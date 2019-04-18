Xiaomi'den Redmi 6, Redmi 6A ve Redmi S2 kullanıcılarına kötü haber

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi 6, Redmi 6A ve Redmi S2'nin MIUI tabanlı Android 9 Pie güncellemesi almayacağını açıkladı. Şirket bu haberi resmi forum sayfası aracılığıyla kullanıcılarına duyururken güncellemenin neden askıya alındığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Ayrıca Bkz.

"2020 Mercedes-Benz GLS resmen tanıtıldı"

Şirketin yaptığı duyuru bu akıllı telefonların Çin versiyonları için olsa da Xiaomi'nin uluslararası versiyonları da güncellemesi pek mümkün görünmüyor. Bu arada 2018'in Mayıs ayında çıkan Redmi S2'nin Çin dışında Redmi Y2 olarak piyasaya sürüldüğünü belirtelim.

Telefonlar daha bir yıllık

Redmi 6 ve Redmi 6A ise geçen yıl Haziran ayında satışa sunuldu. Yani bahsi geçen tüm telefonlar henüz bir yaşını doldurmadı. Dolayısı ile Android 9.0 Pie güncellemesini almamaları büyük bir sürpriz. Cihazları satın alan müşterilerin bu karardan hiç de memnun olmayacağından bahsetmeye gerek bile yok.

http://www.miui.com/thread-19098473-1-1.html