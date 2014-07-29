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Xiaomi Redmi Note için bilgi sızdırma iddiası

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Redmi Note için bilgi sızdırma iddiası

Kapalı bir ekosistem içerisinde yaşayan ve ağır bir hükümet kontrolünün mevcut olduğu Çin'de elektronik cihaz üreticilerine zaman zaman ürünlerinde arka kapı bıraktığı ve siber ajanlığa uygun hale getirdiğine dair suçlamalar yöneltiyor. Şimdi sırada Xiaomi var.

IMA-Mobile adlı bir forumda başlayan eleştiri furyası Xiaomi'yi resmi bir açıklama yapmaya zorlayacak kadar ileri gitti. Kullanıcıların iddiasına göre Xiaomi Redmi Note modeli WiFi modunda iken Çin'deki bir uzak sunucuya periyodik olarak görüntü ve SMS'leri upload ediyor. Ayrıca bu işlemleri yapan ön yüklü uygulama silinmesine rağmen kişisel bilgilerin gönderilmesine devam ediyor. 

Tek bir kullanıcının iddiası ile başlayan konu forumda büyük ilgi gördü ve pek çok üye konu ile ilgili firmayı eleştirmeye başladı. Bilgi sızdırma ile ilgili bazı görseller de forumda paylaşıldı.

Ancak Xiaomi'nin iddialara cevabı gecikmedi. Firma diğer şirketlerin yaptığı gibi kişiye özel yazılım yükseltme ve uygulama teklifi şeklinde daha iyi kullanıcı tecrübesi sunacak yenilikler için bazı kişisel tercih hesaplamaları yapıldığını ve gerçek bilgilerin elde edilmediğini açıkladı.

Ayrıca Xiaomi kişisel bilgileri koruma adına otomatik yedekleme özelliğini varsayılan olarak devre dışı bıraktığını ve kişisel tercih hesaplamalarının ancak bu özellik aktif olduğu zaman yapılabildiğini de sözlerine ekledi. 

Xiaomi'nin bu açıklaması kullanıcıları ne kadar rahatlacak bilinmez ancak rekorlara imza atan ve 15 milyondan fazla satan Redmi Note modelinin çok geniş bir kişisel tercih hesaplama veritabanının olduğu da bir gerçek.  

http://www.androidheadlines.com/2014/07/rumor-xiaomi-redmi-note-accused-sending-personal-data-chinese-servers.html Yorum Yaz
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Basteryus 5 yıl en beğenilen DaRKFoRCeS
Sadece firmalar değil, bazı siteler bile istemiyo sanırım
Kim bilir neden
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dark dragon 5 yıl
Şu telefon ülkemize gelse 600 liradan yok satar. Yemişim casusluğunu hangisi yapmıyor sanki.
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DraGonS 5 yıl
Google 24 saat mikrofonu dinlemede olan telefon bile üretti sattı. Götümdeki donun rengini söylememe gerek yok google. It is green.
O yüzden xiaomi sms almış etmiş umrumda değil. Birazda koministler takip etsin.
Google 24 saat mikrofonu dinlemede olan telefon bile üretti sattı. Götümdeki donun rengini söylememe gerek yok google. It is green.O yüzden xiaomi sms almı...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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alierr 5 yıl
Tp-link icin de boyle bir iddia vardi. belki de gercek, hatirlayamiyorum..

sekurak.pl/...

m.slashdot.org/...

EDIT: Linkler eklendi.
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OverClocK1ng 5 yıl
"Ayrıca Xiaomi kişisel bilgileri koruma adına otomatik yedekleme özelliğini varsayılan olarak devre dışı bıraktığını ve kişisel tercih hesaplamalarının ancak bu özellik aktif olduğu zaman yapılabildiğini de sözlerine ekledi."
Tabi tabi. Zaten o yüzden uygulama silinse bile veri göndermeye devam ediyor...
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LegendM 5 yıl
Yav o cloud servisi,sms leri yedekliyor sürekli.İstersen tek tıkla iptal edebiliyorsun hatta
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xSwindLer 5 yıl
Yapmayan varmıki
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madenci274 5 yıl
Satilik orijinal sifir kutulu(acilmamis)redmi note 600 tl ilgilenenler pm
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DraGonS 5 yıl
Google 24 saat mikrofonu dinlemede olan telefon bile üretti sattı. Götümdeki donun rengini söylememe gerek yok google. It is green.
O yüzden xiaomi sms almış etmiş umrumda değil. Birazda koministler takip etsin.
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Volkanbaba 5 yıl
Google, Apple her adımımızı izliyor zaten ne gizlilik kaldı ne birşey, Çin'de izliyordur büyük ihtimalle kimse istemez izlenmeyi ancak bu devran böyle dönecek.
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doctor_bey 5 yıl
Bişey olmaz yav,kimbilir android neler neler yapıyor,birde bu yönden bakmak lazım
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inexo 5 yıl
bilgilerimin google a abd ye sızması (android kullanıyoruz sonuçta ) Çine sızmasından daha iyi değil herhalde
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dark dragon 5 yıl
Şu telefon ülkemize gelse 600 liradan yok satar. Yemişim casusluğunu hangisi yapmıyor sanki.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Az satsa böyle birşey ortaya çıkmazdı.

Bu olayın kullanıcılar ile sınırlı olduğunu düşünmüyorum.

Büyük firmalarda masum değil.

Karşılarında yeni bir rakip görmek istemezler.

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Basteryus 5 yıl DaRKFoRCeS
Sadece firmalar değil, bazı siteler bile istemiyo sanırım
Kim bilir neden
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Guest-F8946C419 5 yıl
Aslında firma için büyük bir fırsat. Bu krizi iyi yönetebilirse 15 değil 30 milyona kadar bile yükseltebilir satışlarını. Sadece basın açıklaması oldukça yetersiz olduğunu düşünüyorum.
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