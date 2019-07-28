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Xiaomi'den MIUI 11'in çıkış tarihi hakkında açıklama

Xiaomi kullanıcıları tarafından merakla beklenen MIUI 11 hakkında resmi bir açıklama geldi. Şirketin yeni arayüzü ile ilgili son bilgiler ve çıkış tarihi haberimizde.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi’nin MIUI Deneyim Sorumlusu Xiao Fan, Weibo üzerinden kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplayarak merakla beklenen MIUI 11’in Kış gelmeden önce yayınlanacağını açıkladı. Önceki versiyonlara kıyasla bu sürümün geliştirme süresinin daha da uzadığı görülüyor.
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Çinli şirket MIUI 9'u 2017 yılının Temmuz ayında duyurmuştu. MIUI 10 ise bundan on ay sonra yani 2018'in Mayıs ayında tanıtıldı. Ancak bir yıldan daha uzun bir süre geçmesine rağmen yeni versiyonun ne zaman geleceği konusunda somut bir bilgi yok.

MIUI 11 ile çıkacak ilk telefon

Olumlu tarafından bakacak olursak en azından MIUI 11'in önümüzdeki iki-üç ay içinde yayınlanacağını biliyoruz. Eylül veya Ekim aylarında tanıtılması beklenen Xiaomi Mi Mix 4'ün yeni arayüzle gelecek ilk telefon olacağı söyleniyor.

https://www.weibo.com/7017511796/HFiWLbUo9 Yorum Yaz
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