Xiaomi, ekran üzerinden parmak izi sensörlü Android One telefon hazırlığında

Başta giriş seviyesi akıllı telefonlar için düşünülen Android One projesi hızla gelişti ve orta seviye cihazlar görmeye başladık. Özellikle Xiaomi, daha güçlü Android One telefonların mimarı konumunda. Ortaya çıkan sızıntılar Xiaomi’nin ekrandan parmak izi sensörü bulunan iki yeni Android One telefon hazırlığında olduğunu gösteriyor.

“Sprout”

Xiaomi’nin sızan cihazlarının kod adları pyxis, bamboo_sprout ve cosmos_sprout şeklinde. Sprout isim ekinin Android One akıllı telefonlar için kullanıldığını biliyoruz. Yani sızan cihazların ikisi Android One ama pyxis kodlu başka bir model de mevcut. Global pazara Android One ile çıkan cihazların Çin versiyonu bulunduğunu düşününce (Mi A2 ve Mi 6X örneği gibi) pyxis kod adının Çin için geliştirilen cihaza ait olduğu düşünülüyor.

Bu üç cihazın her birinin ekran üzerinden parmak izi sensörü ile geleceği öğrenildi. Genellikle üst seviye cihazlarda gördüğümüz bu özelliğin Android One platformuna dahil akıllı telefonlarda bulunması oldukça ilgi çekici gözüküyor. Ayrıca yine her üç cihazın 32 MP ön kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor. 32 MP bu sensör 4 pikseli kombine ederek 8 MP çözünürlüğünde ancak daha kaliteli fotoğraflar çekebilecek.

Yeni cihazlar hakkında elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı. Ancak Mi A2 ve Mi A2 Lite modellerinin rekabetçi fiyatları düşünüldüğünde yeni modeller de dikkat çekici olacaklardır. Yonga seti kısmında Snapdragon 675 tercihi gibi gelişmeler görebiliriz.

