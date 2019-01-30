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Xiaomi, beş arka kameralı telefon geliştiriyor olabilir

Xiaomi ürün yöneticisinin paylaştığı bir fotoğrafta beş arka kamera filigranı dikkat çekti. Xiaomi de beş arka kameraya sahip akıllı telefon geliştirme hazırlığında olabilir.
3 ay
3,5b
1
14
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi, beş arka kameralı telefon geliştiriyor olabilir
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Firmalar, akıllı telefonları ile gelen kamera sensörü sayısını yavaş yavaş arttırdılar. Başta arka planı bulanıklaştırmak için kullanılan yardımcı kameralar, geniş açı, telefoto vb. konularda özelleşmeye başladılar. Son noktada ise Şubat ayında tanıtılması beklenen beş arka kameralı Nokia 9 PureView ortaya çıktı. Görünen o ki Nokia, beş arka kamera konusunda yalnız kalmayacak.

Ürün yöneticisi tarafından sızdırıldı

Xiaomi ürün yöneticisi Wang Teng Thomas,sosyal medya hesabından farklı tasarımlara sahip Xiaomi telefonların fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı ilginç kılan ise sol alt kısmında bulunan “Shot on MI AI PENTA CAM” yazısı oldu. Yani fotoğraf beş arka kameraya sahip Xiaomi modeliyle çekilmiş olabilir. Benzeri filigranlar markanın diğer modellerinde de bulunuyordu. Bu sefer yeni modelin sızdırılmasına sebebiyet vermiş olabilir. Wang Teng Thomas, fotoğrafı kısa süre içinde kaldırdı.

Xiaomi, beş arka kameralı telefon geliştiriyor olabilir

Elimizdeki bilgiler kısıtlı olduğu için ne tarz sensörler kullanılacak veya bu kamera paketine sahip ilk akıllı telefon modeli hangisi olacak bilinmiyor. Farklı özelliklere sahip sensörler yardımıyla yeni cihazın fotoğraf kabiliyetleri artacaktır. Filigrandan anlayabildiğimiz tek nokta "Mi" serisi içerisinde yer alacağı. Yakın zamanda tanıtılması beklenen Mi 9 modelinin üç arka kameraya sahip olacağı sızdırıldığı için beş arka kameralı akıllı telefonun o olmadığını söyleyebiliriz.


https://www.gizmochina.com/2019/01/30/is-xiaomi-working-on-a-penta-camera-smartphone-photo-watermark-suggests-it-is/ Yorum Yaz
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Carlsberg7539 3 ay en beğenilen
nerde onun bunun yaptığı şey var toplasın zaten:D hiçbi zaman kendi olamayan firmalardan biri olarak kalıcak yazık:Dd
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nebulabado 3 ay
Hiçbir telefon DSLR olamaz ama en iyi compakt makinelerden bile daha kaliteli fotograf çekebilecek potansiyel var.
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Fx_57,5 3 ay
sözlükte olsak '' başkası adına utanmak''diye cevap verirdim. çok öpmekle* ile çok çocuk olmaz lafıda uyuyorya neyse.
bakalım ne zaman bitecek bu furya.
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Nikomer 3 ay
Telefon dünyasında nicelik ön plana çıkmaya başladı. Reklamlarda artık "şu sayıda kamera, şu kadar zart-zurt" ifadeleri yer almaya başladı ve bu niteliği düşürüyor maalesef ister Mi ister Apple olsun.
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renega 3 ay
xiaomi de baya çakma çıktı. kulaklık çıkışını kaldırması, çentik, 5 kamera. özenti marka
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ylcn123 3 ay
Bir telefona daha fazla ne yapılabilir ki. Telefon işte...
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al-ozaria 3 ay
Çok fazla kameralı telefonların gelip geçici bir moda olduğu kanısındayım. Aynı işlevselliği yakaladıktan sonra bence ideali 1 ön, 1 veya 2'de arka kamera.
Bu daha çok şeye benziyor bir ara çocuklar için ışıklı spor ayakkabıları çıkmıştı havalı, janjanlı filan o misal işte.
"Ben tek kameram ile x markanın 7 kameralı telefonun yaptığı tüm işlevselliği sunuyorum" diyen marka kazanır. Diğerlerinin ki, flaş ve parmak okuyucuyu da öyle bir yerleştiriyorlar telefonun arkasında arı peteği gibi bir görünüm ve sırf gösterişten ibaret oluyor...
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nebulabado 3 ay al-ozaria
Cep telefonu yapı olarak bir fotoğraf makinesine göre ince olmak zorunda. Bu nedenle ışık alan lens büyük olamıyor, büyük lensin odak uzaklığı artıyor, toplam yapının kalınlığı da artmış oluyor.
Büyük lens kullanmadan daha fazla ışık almanın tek yolu sensör boyutunu artırmak. Tek bir sensör ile bunu yapmak için yine büyük lens gerektiği için. En mantıklı çözüm daha fazla küçük sensörden gelen ışık bilgisini birleştirerek işlemet. Bu yöntemin biri avantajı ise farklı odak mesafesine sahip lensler ile zum, bokhe etkisi veya yüksek çözünürlü gibi farklı seçenekler fotoğraflara eklenebilir.
Yukarıda anlattıklarımdan yola çıkarak çok kameralı telefonların gelecekte daha da yaygınlaşacağını öngörebiliriz.
Saygılar...
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SKYFALL 3 ay
Bu cihazlarda kullanilabilecek tum teknoloji suan siz kullanicilarin elinde mevcut zaten. Ne yenilik cikabilir ki arkadas? Herif yapmis zaten yapilmasi gerekenleri. Durmadan her defasinda yok o makinanin kamerasi iyi yok bunun ekrani mukemmel genel olarak kullanicilar (facebook-whatsapp-instagram) kullaniyor. Kamera manyagi fotograftan anlamayan sayisiz insan var madem kamera hastasisin DSLR makina alirisin bakarsin keyfine diyecem de ilgi alaniniza girmez. Yemisim 5 kamerasini 10 kamerasini. Iste efendim ekrana gomulu parmak izi okuyucu :) Akilli telefon teknolojisi bu saatten sonra tikanmis bir sekilde ilerleyemiyor.
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mert1907 3 ay
Şu Çinli firmalar her türlü teknolojiye eriştikleri halde neden hala taklit huylarından vazgeçmiyorlar anlamak mümkün değil.
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wolferto 3 ay mert1907
mi mix 3 taklitmiydi
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FasTBoY 3 ay
Bir şeyinde suyunu çıkartmayın arkadaş, 5 kamera nedir!
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Carlsberg7539 3 ay en beğenilen
nerde onun bunun yaptığı şey var toplasın zaten:D hiçbi zaman kendi olamayan firmalardan biri olarak kalıcak yazık:Dd
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danlabilic 3 ay Carlsberg7539
o kadar haklısın ki
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