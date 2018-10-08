Xiaomi Türkiye, n11'de online satışa başladı

Evofone distribütörlüğünde açılan Mi Store mağazasındaki ürünler, şimdi de n11.com’da online olarak satılıyor. Telefon, kulaklık, bilgisayar, router, çanta ve daha pek çok ürünü online olarak satın alabilmek mümkün.
MiStore isimli sanal mağazada satılan ürünlerin bazıları fiziksel mağazadan daha ucuz fiyata kullanıcılar ile buluşuyor. Fiziksel Mi Store mağazasında 4999 TL’ye satılan Xiaomi Mi 8, n11’deki online mağazada 4499 TL’ye alıcıları ile buluşuyor.
Online satışa başlanması, İstanbul dışında yaşayıp da Mi Store’daki ürünleri satın almak isteyenler için faydalı olacak. Ayrıca kullanıcılar sahip oldukları n11 kuponları ile bu ürünleri daha da ucuza satın alabilecek. Online mağazada satılan ürünler hakkında henüz bir yorum yapılmamış. Umarız kullanıcılara hızlı gönderim sağlanır ve yaşanan sorunlarla ilgilenilir.
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Mi8 128lik 2700tl +200 tl pasaport
Bi gece barda kafamı dağıtırım 250tl
Sabahı Gelişte 3 şişe vodka 3 karton sigara alırım 250tl
Toplam 3600tl
adam mağazada 64 lüğe 4500tl istiyor
Lüzum üzerine Edit:
uçak bileti 3 gün önce alınmış olup yılbaşı tatiline denk getirdi. ücreti Pegasus puan düşerek 350 tl puansız 420tl
Telefonu alabileceğiniz yerler
ek.ua/... Adresleri her sitelerinde yazıyor.
Fiyatı en düşük 12000 uah. Oda 2670tl yapar
Batakhane tarzı clupler daha çok hoşuma gidiyor. Nehirdeki radio hall giriş 100-150 uah. part mix vodka 500* 2 1200 uah 250 tl
Vodkalar 150 -250 *3 600uah
Sigaralar 300*3 900 uah toplam 1500uah 300tl
Aşırı yüksek kar marjı koydular. Bir de hala biz distribütörüz diyorlar. mi.com adresinde hala Türkiye yok.
Çok değil bundan 6 ay evvel şu cihaz 999 TL idi. Alamadığım için çok pişmanım.
m.n11.com/...