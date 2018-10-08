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Xiaomi Türkiye, n11'de online satışa başladı

İstanbul'daki Mi Store mağazasından fiziksel satışa başlayan Xiaomi şimdide internet üzerinden satışa başladı. Telefonlar ve diğer Xiaomi ürünleri n11'de resmi olarak satılıyor.
7 ay
55,6b
2
126
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Xiaomi Türkiye, n11'de online satışa başladı
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Ülkemizdeki ilk fiziksel Mi Store mağazasını Eylül ayında açan Xiaomi, tüm Türkiye’ye satış yapmak hedefiyle online satışlara başladı.

Evofone distribütörlüğünde açılan Mi Store mağazasındaki ürünler, şimdi de n11.com’da online olarak satılıyor. Telefon, kulaklık, bilgisayar, router, çanta ve daha pek çok ürünü online olarak satın alabilmek mümkün.

Mi Store N11 mağaza linki: https://www.n11.com/magaza/mistore 

MiStore isimli sanal mağazada satılan ürünlerin bazıları fiziksel mağazadan daha ucuz fiyata kullanıcılar ile buluşuyor. Fiziksel Mi Store mağazasında 4999 TL’ye satılan Xiaomi Mi 8, n11’deki online mağazada 4499 TL’ye alıcıları ile buluşuyor.

Online satışa başlanması, İstanbul dışında yaşayıp da Mi Store’daki ürünleri satın almak isteyenler için faydalı olacak. Ayrıca kullanıcılar sahip oldukları n11 kuponları ile bu ürünleri daha da ucuza satın alabilecek. Online mağazada satılan ürünler hakkında henüz bir yorum yapılmamış. Umarız kullanıcılara hızlı gönderim sağlanır ve yaşanan sorunlarla ilgilenilir.


