yıl
neden eski mi 4 u getiriyorlar diğer redmi note lar ve bunlar varken
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