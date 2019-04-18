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Xiaomi'den Redmi 6, Redmi 6A ve Redmi S2 kullanıcılarına kötü haber

Xiaomi resmi forumunda Redmi 6, Redmi 6A ve Redmi S2 modellerinin MIUI tabanlı Android 9 Pie güncellemesini almayacağını açıkladı. Duyuru, kullanıcılarda büyük hayal kırıklığına neden oldu.
1 ay
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44
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi 6, Redmi 6A ve Redmi S2'nin MIUI tabanlı Android 9 Pie güncellemesi almayacağını açıkladı. Şirket bu haberi resmi forum sayfası aracılığıyla kullanıcılarına duyururken güncellemenin neden askıya alındığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Ayrıca Bkz. "2020 Mercedes-Benz GLS resmen tanıtıldı"
Şirketin yaptığı duyuru bu akıllı telefonların Çin versiyonları için olsa da Xiaomi'nin uluslararası versiyonları da güncellemesi pek mümkün görünmüyor. Bu arada 2018'in Mayıs ayında çıkan Redmi S2'nin Çin dışında Redmi Y2 olarak piyasaya sürüldüğünü belirtelim.

Telefonlar daha bir yıllık

Redmi 6 ve Redmi 6A ise geçen yıl Haziran ayında satışa sunuldu. Yani bahsi geçen tüm telefonlar henüz bir yaşını doldurmadı. Dolayısı ile Android 9.0 Pie güncellemesini almamaları büyük bir sürpriz. Cihazları satın alan müşterilerin bu karardan hiç de memnun olmayacağından bahsetmeye gerek bile yok.

http://www.miui.com/thread-19098473-1-1.html Yorum Yaz
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carloska 1 ay en beğenilen
xiaomi parayı bulunca gtü kalktı saki...
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interwap 1 ay
Bundan gayri Xiaomi çöp.
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astegon 1 ay
1 senelik cihazlara destek vermemek ha. Haha MIUI güncellemeleri bile kesmez Mi Fan'larını.
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FreeRun 1 ay
bu telefonda zaten 8.1 olması bile büyük olay aslında kimse farkında değil
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koyunsayar 1 ay
Vallahi koyunları saymaktan yoruldum. Saysay bitmiyorlar
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Zimmerit 1 ay
Redmi 6a mediatek işlemciliydi sanırım mtk'nın kaderi güncelleme alamamak her ne kadar arayüz,tasarım gibi özellikleriyle ön plana çıksa da ülkemizde ki kötü garanti şartları nedeniyle bu firmanın ürünleri tercihim değil.
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-erna- 1 ay
Xiaomi nin bu sene itibariyle satışları düşmeye başlar. Bir de veletler türemiş abi xiaomi oyun telefonu ya diyen boş beleş insanlar fanboyu olmuşlar. Onların mesajlarını okumak ayrı bir komedi zaten
. Ek olarak bir tarafları kalkmış 5bin e mi9 gibi bir tel satan çinli üreticinin sonu her zaman kötü olacaktır.
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Musty3535123 1 ay
xiaomi ilk çıktığında haftada bir (cuma günleri) güncelleme yayınlardı. nerdeeen nereyeeee. telefonlar 2-3 senede bir değiştiriliyor, güncellemenin gözümde önemi yok ama yeni telefon alırken artık xiaomi ilk tercihim olmayabilir.
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madenci28 1 ay Musty3535123
Beta romlara hala veriyor değişen birşey yok
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mabovski 1 ay
Her güncelleme ile cihaz daha kötüye gittiği için doğru olanı yapmış..
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koyunsayar 1 ay
Zaomi fanlarina kizmamim nedeni : deseler ki bizim bütçemiz ancak zaomi almaya müsait onun için alıyoruz işimizi görüyoruz saygı duyarım hiç eleştirmem karışmam ama dedikleri şey zaomi samsung un yarı fiyatına ama Samsung tan daha kaliteli. Kamerası daha iyi , arayüzü daha iyi süper güncelleme desteği veriyor, uçuyor , kaçıyor diyorlar. Onun için şuanda burda ZUHAHAHAHA MUHAHAHAHA FAGAGAGA GA
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Arisaka 1 ay koyunsayar
Boş yapmışsın. 1800 liraya satılan Redmi note 7, 2500 liraya satılan A50 den daha iyi bir cihaz. Yıl 2019 A50 50 ön cam gorilla 3, arka cam da glastik. Redmi note 7 de ön-arka gorilla 5 var. Sensör A50 nin ne sensör kullandığı bile belli değilken Redmi note 7 de 48mp samsung isocell GM1 var. GPU larak da Redmi note 7 de adreno 512 varken A50 de daha düşük olan G72 bulunuyor.
Bunlar dışında kızılötesi, suya dayanıklılık vs. hiç biri yok A50 de ama Redmi note 7 de var. Yahu hepsini geçtim daha bu A50 60fps video çekemiyor



Bunlar sana kapak niteliğinde basit bir cevaptı hadi git şimdi köşede ağla.
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DH Misafiri 1 ay
Biraz zeki olmak lazım. Teknolojik olarak zamanının önünde olan ve yazılım güncellemesinde tüm markalardan üstün tek marka var. ONEPLUS.
Adamlar ONEPLUS 3 e bile android 9 güncellemesi veriyor.
XIAOMI gerek fiyat, gerekse yazılım güncellemesi açısından alınmaya değmez.
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koyunsayar 1 ay

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ZUHAHAHA
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RaptorFX 1 ay
Samsungla gizli anlaşma yapsalar bu kadar kendi topuklarına sıkamazlardı ayrıca. Adam seni boğmak için kırkyıllık kazıkçılığından vazgeçiyor sen de ona hizmet için desteği kesiyorsun.
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