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dortluk 7 ay en beğenilen
Kiev bileti gitgel 350tl
Mi8 128lik 2700tl +200 tl pasaport
Bi gece barda kafamı dağıtırım 250tl
Sabahı Gelişte 3 şişe vodka 3 karton sigara alırım 250tl
Toplam 3600tl
adam mağazada 64 lüğe 4500tl istiyor
Lüzum üzerine Edit:
uçak bileti 3 gün önce alınmış olup yılbaşı tatiline denk getirdi. ücreti Pegasus puan düşerek 350 tl puansız 420tl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Telefonu alabileceğiniz yerler
ek.ua/... Adresleri her sitelerinde yazıyor.
Fiyatı en düşük 12000 uah. Oda 2670tl yapar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Batakhane tarzı clupler daha çok hoşuma gidiyor. Nehirdeki radio hall giriş 100-150 uah. part mix vodka 500* 2 1200 uah 250 tl
Vodkalar 150 -250 *3 600uah
Sigaralar 300*3 900 uah toplam 1500uah 300tl
Kiev bileti gitgel 350tlMi8 128lik 2700tl +200 tl pasaportBi gece barda kafamı dağıtırım 250tlSabahı Gelişte 3 şişe vodka 3 karton sigara alırım...
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14 Yanıt Yanıtla +300
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astegon 7 ay
Evofone güzelim markanın içine etti.
Aşırı yüksek kar marjı koydular. Bir de hala biz distribütörüz diyorlar. mi.com adresinde hala Türkiye yok.
Çok değil bundan 6 ay evvel şu cihaz 999 TL idi. Alamadığım için çok pişmanım.
m.n11.com/...
Evofone güzelim markanın içine etti.Aşırı yüksek kar marjı koydular. Bir de hala biz distribütörüz diyorlar. mi.com adresinde hala Türkiye yok.Çok de...
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2 Yanıt Yanıtla +88
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emrah-e 7 ay
Sen çin malısın bu ne fiyat
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TARDIS 6 ay
İthalatçılardan birisi Oppo'yu ithalatçı garantili olarak ve uygun fiyatla getirirse epey satabilir.
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Crazyboy2099 6 ay
xiaomi fiyat politikasını bozmuş ben böyle saçma fiyatlar görmedim geniş çerçeveli orta tuşlu mi 6 3200 civarı yeni çıkan tuşsuz. phocophone 3500 tl civarı fiyatı var eğer böyle devam ederse çöp olur
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aslanoto 7 ay
Amerilalı elma çinde ürettirmiyormu, herkes çinde ürettiriyor, ama mal marka ülkeye ait oluyor, kimse bişey yapmasında boş utursunmu, bu işlere aklın ermediği için yerli üretime destek meselesini anlayamazsın, alacağım en pahalı yabancı xiaomi dir
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DARK KING 7 ay aslanoto
Senin gibilerden alacak aklım yoktur .
Benim gözümde "yerli "firma halkını düşünen firmadır.
Aldiklari tesviklere ragmen ,2013 yilindan kalma soc ile telefon yapıyorlarsa ve bunuda yabancı markalar gibi üç aşağı -bes yukarı aynı fiyata satiyorlar, ve milliyetçi kılıfa sokuyorlarsa burrda art niyet vardır demektir.
Ama senin gibi sermaye uşakları bunu anlamaz.
Kapasiten buna yetmez.
Senin gibilerin cebine hortum uzattiklarindan bunlar böyle şımarık işte
Ulan fakire 3 kuruş yardım yapmamak için 40 takla atarsiniz, burda milyar liralık sirketlerin avukatligina soyunursunuz .
Zaten senin gibiler bu markaya sarmissa 2016 yılında beri hem kendime hem akrabalarıma ,hemde arkadaşlarıma aldirdigim bu markadan ayrılma vakti gelmiştir demektir.
Teknik konulara kapasiten yetmeyeceği için deyinmiyorum ,geçmişte stresimi senin üzerinde atmamin hatirina
"Markalaşma nedir " diye araştırmanın önereceğim ama google kullanmayı biliyorsun diye umuyorum.
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vampirelf 7 ay
Resmi garantili Samsung s9 lar LG g7 ler 3700 den satılırken mi 8 ithalatçı 3890 Evofone da 4500den satılıyor.F/P cihazı Xiaomi olmuş keriz/performans cihazı. Sakın almayın aldırmayın, bu uyandıklarında ekmeğine yağ sürmeyin.
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MSefa23 7 ay vampirelf
Hali hazırda xiaomi mi not 3 kullanıyorum, mi8 çıksın alayım diyordum ama bu fiyatlarla 11 Kasım n11 kampanyasında s9+ alır geçerim ve xiaomiye elveda derim.
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DARK KING 7 ay
Forumdan 1.195 TL aldıgım Redmi Note 5 3/32 an itibariyle 1.949TL satarak bana koca bir öh çektirmiştir.
Xiaomi zaten ülkemizde çoğunlukla "super end user" diye bilinen insanlar alıyordu, son zamanlarda sağdan soldan duyduğu Xiaomi markasının cazibesine katılarak "alo ,mesaj ve sosyal medya" güruhu bu markaya "ucuz" diye dadanınca fiyatlar coştukça coştu.
Bu insanlar genelde araştırma yapmaz, o an hangi marka "trend" ise gider onu alır.
Xiaomi şuan "trend" durumunda olduğundan "keriz silkeleme" operasyonuna girişmişler.
Forum olarak bizim gibiler için alternatif arayışları devam edecektir
3 yıl önce bu yukarıdaki "trend" tayfası samsung'daydı, bu yüzden xiaomi , oneplus ve huwaie gibi markalar cazip geliyor duruma göre birini seçiyorduk.
Şimdide aynısı olacak hatta daha avantajlı
günümüzde artık 7nm teknolojisinin konuşulduğu şu çağda bu trendcilere 28 nm soc'ları kaktırıp ihya olur ar-ge'ye harcalar yatırımları
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aslanoto 7 ay DARK KING
Bundan sonra alacağın markanın sana yaşatacağı sıkıntılar seni bekliyor
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aslanoto 7 ay
Xiaomi mi Max 2
4 metre yükdeklikdeki balkondan telefonu ekran üstü yere kapaklandı düştü şimdi oldu, telefonu resim çekmesi için balkona koymaya çalışırken düştü, yerde granit taş döşeli
Eyvah gitti galiba dedim, indim aşağı baktım telefonun arkası üstteydi, halen tek parça duruyordu Allah bismillah dedim kaldırdım telefonu halen ekranı görüntü veriyordu, ekranda ucuzundan bir Samsung 6.3 lük cam koruma vardı, kılıf yoktu, inceledim çatlak yok çizik yok, kasa kenarında azcık açılma gördüm, az ısıtıp düzeltince, hiç belli olmaz, zedelenme boya kalkması yok, çok şükür Allahım bana telefonumu bağışladın çok şükür, yaşasın mutluyum, kamerada halen çekime devam ediyordu, hiç bir sıkıntı yok, WiFi üzerinden bu telefondan yazıyorum, sıkıntı yok
Xiaomi nin kalitesimiydi, Allah ın lutfumuydu bilmiyorum, ikiside vardır
Bu tecrübe işinize yarar
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DH Misafiri 7 ay
"Bir marka nasıl öldürülür" konusuna liste başı oldu Xıaomi Türkiye'de.
Yazık oldu.
Bu firmanın başındaki adam bu fiyatlardan haberdar mı?
En baba markalara kafa tutacak marka şken müşteri yolan marka oldu.
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banzar 7 ay
Bu kafayla gidilirse çakılırlar. Millet Uygun fiyata telefon yine bulur.
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ADMİRAL41 7 ay
indirimli fiyatlar güzel olur..
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OnLyMoKoKo 7 ay
Xiaomi keşke Türkiye pazarına girmeseydi.
Uygun fiyata kaliteli cihaz alıyorduk onun da içine ettiler.
Bu fiyat politikasıyla çok yaşamaz.
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