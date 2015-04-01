Xiaomi akıllı televizyon serisini genişletmeye devam ediyor

Henüz çok kısa bir süre önce 40 inçlik yeni akıllı televizyonunu tanıtan Xiaomi, şimdiye kadar ki en büyük boyuta sahip akıllı televizyonunu da dünkü lansmanında resmiyete kavuşturdu. Cihaz işlemci tarafında bir ilke de imza atıyor.





55 inçlik 4K Ultra HD LED akıllı televizyon MediaTek'in 4 çekirdekli MStar 6A928 yongasetini kullanan ilk televizyon olacak. 1.4GHz saat hızında çalışan yongasetinde 6 çekirdekli Mali-T760 grafik birimi yer alıyor.





ARM'ın mobil dünyada kendisine çok fazla yer bulamayan Cortex-A17 çekirdeği MediaTek sayesinde televizyonlarda yaygınlaşmaya başladı. Cortex-A17 çekirdeği Cortex-A9 çekirdeğinden yüzde 60 daha fazla performans sergilerken, daha az enerji tüketiyor ve daha az zar alanı kaplıyor. Artık televizyonlarda da enerji tüketimi değerlerinin çok önemli olduğubir dönemdeyiz ve kullanılan yongasetlerinin de itinayla seçilmesi gerekiyor.





Yongasetinin de katkısıyla 60kare/saniye hızında 4K H.265 video çözme yeteneğine sahip olan televizyonun paneli Samsung'dan tedarik edilmiş. Samsung'un Ultra HD RGB LCD panelini kullanan model 8 bölgeli yerel aydınlatma modülü sayesinde daha canlı renkler ve parlaklık sunuyor.





Xiaomi yeni modeli için kablosuz bir ses barı ve alüminyum kaplama subwoofer da geliştirmiş. Ayrıca modelde 2GB RAM, 8GB eMMC 5.0 destekli depolama kapasitesi, çift anten destekli WiFi, Dolby MS12 sanal surround ses şeklinde özellikler yer alıyor.





15.2mm kalınlık ve 6mm ekran çerçevesi ile oldukça ince bir profil çizen yeni akıllı televizyon bununla birlikte belki de en pahalı Xiaomi ürünü olmaya aday. Model yaklaşık 700$ fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.

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