Xiaomi, beş arka kameralı telefon geliştiriyor olabilir

Ürün yöneticisi tarafından sızdırıldı
Xiaomi ürün yöneticisi Wang Teng Thomas,sosyal medya hesabından farklı tasarımlara sahip Xiaomi telefonların fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı ilginç kılan ise sol alt kısmında bulunan “Shot on MI AI PENTA CAM” yazısı oldu. Yani fotoğraf beş arka kameraya sahip Xiaomi modeliyle çekilmiş olabilir. Benzeri filigranlar markanın diğer modellerinde de bulunuyordu. Bu sefer yeni modelin sızdırılmasına sebebiyet vermiş olabilir. Wang Teng Thomas, fotoğrafı kısa süre içinde kaldırdı.
Elimizdeki bilgiler kısıtlı olduğu için ne tarz sensörler kullanılacak veya bu kamera paketine sahip ilk akıllı telefon modeli hangisi olacak bilinmiyor. Farklı özelliklere sahip sensörler yardımıyla yeni cihazın fotoğraf kabiliyetleri artacaktır. Filigrandan anlayabildiğimiz tek nokta "Mi" serisi içerisinde yer alacağı. Yakın zamanda tanıtılması beklenen Mi 9 modelinin üç arka kameraya sahip olacağı sızdırıldığı için beş arka kameralı akıllı telefonun o olmadığını söyleyebiliriz.
https://www.gizmochina.com/2019/01/30/is-xiaomi-working-on-a-penta-camera-smartphone-photo-watermark-suggests-it-is/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bakalım ne zaman bitecek bu furya.
Bu daha çok şeye benziyor bir ara çocuklar için ışıklı spor ayakkabıları çıkmıştı havalı, janjanlı filan o misal işte.
"Ben tek kameram ile x markanın 7 kameralı telefonun yaptığı tüm işlevselliği sunuyorum" diyen marka kazanır. Diğerlerinin ki, flaş ve parmak okuyucuyu da öyle bir yerleştiriyorlar telefonun arkasında arı peteği gibi bir görünüm ve sırf gösterişten ibaret oluyor...
Büyük lens kullanmadan daha fazla ışık almanın tek yolu sensör boyutunu artırmak. Tek bir sensör ile bunu yapmak için yine büyük lens gerektiği için. En mantıklı çözüm daha fazla küçük sensörden gelen ışık bilgisini birleştirerek işlemet. Bu yöntemin biri avantajı ise farklı odak mesafesine sahip lensler ile zum, bokhe etkisi veya yüksek çözünürlü gibi farklı seçenekler fotoğraflara eklenebilir.
Yukarıda anlattıklarımdan yola çıkarak çok kameralı telefonların gelecekte daha da yaygınlaşacağını öngörebiliriz.
Saygılar...
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