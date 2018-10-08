Xiaomi Türkiye, n11'de online satışa başladı

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Ülkemizdeki ilk fiziksel Mi Store mağazasını Eylül ayında açan Xiaomi, tüm Türkiye’ye satış yapmak hedefiyle online satışlara başladı.

Evofone distribütörlüğünde açılan Mi Store mağazasındaki ürünler, şimdi de n11.com’da online olarak satılıyor. Telefon, kulaklık, bilgisayar, router, çanta ve daha pek çok ürünü online olarak satın alabilmek mümkün.

Mi Store N11 mağaza linki: https://www.n11.com/magaza/mistore

MiStore isimli sanal mağazada satılan ürünlerin bazıları fiziksel mağazadan daha ucuz fiyata kullanıcılar ile buluşuyor. Fiziksel Mi Store mağazasında 4999 TL’ye satılan Xiaomi Mi 8, n11’deki online mağazada 4499 TL’ye alıcıları ile buluşuyor.

Online satışa başlanması, İstanbul dışında yaşayıp da Mi Store’daki ürünleri satın almak isteyenler için faydalı olacak. Ayrıca kullanıcılar sahip oldukları n11 kuponları ile bu ürünleri daha da ucuza satın alabilecek. Online mağazada satılan ürünler hakkında henüz bir yorum yapılmamış. Umarız kullanıcılara hızlı gönderim sağlanır ve yaşanan sorunlarla ilgilenilir.