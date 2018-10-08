Pocophone F1'in Xiaomi Türkiye fiyatı belli oldu: Snapgragon 845'li en ucuz telefon!

Ucuz amiral gemisi telefon üretme amacıyla yola çıkan Xiaomi’nin alt markası Pocophone, Snapdragon 845’ten güç alan Pocophone F1 modelini resmi olarak Türkiye’de satışa sunuyor. Yurtdışı fiyatıyla büyük ilgi gören Pocophone F1’in Xiaomi Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu.

Pocophone F1, Snapdragon 845 yonga setini kullanan uygun fiyatlı modeller arasında yer alıyor. Çift arka kamera, yüz tanıma özelliği ve sıvı soğutma da telefonun dikkat çeken özellikleri arasında.

Pocophone F1, Xiaomi Türkiye fiyatı

Pocophone F1, İstanbul’da bulunan Mi Store mağazasında Xiaomi Türkiye garantisiyle 3499 TL’ye satışa sunulacak. Böylelikle yurt dışında olduğu gibi Türkiye’de de Snapdragon 845’ten gücünü alan en uygun telefon konumuna yerleşiyor.

Pocophone F1 özellikleri

Pocophone F1, 6.1 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü çektikli bir ekran ile geliyor. Maliyetten tasarruf edebilmek adına günümüzdeki tepe modellerden farklı olarak cam veya metal gövde yerine metal çerçeve ve plastik arka kapak (polikarbonat) tercih ediliyor.

Telefonun arka bölümünde parmak izi okuyucu ve çift arka kamera bulunuyor. Birinci arka kamera için Xiaomi Mi 8'in birinci kamera sensörünün aynısı olan 12 megapiksellik (f/1.9) Sony IMX363 sensörü kullanılıyor. İkinci arka kamera ise Samsung üretimi olan 5 MP (f/2.0) çözünürlüğe sahip bir sensöre ev sahipliği yapıyor. Selfie tutkunları için ön yüzde 20 MP çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor ve bu kamera ile yüz tanıma teknolojisi kullanılabiliyor. Telefonun kamerasını merak edenler, haberin en sonundaki galeriden Pocophone F1 ile çektiğimiz görsellere ulaşabilir.

Pocophone F1’in Snapdragon 845 işlemcisine 6 GB LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 hızında 64/128/256 GB depolama alanı eşlik ediyor. LiquidCool isimli sıvı soğutma teknolojisi, yoğun yük altında telefonun performansının düşmesini geciktiriyor.

Telefon 4000 mAh büyüklüğünde devasa bir pil eşlik ederken, kullanıcılar Android Pie güncellemesini telefona yükleyebiliyor.

Pocophone F1'in Xiaomi Türkiye fiyatı ile ithalatçı garantili Xiaomi Mi 8 arasında minik bir fiyat farkı var. Garantiyi önemsemeyen kullanıcılar Mi 8'e yönlenecektir. Pocophone F1'in ithalatçı garantili modellerinin fiyatı, telefonun resmi fiyatından daha pahalı. İthalatçılar, önümüzdeki günlerde fiyatları düşürecektir. Pocophone F1, 9 Ekim’den itibaren Mi Store’da satışa sunulacak.