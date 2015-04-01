Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi akıllı televizyon serisini genişletmeye devam ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
11
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi akıllı televizyon serisini genişletmeye devam ediyor

Henüz çok kısa bir süre önce 40 inçlik yeni akıllı televizyonunu tanıtan Xiaomi, şimdiye kadar ki en büyük boyuta sahip akıllı televizyonunu da dünkü lansmanında resmiyete kavuşturdu. Cihaz işlemci tarafında bir ilke de imza atıyor. 

55 inçlik 4K Ultra HD LED akıllı televizyon MediaTek'in 4 çekirdekli MStar 6A928 yongasetini kullanan ilk televizyon olacak. 1.4GHz saat hızında çalışan yongasetinde 6 çekirdekli Mali-T760 grafik birimi yer alıyor. 

ARM'ın mobil dünyada kendisine çok fazla yer bulamayan Cortex-A17 çekirdeği MediaTek sayesinde televizyonlarda yaygınlaşmaya başladı. Cortex-A17 çekirdeği Cortex-A9 çekirdeğinden yüzde 60 daha fazla performans sergilerken, daha az enerji tüketiyor ve daha az zar alanı kaplıyor. Artık televizyonlarda da enerji tüketimi değerlerinin çok önemli olduğubir dönemdeyiz ve kullanılan yongasetlerinin de itinayla seçilmesi gerekiyor. 

Yongasetinin de katkısıyla 60kare/saniye hızında 4K H.265 video çözme yeteneğine sahip olan televizyonun paneli Samsung'dan tedarik edilmiş. Samsung'un Ultra HD RGB LCD panelini kullanan model 8 bölgeli yerel aydınlatma modülü sayesinde daha canlı renkler ve parlaklık sunuyor. 

Xiaomi yeni modeli için kablosuz bir ses barı ve alüminyum kaplama subwoofer da geliştirmiş. Ayrıca modelde 2GB RAM, 8GB eMMC 5.0 destekli depolama kapasitesi, çift anten destekli WiFi, Dolby MS12 sanal surround ses şeklinde özellikler yer alıyor. 

15.2mm kalınlık ve 6mm ekran çerçevesi ile oldukça ince bir profil çizen yeni akıllı televizyon bununla birlikte belki de en pahalı Xiaomi ürünü olmaya aday. Model yaklaşık 700$ fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.863772433658351.1073741834.250677251634542&type=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratkaya 4 yıl
Aliexpress'de 1400$.
m.aliexpress.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl muratkaya
muratkaya

Aliexpress'de 1400$.



m.aliexpress.com/...

O parayı ona vermem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-25CF1EFB4 4 yıl
Nereden satın alınabilir bir bilen yok mudur?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 4 yıl
700$ en yüksek fiyatlımı bedava la burda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
Bir açılsalar pazara çok satacaklar ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*siteci* 4 yıl
Eğer Android TV ile gelecekse bu cihazı alıp 10 sene kullanırsın. Çok beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 4 yıl
800 dolar, 2100 tl vergisiz, 2500 desek içinde 4k destekli üst düzey bi androidli cihaz, yatay hoparlör ve subwoofer ve tv için gayet makul bir fiyat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 4 yıl
4K yayın şu anda olmayabilir fakat trt'nin bile test yayınına başladığı şu günlerde fhd tv'lerden %50 pahalıya tv almak artık mantıklı bir davranış olarak görülmeli zira iki yılda bir tv değiştirilmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
4K nin yayin karsiligi yok enerji sarfiyatida maximum.
basit tarafindan full 1920x1080 haberi yokmu bunun ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
virtue28 4 yıl
Daha onceki fd di sanirim 350$ a satiliyor haberi vardi. Şu tv leri tr ye getirip satsalar olmaz mi anlamadim gitti.


Yalniz bu donanima android yazilim olacak ki işe yarasin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 4 yıl
oha 700 dolara hiç birşey değil.4k hemde !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2087 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, xiaomi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl TP-LINK TD-W9980 İnceleme 4 yıl Türkiye neden karanlıkta kaldı? 31 Mart 2015 elektrik kesintisini değerlendirdik 4 yıl Periscope Canlı Yayın Uygulaması video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim