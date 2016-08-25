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Xiaomi Redmi Note 4 ile tanışın

Firmanın Çin’de resmiyete kavuşturduğu Redmi Note 4, farklı donanım versiyonları ve fiyat etiketleriyle yine fiyat-performans dengesi arayanların favorisi haline gelecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
18,7b
1
44
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının en çok satan akıllı telefon ailelerinden birisi olan Redmi, ara vermeden yeni modellerle genişlemeye devam ediyor. Bugün itibariyle aile, resmi olarak dördüncü nesline terfi ediyor. Alıştığımız üzere ilk olarak Note serisi geldi.

Firmanın Çin’de resmiyete kavuşturduğu Redmi Note 4, farklı donanım versiyonları ve fiyat etiketleriyle yine fiyat-performans dengesi arayanların favorisi haline gelecek. Elbette geçerli fiyatlar için hızlı satışlarda şanslı olmak gerekiyor aksi takdirde sonrasında daha yüksek fiyatlar söz konusu olabiliyor.

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Redmi Note 4, Helio X20 yonga setinden gücünü alıyor. 2 adet Cortex-A72, 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeklerini iş yüküne göre sırasıyla devreye sokan yonga setinde Mali-T880MP4 grafik birimi bulunuyor. Artık biraz eskimiş olsa da, Helio X20 yine de beklentileri karşılayacak bir performans sergileyecektir.

Ayrıca Bkz. "Akıllı telefon pazarının hakimi Android "

2GB veya 3GB LPDDR3 RAM ile desteklenen modelde, arttırılabilir kapasite mevcut. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenen bir kamera yer alıyor ve Full HD video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve geniş bir açıya sahip.

Cihazın 4100mAh kapasiteli bataryası, USB Tip-C üzerinden hızlı şarj özelliği sunuyor. Android 6.0 tabanlı MIUI 8 arayüzü yanında GPS, GLONASS, Bluetooth, 4.5G, hızlı parmak izi okuyucusu şeklinde diğer özellikler mevcut. Yine Xiaomi, cihazını alüminyum alaşım ile imal etmiş.

Xiaomi Redmi Note 4 modeli, 2GB RAM versiyonu için 400TL, 3GB RAM versiyonu için 530TL şeklinde Çin sınırları içerisinde geçerli fiyat etiketine sahip. Satışlar yarın itibariyle firmanın web sitesi üzerinden başlayacak. 


 

http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/xiaomi-redmi-note-4-with-4100mah-battery-usb-type-c-port-launched-1450088 Yorum Yaz
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gorkem2626 3 yıl en beğenilen
Arkadaş adamların 400 tl fiyata sahip olduğu telefona bakar mısın. Bizde yüksek donanımlı olduğu iddaa edilen vestel venüs 499'dan satılsın

Arkadaş adamların 400 tl fiyata sahip olduğu telefona bakar mısın. Bizde yüksek donanımlı olduğu iddaa edilen vestel venüs 499'dan satılsın
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x2yk 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

bizde 700 tl ye gm4g alınırken adamlarda 400 tl ye şu özelliklerde cihaz alınıyor...

Sen üretiyor musun ki bu fiyata satın alma hakkını istiyorsun üretmiyorsan bir ürünü maaliyetinden birileri kar etmek isteyecek birileri vergi almak isteyecek ve bu ürünü illa da alacağım ben diyorsan bir fiyatı olacak ve sen de alacaksın bu kadar basit üretilen yer 400 tl üretilmeyen yer de de 400 tl hangi Dünya 'da var bu sistem, hangi kafa ile yaşıyorsunuz anlamıyorum..
kadirirdembizde 700 tl ye gm4g alınırken adamlarda 400 tl ye şu özelliklerde cihaz alınıyor...Sen üretiyor musun ki bu ...
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boombip 2 yıl
kamerası iyiyse almayı düşünüyorum. nfc mevcut mu bir de
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tosuntosun 2 yıl
MTK işlemcileri çok fazla kötülemeyelim arkadaşlar..
80x serileri esnasında SD evet biraz sendelemiş olsa bile.. SD600 olsun SD612 leri olsun oldukça kaliteli idi. SD820 ve düşük hali SD650 ile yeniden özellikle performans hacimli programlar arası geçişde kendini daha net belli ediyor.. diye şahsi fikrim ve tecrübem.
maalesef 6795 kullanıp beğenmedim desem de Lenovo nun 5inch olarak piyasaya çıkardığı vipe serisinde oldukça harika bir performans yapmışlardı. Tabiki o cihaza özel bir performans da olabilir ama cihaz maalesef ilk planda çok satılsa da çok çabuk ilgiliyi kaybetti. bağlantı ve ek kapasite sorunlarından dolayı.
şimdi note 4 e geri dönecek olursak... ben SD650 kullanan biri olarak note 4 e geçmem için ancak yeni bir SD işlemci olması gerekiyor. 652 olabilir ama ne hikmet ise ben NFC ve wireless batery desteği bekliyorum.
mi5 de nfc var ama hiçbir yerde batarya desteği konusunda bir açıklama veya video göremedim. bana denk gelmemiş olabilir. Tabiki bu ünitelerin piyasada hala bir çoğu 1.000mA in altında seyrediyor.
teknik bilgisi olan var ise OEM/Markalı 1k üstü dolum ve destek konusunda bilgilendirme olursa sevinirim.
bu arada.. mi5 güzel tlf ama üst sınıf alt sınıf kavramlarını çok sevmiyorum ve sırf egom için de üst sınıf hissetmek için o kadar para vermek istemiyorum.
Orta segment biriyim ona göre de fiyat politikam var.. Ayranım var ama yürüyerek gidiyom.....
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kucuker34 2 yıl
Eyvallah. Ama sanki hızlı şarz özelliği yok gibi bu cihazda
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kucuker34 3 yıl
Arkadaşlar Bu cihaz hızlı sarz ne kadar sürede yapıyor 0 dan 100 e kadar
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Sharparrow 3 yıl kucuker34
kucuker34
Arkadaşlar Bu cihaz hızlı sarz ne kadar sürede yapıyor 0 dan 100 e kadar

