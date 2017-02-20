Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi bu ay 'Pinecone' mobil yonga setini duyuracak

Çinli Xiaomi, kendi mobil işletmcisini üreterek uzun vadede maliyetleri düşürme peşinde. Şirket Weibo üzerinden 'Pinecone' isimli mobil yonga setini 28 Şubat tarihinde tanıtacağını resmen doğruladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,1b
1
5
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi, bu ayın başlarında yayınlanan raporların ardından 28 Şubat tarihinde Pekin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir etkinlikle "Pinecone" adını taşıyan mobil yonga setini duyuracağını doğruladı. Ekim ayından bu yana uzanan söylentilere bakıldığında bu yonga setine sahip olacak ilk cihazın Mi 5c (Meri) olması bekleniyor. Birden fazla Geekbench sonuçlarına göre akıllı telefon 8 çekirdekli bir işlemci, 3GB RAM ve Android 7.1.1 (sızdırılmış prototipler hala Android 6.0 gösteriyor) sürümüyle gelecek.
Xiaomi'nin yonga seti planı az da olsa açığa çıkmış durumda. Çinli yarı iletken uzmanı Laoyao'ya göre Pinecone Electronics, Xiaomi ve yongaseti üreticisi Leadcore tarafından Kasım 2014'te kurulmuş ve Xiaomi'nin yüzde 51 hissesine sahip olduğu ortak bir girişim. Bir başka deyişle, bu proje iki yıldan uzun bir süredir devam ediyor. Şirket bu hamlesiyle Qualcomm ve MediaTek'e tamamen teslim olmak yerine kendi yonga setleri için Leadcore'un hücresel radyo teknolojisinden yararlanarak uzun vadede maliyetleri düşürmek istiyor.
Ayrıca Bkz. "LG G6'nın 13MP geniş açılı çift kamerası 1:1 oranında kare görüntüler çekebilecek"
Xiaomi kendi çiplerini üretecek konfora ulaştığında, kalabalık mobil pazardan öne çıkabilmek için Samsung, Apple ve Huawei'nin yaptığı gibi gelecekteki yonga setlerine daha fazla özellik entegre edebilir. Bununla birlikte, Pinecone'un ne kadar iyi olduğunu da zaman gösterecek.

http://www.weibo.com/1771925961/Ewnu87nKj Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kefelon 2 yıl
Üst seviye olmasa bile orta seviyede iyice fiyat/performans cihazları görmemize imkansağlasa yeter artar.
Ancak büyük bir kullanıcı kitlesi donanımın diğer üreticilere benzemesinden dolayı seviyordu Xiaomi. Mesela Samsung Galaxy S7'ye bakıyor Snapdragon 820, dönüyor Xiaomi Mi5'e bakıyor yine Snapdragon 820. Eee aynısı hemde yarı fiyatına diyerek alıyor...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 2 yıl
piyasada seçenek olması açısından güzel gelişme ama Xiaomi öncelikle var olan popüler cihazlarının Global miui sürümlerini sunmalı başka cihazları satamamak korkusu ile bir çok cihazını Global e açmıyor çin romlarına mahkum bırakıyor bunun en büyük örneği normalde Global Rom u olsa neredeyse tüm Redmi Cihazlarının satışını baltalayacak olan Redmi Pro (Omega)...
Xiaomi kendi mutfağından çıkan ''Pinecone'' SoC çözümlerine hızlı şekilde yazılım desteği verdiği takdirde kazanacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StG 44 2 yıl aceleciburak
yanlış düşünüyorsunuz. global rom olması için telefonun çin dışında başka bir pazarda da satışa çıkması lazım. çin dışında başka pazarda olmamasına rağmen çok sattığından dolayı redmi 3'e global rom çıkardılar. eğer dediğiniz gibi olsa xiaomi'nin bunu yapmaması gerekirdi. ki 10 milyar satsalar da kar etmediklerini kendileri de açıkladılar;
donanimhaber.com/...
ayrıca redmi pro'nun global romu bile olsa herkesin o telefonu tercih edeceği kesin değil. şahsen global romu olsa bile yüzüne bakmam yine.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
KOZALAK işlemci. Yine de bana S835 hepsini alacak gibi geliyor.
