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Xiaomi'den yeni bir Black Shark telefon geliyor

Xiaomi yakında oyun merkezli akıllı telefonlarının arasına bir yenisini ekleyecek. Black Shark markalı yeni bir cihaz Çinli sertifikasyon kurumu 3C tarafından onaylandı.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi geçtiğimiz Mart ayında, şu an piyasadaki mevcut en iyi en iyi oyuncu telefonu olarak gösterilen Black Shark 2'yi tanıtmıştı. Çinli teknoloji devinin şimdi de bir başka oyun odaklı telefon çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor.
Ayrıca Bkz. "Tim Cook'tan Apple fanlarına: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz"
DLT-A0 model numarasına sahip yeni bir Black Shark telefon, Çinli sertifikasyon kurumu 3C tarafından onaylandı. Listelenen bilgiler cihazın teknik özellikleri hakkında detay vermese de yeni çıkan Black Shark 2 ile aynı MDY-10-EH şarj cihazıyla geleceğini ortaya koyuyor.

Snapdragon 855 ile güçlendirilebilir

Şu an piyasadaki tüm Black Shark'lar üst sınıf işlemcilerle güçlendirildiği için yeni telefonun da en son Snapdragon 855 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Akıllı telefonla ilgili bildiklerimiz şimdilik bunlarla sınırlı. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://tech.sina.com.cn/mobile/n/n/2019-07-02/doc-ihytcitk9041594.shtml Yorum Yaz
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intel7mix 4 gün en beğenilen
Xiaomi nasıl 855 almışsa cihaz basıyor.
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DeepBluee2 4 gün
rog phone la yarışırmı sanmıyorum birde red magic var adamlar telefona fan takmış çok başka bi seviyede
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clb12 4 gün DeepBluee2
incelemelere baktim ama fan in pek bir esprisi yok gibi.
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Fenomenon 4 gün
bu kadar hızı cihaz çıkarması gerçekten saçma. artık 2 model arasında min 12 ay olması lazım. kaldı ki 2.nesil black shark'ta da s855 vardı. o zaman bu telefonun ne anlamı var. yeni telefon çıkaracağına eski telefona 1-2 sene daha fazla güncelleme versin.
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clb12 4 gün Fenomenon
Fenomenon
bu kadar hızı cihaz çıkarması gerçekten saçma. artık 2 model arasında min 12 ay olması lazım. kaldı ki 2.nesil black shark'ta da s855 vardı. o zaman bu telefonun ne anlamı var. yeni telefon çıkaracağına eski telefona 1-2 sene daha fazla güncelleme versin.

Aaa ama o zaman xiaomi nasıl para kazanır ki
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intel7mix 4 gün en beğenilen
Xiaomi nasıl 855 almışsa cihaz basıyor.
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fatalrhymex 5 gün
İyice zıvanadan çıktılar ha, daha 2. modelin dumanı üstünde bi durun bi yavaş kardeşim.Tüketim çılgınlığı değil bu daha ileri bi seviye tanımlama yapamıyorum artık!
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