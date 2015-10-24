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Xiaomi de Force Touch rüzgarına katılıyor

Force Touch teknolojisine olan ilgi giderek artıyor. Huawei, Apple, ZTE derken şimdi de Xiaomi önemli bir ortaklıkla bu teknolojiyi kullanabilmenin planlarını yapıyor.
3 yıl
3b
1
9
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi de Force Touch rüzgarına katılıyor

Dokunmatik ekranlarda farklı baskı hassasiyet seviyesine göre farklı komutlar çalıştıran Force Touch teknolojisini ilk olarak Apple Watch akıllı saatinde ve sonrasında yeni MacBook ailesinin trackpad kısmında görmüştük. Akıllı telefon pazarında ise bu teknolojiyi ilk kullanan Huawei olmuştu. 

Force Touch teknolojisi ekrana yumuşak veya sert basmanıza göre iki farklı komut çalıştırabiliyor. Örneğin uygulama ikonuna yumuşak basış ile uygulamaya giderken, sert basış ile uygulamaya girmeden komut menüsünü çalıştırabiliyorsunuz. iPhone 6S serisi ise 3 baskı seviyeli 3D Touch olarak bu teknolojiyi kullanıyor. 

Force Touch henüz çok yaygın değil ancak Çinli üreticilerin bu teknolojiye daha çok ilgi gösterdiği açık zira Huawei Mate S sonrasında ZTE Axon mini modelinde de aynı çözüm bulunuyor. Muhtemelen pazarda farklılaşma adına Çinli üreticiler bu teknolojide büyük bir potansiyel görüyor. Şimdi de sırada diğer bir Çinli üretici Xiaomi var.

Gelen bilgilere göre Xiaomi, Synaptics ile işbirliği yaparak bu teknolojiyi gelecekteki cihazlarına getirmeyi planlıyor. Bildiğiniz üzere Synaptics de ClearForce adında kendi teknolojisini geliştiriyor. ClearForce sadece menü açılması değil ekranın kaydırılması, kilit ekranının açılması, klavyede shift tuşu görevi, resim düzenleme gibi pek çok fonksiyonu da destekliyor. Yani şu an için fonksiyon alanı en geniş teknoloji diyebiliriz. Tabi bunun için 2016 yılını beklemek gerekecek. 

Xiaomi'nin hangi cihazlarında bunu kullanacağı bilinmiyor ancak Mi5 modelinin bu yıl piyasaya sürülme ihtimali olduğu için muhtemelen es geçecektir. Bir süredir dedikoduları ortalıkta dolaşan Mi Note 2 ve Mi Note Pro 2 modelleri buna daha yakın gibi görünüyor.  

http://www.androidheadlines.com/2015/10/rumor-xiaomi-start-using-force-touch-tech-soon.html Yorum Yaz
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Legend. 3 yıl en beğenilen
Bir süredir dedikoduları ortalıkta dolaşan Mi Note ve Mi Note Pro modelleri buna daha yakın gibi görünüyor.
Haberi yapanın dünyadan haberi yok. 2 telefon da çıktı zaten hatta mesajı pro dan yazıyorum.
Bir süredir dedikoduları ortalıkta dolaşan Mi Note ve Mi Note Pro modelleri buna daha yakın gibi görünüyor.Haberi yapanın dünyadan haberi yok. 2 telefon ...
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fatihcanery 3 yıl
göz ile okuma çıktığında vay bee demiştim,simdi arkadaşın sayesinde hatırladım telefonumda bir yıldır kullanmıyorum gereksizmiş gerçekten
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kadirirdem 3 yıl
Xiaomi fiyatlari artiracak boyle giderse buda ona yaramayacak....
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Patren 3 yıl
Xiaomi adamlar herşeyi yapmaya başladılar helal olsun adamlara
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interwap 3 yıl
mi5 ile gelirse çok güzel olur.
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Legend. 3 yıl en beğenilen
Bir süredir dedikoduları ortalıkta dolaşan Mi Note ve Mi Note Pro modelleri buna daha yakın gibi görünüyor.
Haberi yapanın dünyadan haberi yok. 2 telefon da çıktı zaten hatta mesajı pro dan yazıyorum.
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smart1978 3 yıl
Force Touch desteği tüm Android market uygulamalarına gelmeden bir anlamı yok.
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The Balance 3 yıl smart1978
smart1978
Force Touch desteği tüm Android market uygulamalarına gelmeden bir anlamı yok.

İyide onu kullanacak telefon olmadan niye yapsınlar ki
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Elsa 3 yıl
Biz Xiaomi'yi yüksek donanımlı ucuz telefonları ile tanıdık, fiyatı şişirecek bu gereksiz teknolojiler Xiaomi'yi benim ilgi alanım dışına çekiyor.
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