Exynos 9'u bilemem tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Roamler mobil uygulamasıyla görevleri yerine getirerek para kazanabilirsiniz 2 yıl Popüler ön muhasebe uygulaması Paraşüt'e elektronik fatura özelliği geldi 2 yıl Kırmızı iPhone 7, 128GB iPhone SE ve yeni iPad Pro modelleri mart ayında tanıtılabilir 2 yıl Sıcaklığa göre renk değiştiren saç boyası üretildi 2 yıl Ssangyong 7 koltuklu XAVL SUV konseptine ait ilk görselleri yayınladı 2 yıl WhatsApp, Status isimli yeni bir özelliği kullanıma sundu 2 yıl Bu uygulama cinsel saldırıya uğrayabileceğiniz sokakları söylüyor 2 yıl Porsche 911 üzerinden Doom oynadı [VİDEO] 2 yıl Telefonu için VR gözlüğü olanlara uygulama önerileri 2 yıl Hissedarlar kabul etti: Harman, Samsung ailesine katılıyor 2 yıl LineageOS yarım milyon indirme sayısına ulaştı 2 yıl HTC One X10 görselleri internete sızdırıldı 2 yıl NASA, uçuş sürelerini kısaltacak yeni sistemini test etmeye hazırlanıyor 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve LG G6'nın en net görüntüleri ortaya çıktı 2 yıl TEI, "Turboşaft Motor Geliştirme Projesi" için genç mühendisleri işe alacak 2 yıl Otokar'dan BAE'ye rekor zırhlı araç satışı 2 yıl ".tr" uzantılı alan adlarını artık dileyen herkes alabilecek 2 yıl Nokia 8 amiral gemisi Çinli alışveriş sitesinde göründü 2 yıl Google ve Bing'den korsanla mücadelede yeni dönem 2 yıl Roketsan’ın Bora Füzesi sonunda gün yüzüne çıktı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi bu ay 'Pinecone' mobil yonga setini duyuracak Sonraki Alev püskürten drone ile elektrik hatlarında temizlik 2 yıl Falcon 9'un iniş anlarına bir de bu inanılmaz videoyla göz atın 2 yıl LG G6'nın 13MP geniş açılı çift kamerası 1:1 oranında kare görüntüler çekebilecek 2 yıl Hızlı trenler için umut vadeden gelişme: yerli üretim motor 2 yıl Apple yüz tanıma teknolojilerinde uzman RealFace’i satın aldı 2 yıl Samsung'dan Microsoft Surface Book'a rakip geliyor: Galaxy Book 2 yıl SpaceX, Red Dragon isimli insansız Mars görevini erteledi 2 yıl Stephen King ve J.J. Abrams'ın yeni dizisi Hulu'da yayınlanacak 2 yıl Apple, uzun bir sürenin ardından ilk defa Samsung’u geçti 2 yıl Mobilite: Nokia 3310 geri dönüyor! ve son 1 haftanın özeti sizlerle 2 yıl BlackBerry, akıllı telefon sektöründe tam anlamıyla dibi gördü 2 yıl Apple'ın iPhone prototiplerini gizlemek için kullandığı kılıflar ortaya çıktı 2 yıl Aston Martin DB11'in üstü açık versiyonu yakından görüntülendi 2 yıl Casusluk şüphesiyle oyuncak bebeklerin satışı yasaklandı 2 yıl Nintendo Switch’in sızdırılan videosu meğer hırsızlar tarafından çekilmiş 2 yıl AT&T uçan baz istasyonu projesini test etmeye başladı 2 yıl Valve, Counter-Strike hilecilerini yapay zekayla tespit edecek 2 yıl Daha küçük bir Galaxy TabPro S2 versiyonu gelebilir 2 yıl Facebook özel mesajları okuyabilen bir yapay zeka üzerine çalışıyor 2 yıl Çinli Baidu, akıllı ev asistanlarında Google ve Amazon'u yakalamak istiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim