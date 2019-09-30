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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 Pro Max'in maliyeti 490 dolar

    TechInsights, kısa süre önce piyasaya sürülen iPhone 11 Pro Max'in Apple'a kaça mal olduğunu hesapladı. 490 dolarlık bileşene sahip olan akıllı telefondaki en pahalı parça üçlü kamera sistemi.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,1b
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    7
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    TechInsights, yeni iPhone 11 Pro Max'taki bileşenlerin maliyetini hesapladı ve cihazı iPhone XS Max ile karşılaştırdı. Yapılan hesaplamalar sonucu iPhone 11 Pro Max'in bileşenlerinin Apple'a 490.5 dolara mal olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone XS Max'in maliyetinin ise 443 dolar olduğunu belirtelim.
    Ayrıca Bkz. "EMUI 10 Beta güncellemesi alacak Huawei ve Honor cihazlar belli oldu"
    Akıllı telefondaki en pahalı bileşen 73.5 dolarlık üçlü kamera sistemi. Buna karşın iPhone XS Max'teki en pahalı parça 80.5 dolar maliyeti olan OLED ekrandı. Ancak ekran fiyatı yeni modelde 66.5 dolara düştü. Apple A13 yonga seti şirkete 64 dolara mal oldu. 3.969 mAh'lik bataryanın maliyeti ise 10.5 dolar.

    Diğer maliyetler dahil edilmedi

    iPhone 11 Pro Max'in parakende fiyatı, toplam bileşen fiyatından iki kat daha pahalı. Akıllı telefonun ABD fiyatı 1.099 dolardan başlıyor. Ancak Apple'ın her telefondan bu kadar kar etmediğini hatırlatmak gerekir. Zira TechInsights'ın yaptığı araştırmaya patent ücretleri, yazılım geliştirme, montaj, paketleme, reklam ve lojistik gibi diğer maliyetler dahil edilmedi.

    https://www.techinsights.com/blog/apple-iphone-11-pro-max-teardown Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Angel of the Lord 49 dk. en beğenilen
    Maliyeti 10 dolar olan bataryanın bizde garanti dışında değişim ücreti 450 lira. Güzel iş.
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    bahoho 4 dk.
    Asıl maliyet yazılım zaten. Müyendizler çok yakıyor
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    insanikamil 34 dk.
    maliyet arttı ama fiyatlar aynı kaldı
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    Angel of the Lord 49 dk. en beğenilen
    Maliyeti 10 dolar olan bataryanın bizde garanti dışında değişim ücreti 450 lira. Güzel iş.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    oguzhan diric 43 dk. Angel of the Lord
    Öyle demeyin isheepler üzülüyor, çünlü OPPLE OR-GE YE PORO YOTOROYO...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    labtek38 54 dk.
    Şayomi her 128 GB depolama artışı İçin 15 dolar fark ekliyor. Apple ne kadar ekliyor acaba?
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