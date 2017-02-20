Xiaomi bu ay 'Pinecone' mobil yonga setini duyuracak

Xiaomi, bu ayın başlarında yayınlanan raporların ardından 28 Şubat tarihinde Pekin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir etkinlikle "Pinecone" adını taşıyan mobil yonga setini duyuracağını doğruladı. Ekim ayından bu yana uzanan söylentilere bakıldığında bu yonga setine sahip olacak ilk cihazın Mi 5c (Meri) olması bekleniyor. Birden fazla Geekbench sonuçlarına göre akıllı telefon 8 çekirdekli bir işlemci, 3GB RAM ve Android 7.1.1 (sızdırılmış prototipler hala Android 6.0 gösteriyor) sürümüyle gelecek.

Xiaomi'nin yonga seti planı az da olsa açığa çıkmış durumda. Çinli yarı iletken uzmanı Laoyao'ya göre Pinecone Electronics, Xiaomi ve yongaseti üreticisi Leadcore tarafından Kasım 2014'te kurulmuş ve Xiaomi'nin yüzde 51 hissesine sahip olduğu ortak bir girişim. Bir başka deyişle, bu proje iki yıldan uzun bir süredir devam ediyor. Şirket bu hamlesiyle Qualcomm ve MediaTek'e tamamen teslim olmak yerine kendi yonga setleri için Leadcore'un hücresel radyo teknolojisinden yararlanarak uzun vadede maliyetleri düşürmek istiyor.

Ayrıca Bkz.

"LG G6'nın 13MP geniş açılı çift kamerası 1:1 oranında kare görüntüler çekebilecek"

Xiaomi kendi çiplerini üretecek konfora ulaştığında, kalabalık mobil pazardan öne çıkabilmek için Samsung, Apple ve Huawei'nin yaptığı gibi gelecekteki yonga setlerine daha fazla özellik entegre edebilir. Bununla birlikte, Pinecone'un ne kadar iyi olduğunu da zaman gösterecek.

http://www.weibo.com/1771925961/Ewnu87nKj