2 saat kadar
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hunnkaar 3 yıl
mi5 var suan elimde ama bana hic saglam gelmiyor sanki birkere dusursem kirilacakmis gibi geliyor telefonu
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Sharparrow 3 yıl hunnkaar
hunnkaar
mi5 var suan elimde ama bana hic saglam gelmiyor sanki birkere dusursem kirilacakmis gibi geliyor telefonu

valla internette aratın gofret gibi ikiye ayrılıyor telefon mi5.. bende yoksa mi5 alacaktım o malum gofret gibi ikiye ayrıldığı videoyu görünce vazgeçtim aklımın kıyısında köşesinde hiçbiryerinde kalmadı mi5 diye bir telefon.. bildiğin ekran kağıt gibi dağıldı yaa.neyse soruna gelelim. telefonu garantisiz kadıköyden bir mağazadan aldım. içine katdı yapılmış başka bir telefonun imei atılmış.. tabi bunlar sorun değil bana göre.. gerekirse azıcık bir araştırma ile farklı yöntemlerle imei atılabilir cihaza.. Rom atmak çok kolay. ben bir kaç gün boyunca yaptığım bir hata nedeniyle bayağı bir uğraşsamda benden kaynaklı bir hata olduğu için çok uğraştım. ama hata yapmasaymışım rom çok kolay yüklenecekti. forumda bir arkadaş söyledi ve hatamı bulup romu rahat bir şekilde yükledim. bu arada hala aklıma geldikçe kendisine dua ediyorum gerçekten deli olmuştum çünkü.. ben içinde global rom yüklü aldım Türkçe idi android. güncelleme olduğunu otomatik olarak sana söylüyor ama güncellemeyi otomatik olarak yapmadı. uygun romu indirip anlatıldığı şekilde kolayca yükleyebilirsin. resim konusuna gelirsek verdiğiniz paradan çok fazla birşey beklemeyin derim. sonuçta herkes 800-1000TL arasındaki bir telefondan bi S7 kamera performansı bekliyor bu durum çok ironik bir durum. mükemmel değil çok kötüde değil. ortalama bir kamera performansı var. kumlanma pek yaptığını söyleyemem. bu konuda gerçekten başarılı. ama iso değerini yükselttiği için düşük ışıklı ortamlarda görüntü kalitesi haliyle düşüyor. bu her telefonda olacak bir şey.. yüksek iso = düşük detay kötü görüntü vs. (telefonlar için) yoksa bir canon dslr ile 800iso ile mükemmel resim çekebilirken kimse bir telefondan 800iso ile aynı performansı bekleyemez. bunda da durum aynı. daha önce sony xperia kulanıyordum ona göre kamera performansı çok çok daha iyi. videoda full hd en fazla kayıt yapabiliyorsunuz. bu konuda bir sıkıntı görmedim. tek eksiği videoda bence 720p ağır çekim video performansı berbat.. koymasalar daha iyiymiş.. 120fps 720p video çekiyor ama çekmek istemezsin. ön kamera bence arka kameradan daha iyi resim çekiyor. arka kameranın resimleri hafif flu.. ayarlardan keskinlik kullanmak lazım ama gsmarena bu ayarı açtığüınızda o da fazla geliyor diyor. bende açmıyorum böyle idare ediyorum. ya dediğim gibi ortalama bir performansı var.. duymak istediğin çok iyi harika ise onu demicem.. harika değil. ama kötüde değil. verdiğiniz paranın karşılığı sadece -ki o paraya muhteşem bir telefon ben hala bu fiyata böyle telefon olurmu inanamıyorum. aldığım halde.. verdiğiniz paranın karşılığını kat be kat alacağınızdan emin olun. telefon kasası o kadar güzel ki oyuncak gibi değilde çok zengin ağır oturaklı esaslı bir telefon gibi duruyor. samsungun plastik telefonları yanında oyuncak gibi kalıyor. mersedes ile tofaş yanyana nasıl durursa öyle.. ha şunuda demiyorum olağanüstü mükemmel bir telefon değil ama fiyatına kıyasla harika.. parasının çok üstünde bir telefon. sorunuz olursa memnuniyetle yanıtlarım.. insan kararsız kalınca kullanıcılardan bayağı bir yardım bekliyor bende bayağı bir araştırmıştım
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sistemli adam 3 yıl
Şaomi ve huavei kontrolden çıktı. Yakında malum popüler iki markaya rahmet okutacaklar.
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Stand Alone 3 yıl sistemli adam
sistemli adam
Şaomi ve huavei kontrolden çıktı. Yakında malum popüler iki markaya rahmet okutacaklar.

Bende G3 var seneye telefonu değiştirmeyi düşünüyorum, cidden kafalar karıştı. Öte yandan SE alma planım da var ama...
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erol4030 3 yıl
note 4 pro,daha iyi,birde global romu olsaydı.
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şazenuş 3 yıl
xiaomidevice.com/...


Note 4 pro
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aycibin 3 yıl
ha gayret bir note 8'i samsung'la birlikte duyurun bari.hiç isim kalmadı sanki
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PearBear 3 yıl

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