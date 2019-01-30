Xiaomi, beş arka kameralı telefon geliştiriyor olabilir

Firmalar, akıllı telefonları ile gelen kamera sensörü sayısını yavaş yavaş arttırdılar. Başta arka planı bulanıklaştırmak için kullanılan yardımcı kameralar, geniş açı, telefoto vb. konularda özelleşmeye başladılar. Son noktada ise Şubat ayında tanıtılması beklenen beş arka kameralı Nokia 9 PureView ortaya çıktı. Görünen o ki Nokia, beş arka kamera konusunda yalnız kalmayacak.

Ürün yöneticisi tarafından sızdırıldı

Xiaomi ürün yöneticisi Wang Teng Thomas,sosyal medya hesabından farklı tasarımlara sahip Xiaomi telefonların fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı ilginç kılan ise sol alt kısmında bulunan “Shot on MI AI PENTA CAM” yazısı oldu. Yani fotoğraf beş arka kameraya sahip Xiaomi modeliyle çekilmiş olabilir. Benzeri filigranlar markanın diğer modellerinde de bulunuyordu. Bu sefer yeni modelin sızdırılmasına sebebiyet vermiş olabilir. Wang Teng Thomas, fotoğrafı kısa süre içinde kaldırdı.

Elimizdeki bilgiler kısıtlı olduğu için ne tarz sensörler kullanılacak veya bu kamera paketine sahip ilk akıllı telefon modeli hangisi olacak bilinmiyor. Farklı özelliklere sahip sensörler yardımıyla yeni cihazın fotoğraf kabiliyetleri artacaktır. Filigrandan anlayabildiğimiz tek nokta "Mi" serisi içerisinde yer alacağı. Yakın zamanda tanıtılması beklenen Mi 9 modelinin üç arka kameraya sahip olacağı sızdırıldığı için beş arka kameralı akıllı telefonun o olmadığını söyleyebiliriz.

https://www.gizmochina.com/2019/01/30/is-xiaomi-working-on-a-penta-camera-smartphone-photo-watermark-suggests-it-is/