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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pocophone F1'in Xiaomi Türkiye fiyatı belli oldu: Snapgragon 845'li en ucuz telefon!

Pocophone F1'in Xiaomi Türkiye fiyatı açıklandı. Pocopfone F1, uygun fiyatı ile satışa sunulacak. Türkiye'de satılan telefonlar arasında Snapdragon 845'li en uygun fiyatlı telefon konumuna yerleşti.
7 ay
45,4b
1
70
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ucuz amiral gemisi telefon üretme amacıyla yola çıkan Xiaomi’nin alt markası Pocophone, Snapdragon 845’ten güç alan Pocophone F1 modelini resmi olarak Türkiye’de satışa sunuyor. Yurtdışı fiyatıyla büyük ilgi gören Pocophone F1’in Xiaomi Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu.

Pocophone F1, Snapdragon 845 yonga setini kullanan uygun fiyatlı modeller arasında yer alıyor. Çift arka kamera, yüz tanıma özelliği ve sıvı soğutma da telefonun dikkat çeken özellikleri arasında.

Pocophone F1, Xiaomi Türkiye fiyatı

Pocophone F1, İstanbul’da bulunan Mi Store mağazasında Xiaomi Türkiye garantisiyle 3499 TL’ye satışa sunulacak. Böylelikle yurt dışında olduğu gibi Türkiye’de de Snapdragon 845’ten gücünü alan en uygun telefon konumuna yerleşiyor.

Pocophone F1 özellikleri

Pocophone F1, 6.1 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü çektikli bir ekran ile geliyor. Maliyetten tasarruf edebilmek adına günümüzdeki tepe modellerden farklı olarak cam veya metal gövde yerine metal çerçeve ve plastik arka kapak (polikarbonat) tercih ediliyor.

Telefonun arka bölümünde parmak izi okuyucu ve çift arka kamera bulunuyor. Birinci arka kamera için Xiaomi Mi 8'in birinci kamera sensörünün aynısı olan 12 megapiksellik (f/1.9) Sony IMX363 sensörü kullanılıyor. İkinci arka kamera ise Samsung üretimi olan 5 MP (f/2.0) çözünürlüğe sahip bir sensöre ev sahipliği yapıyor. Selfie tutkunları için ön yüzde 20 MP çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor ve bu kamera ile yüz tanıma teknolojisi kullanılabiliyor. Telefonun kamerasını merak edenler, haberin en sonundaki galeriden Pocophone F1 ile çektiğimiz görsellere ulaşabilir.


Pocophone F1’in Snapdragon 845 işlemcisine 6 GB LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 hızında 64/128/256 GB depolama alanı eşlik ediyor. LiquidCool isimli sıvı soğutma teknolojisi, yoğun yük altında telefonun performansının düşmesini geciktiriyor.

Telefon 4000 mAh büyüklüğünde devasa bir pil eşlik ederken, kullanıcılar Android Pie güncellemesini telefona yükleyebiliyor.

Pocophone F1'in Xiaomi Türkiye fiyatı ile ithalatçı garantili Xiaomi Mi 8 arasında minik bir fiyat farkı var. Garantiyi önemsemeyen kullanıcılar Mi 8'e yönlenecektir. Pocophone F1'in ithalatçı garantili modellerinin fiyatı, telefonun resmi fiyatından daha pahalı. İthalatçılar, önümüzdeki günlerde fiyatları düşürecektir. Pocophone F1, 9 Ekim’den itibaren Mi Store’da satışa sunulacak.



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turyunus 7 ay en beğenilen
Anlamadığım nokta şu
LG G7 500$ = 3750?
Asus Zenfone 5Z 500$ =3700?
Xiaomi Mi 8 420$ =4500?
Pocophone F1 320$ =3500?
2 Yanıt Yanıtla +94
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HanDar05 7 ay
300 dolarlık telefon nasıl bu fiyattan çıkıyor
Bunun yerine Asus zenfone 5z alın,en azından sağı solu ucuz olsun diye kırpılmamış üst seviye bir telefonunuz olur
300 dolarlık telefon nasıl bu fiyattan çıkıyorBunun yerine Asus zenfone 5z alın,en azından sağı solu ucuz olsun diye kırpılmamış üst seviye bir tel...
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1 Yanıt Yanıtla +61
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TearsForFears 7 ay
Honor play de 300 euroydu tr ye 2800 den geldi. 3500 den 2800 çıkar 700 lira kazık.
Yanıtla +38
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DH Misafiri 7 ay
Turyunus Arkadaş Güzel açıklamış alınmaz bu fiyata.
Anlamadığım nokta şu
LG G7 500$ = 3750?
Asus Zenfone 5Z 500$ =3700?
Xiaomi Mi 8 420$ =4500?
Pocophone F1 320$ =3500?
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DH Misafiri 7 ay
2800tl taş catlasa olması lazım en fazla bayi karıyla 300*1,1*1,18*1,1*1,05=
450$*6tl $=2700 tl
1,1 gümrükleme
1,1 distribütör karı
1,18 kdv
1,05 son satıcı karı
300 dolar yurt dışı parekendeyse
250 ile olursa 375 dolar eder 6 tl kurla= 2 250 tl
3500-2250=1250 tl süper kar
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DH Misafiri 7 ay
Aklı başında kimse bu markayı, bu fiyata almaz,
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Starforces 7 ay
Milletin bir sıkılınca oyunuyacağı telefonu vardı, şimdi pahalılıktan telefonda alamıyoruz.


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muratai 7 ay
Yurtdışında olmanın güzelliği işte, 300 dolara sipariş verdim yarın gelecek telefon. Bakalım dedikleri kadar iyi mi?
Türkiyede olsam tam 2 katı para verecekmişim şaka gibi.
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boyka06 7 ay muratai
Hocam sen kesin dönüş yapmıştın hani
geri mi döndün..
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boyka06 7 ay
Ulan ne güzel sistem ama,vatandaşa yurtdışından telefon alma yasağı koyacaksın,sonra da içerde, milletine, 300 dolarlık telefonu da 3-4 binlerden satacaklar,gık demiyceksin...
ee sen de haklısın ama müstehaktır bu da bize
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TearsForFears 7 ay xStyks
Adamlara mi8 128 gb nin 866 dolar, poco f1 in 575 dolardan satıldığını söyleyin yeter. Resmen 2 telefon parasına 1 telefon alıyoruz.
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TheKingOfİnfinity 7 ay
En fazla 3000 tl olması lazım 400 lira nerden geliyor acaba?
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Kayrabey 7 ay
Telefonun satış fiyatı = 300$
Bu fiyata alacak halleri yok tabi. 25$ iskonto ile toptan alsa...
275$ * 6,2 = 1,705 lira
Vergisi şusu busu neredeyse 2.000 lira ilave etmişler.
Huawei Honor Play satış fiyatı 320$ olarak açıklandı
320 * 6,2 = 1,985 lira
Ülkemizdeki satış fiyatı 2.800 lira
Kıyaslamayı siz yapın...
Huawei zararına mı satıyor yoksa Mi bizi mi aşırı seviyor
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AtiMX4 7 ay
Kaçın bu ülkeden!
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