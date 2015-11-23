Xiaomi Redmi Note 3 geliyor





Xiaomi'nin yarın ki etkinliğinde tanıtılacak modeller için pek çok iddia gündeme gelmişti ancak firma son paylaşımı ile iddialara son noktayı koydu. Etkinlikte iki farklı ürün bizi bekliyor olacak.





Xoami'nin akıllı telefon tarafında tanıtacağı model Redmi Note 3 olacak. Normalde bu modelin Redmi Note 2 Pro olarak tanıtılması bekleniyordu zira Redmi Note 2 modeli henüz Ağustos ayında piyasaya sürülmüştü. Xiaomi'nin neden arayı bu kadar kısa tuttuğu merak konusu oldu.





Yeni bir numaralandırma sisteminin tercih edilmesi, cihazın iç ve dış tarafında önemli değişikliklere işaret ediyor. Zaten görsellerden anlaşıldığı kadarıyla parmak izi sensörü ve metal kasa serinin en iyi modelini karşımıza çıkarıyor.





Bununla birlikte donanım tarafında çok büyük değişikliklere gidilmesi beklenmiyor. Her ne kadar isim değişmiş de olsa maliyeti korumak adına Xiaomi büyük adımlar atmayacaktır. Modelde 5 inçlik Full HD ekran, Helio X10 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 3060mAh kapasitesinde bir batarya olması bekleniyor.





Xiaomi'nin yarın için ikinci cihazı Mi Pad 2 olacak. Geçen yıl Apple'ın iPad Mini serisinin karşısına çıkan ilk nesil Mi Pad oldukça beğenilmişti. 7.9 inçlik 2048x1536 piksel çözünürlükte ekran, Cortex-A15 çekirdekli Tegra K1 yonga seti ve 2GB DDR3 RAM gibi detaylara yer verilen tabletin performansı da epey başarılıydı.





Xiaomi Mi Pad 2 neler sunacak bilinmiyor ancak metal kasa ile gelmesi garanti gibi. Bunun dışında Nvidia ile ortaklığını sürdüren Xiaomi'nin 64-bitlik Tegra X1 yonga setine yer vermesi kimseyi şaşırtmayacaktır. Tegra X1 yonga setinde 4 adet Cortex-A57 ve Cortex-A53 çekirdekleri birlikte çalışırken beraberinde Maxwell tabanlı 256 çekirdek barındıran GeForce grafik birimi geliyordu.





Bunun dışında yine 7.9 inçlik 2048x1536 piksel çözünürlükte ekran, 8MP çözünürlüğünde arka kamera gibi özelliklerin korunacağı düşünülüyor. RAM tarafında firma 3GB ile bir sürpriz yapabilir. Zayıf bir iddia da yarın Xiaomi akıllı saatinin tanıtılacağını belirtiyor. Bunların hepsini yarın göreceğiz.

http://www.technobuffalo.com/2015/11/23/redmi-note-3-confirmed-by-xiaomi-for-nov-24-event/