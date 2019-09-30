iPhone 11 Pro Max'in maliyeti 490 dolar

TechInsights, yeni iPhone 11 Pro Max'taki bileşenlerin maliyetini hesapladı ve cihazı iPhone XS Max ile karşılaştırdı. Yapılan hesaplamalar sonucu iPhone 11 Pro Max'in bileşenlerinin Apple'a 490.5 dolara mal olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone XS Max'in maliyetinin ise 443 dolar olduğunu belirtelim.

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Akıllı telefondaki en pahalı bileşen 73.5 dolarlık üçlü kamera sistemi. Buna karşın iPhone XS Max'teki en pahalı parça 80.5 dolar maliyeti olan OLED ekrandı. Ancak ekran fiyatı yeni modelde 66.5 dolara düştü. Apple A13 yonga seti şirkete 64 dolara mal oldu. 3.969 mAh'lik bataryanın maliyeti ise 10.5 dolar.

Diğer maliyetler dahil edilmedi

https://www.techinsights.com/blog/apple-iphone-11-pro-max-teardown

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iPhone 11 Pro Max'in, toplam bileşen fiyatındandaha pahalı. Akıllı telefonun ABD fiyatıbaşlıyor. Ancak Apple'ın her telefondan bu kadarhatırlatmak gerekir. Zira TechInsights'ın yaptığı araştırmaya, yazılım geliştirme,, paketleme, reklam vegibi diğer maliyetler dahil edilmedi.