Xiaomi'den yeni bir Black Shark telefon geliyor

Xiaomi geçtiğimiz Mart ayında, şu an piyasadaki mevcut en iyi en iyi oyuncu telefonu olarak gösterilen Black Shark 2'yi tanıtmıştı. Çinli teknoloji devinin şimdi de bir başka oyun odaklı telefon çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor.

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DLT-A0 model numarasına sahip yeni bir Black Shark telefon, Çinli sertifikasyon kurumu 3C tarafından onaylandı. Listelenen bilgiler cihazın teknik özellikleri hakkında detay vermese de yeni çıkan Black Shark 2 ile aynı MDY-10-EH şarj cihazıyla geleceğini ortaya koyuyor.

Snapdragon 855 ile güçlendirilebilir

Şu an piyasadaki tüm Black Shark'lar üst sınıf işlemcilerle güçlendirildiği için yeni telefonun da en son Snapdragon 855 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Akıllı telefonla ilgili bildiklerimiz şimdilik bunlarla sınırlı. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://tech.sina.com.cn/mobile/n/n/2019-07-02/doc-ihytcitk9041594.shtml