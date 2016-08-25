Xiaomi Redmi Note 4 ile tanışın

Akıllı telefon pazarının en çok satan akıllı telefon ailelerinden birisi olan Redmi, ara vermeden yeni modellerle genişlemeye devam ediyor. Bugün itibariyle aile, resmi olarak dördüncü nesline terfi ediyor. Alıştığımız üzere ilk olarak Note serisi geldi.

Firmanın Çin’de resmiyete kavuşturduğu Redmi Note 4, farklı donanım versiyonları ve fiyat etiketleriyle yine fiyat-performans dengesi arayanların favorisi haline gelecek. Elbette geçerli fiyatlar için hızlı satışlarda şanslı olmak gerekiyor aksi takdirde sonrasında daha yüksek fiyatlar söz konusu olabiliyor.

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Redmi Note 4, Helio X20 yonga setinden gücünü alıyor. 2 adet Cortex-A72, 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeklerini iş yüküne göre sırasıyla devreye sokan yonga setinde Mali-T880MP4 grafik birimi bulunuyor. Artık biraz eskimiş olsa da, Helio X20 yine de beklentileri karşılayacak bir performans sergileyecektir.

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2GB veya 3GB LPDDR3 RAM ile desteklenen modelde, arttırılabilir kapasite mevcut. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenen bir kamera yer alıyor ve Full HD video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve geniş bir açıya sahip.

Cihazın 4100mAh kapasiteli bataryası, USB Tip-C üzerinden hızlı şarj özelliği sunuyor. Android 6.0 tabanlı MIUI 8 arayüzü yanında GPS, GLONASS, Bluetooth, 4.5G, hızlı parmak izi okuyucusu şeklinde diğer özellikler mevcut. Yine Xiaomi, cihazını alüminyum alaşım ile imal etmiş.

Xiaomi Redmi Note 4 modeli, 2GB RAM versiyonu için 400TL, 3GB RAM versiyonu için 530TL şeklinde Çin sınırları içerisinde geçerli fiyat etiketine sahip. Satışlar yarın itibariyle firmanın web sitesi üzerinden başlayacak.



