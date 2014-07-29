Xiaomi Redmi Note için bilgi sızdırma iddiası





Kapalı bir ekosistem içerisinde yaşayan ve ağır bir hükümet kontrolünün mevcut olduğu Çin'de elektronik cihaz üreticilerine zaman zaman ürünlerinde arka kapı bıraktığı ve siber ajanlığa uygun hale getirdiğine dair suçlamalar yöneltiyor. Şimdi sırada Xiaomi var.





IMA-Mobile adlı bir forumda başlayan eleştiri furyası Xiaomi'yi resmi bir açıklama yapmaya zorlayacak kadar ileri gitti. Kullanıcıların iddiasına göre Xiaomi Redmi Note modeli WiFi modunda iken Çin'deki bir uzak sunucuya periyodik olarak görüntü ve SMS'leri upload ediyor. Ayrıca bu işlemleri yapan ön yüklü uygulama silinmesine rağmen kişisel bilgilerin gönderilmesine devam ediyor.





Tek bir kullanıcının iddiası ile başlayan konu forumda büyük ilgi gördü ve pek çok üye konu ile ilgili firmayı eleştirmeye başladı. Bilgi sızdırma ile ilgili bazı görseller de forumda paylaşıldı.





Ancak Xiaomi'nin iddialara cevabı gecikmedi. Firma diğer şirketlerin yaptığı gibi kişiye özel yazılım yükseltme ve uygulama teklifi şeklinde daha iyi kullanıcı tecrübesi sunacak yenilikler için bazı kişisel tercih hesaplamaları yapıldığını ve gerçek bilgilerin elde edilmediğini açıkladı.





Ayrıca Xiaomi kişisel bilgileri koruma adına otomatik yedekleme özelliğini varsayılan olarak devre dışı bıraktığını ve kişisel tercih hesaplamalarının ancak bu özellik aktif olduğu zaman yapılabildiğini de sözlerine ekledi.





Xiaomi'nin bu açıklaması kullanıcıları ne kadar rahatlacak bilinmez ancak rekorlara imza atan ve 15 milyondan fazla satan Redmi Note modelinin çok geniş bir kişisel tercih hesaplama veritabanının olduğu da bir gerçek.

http://www.androidheadlines.com/2014/07/rumor-xiaomi-redmi-note-accused-sending-personal-data-chinese-servers.html