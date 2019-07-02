Tim Cook'tan Apple fanlarına: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz

Geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşanmış ve Apple'ın baş tasarım sorumlusu Jony Ive'ın şirketten ayrılacağı açıklanmıştı. Cupertinolu teknoloji devine yaklaşık 30 yılını vermiş dünyanın en önemli endüstriyel tasarımcılarından birinin Apple'dan ayrılacak olması şirketin geleceğini ne yönde etkileyecek hep birlikte göreceğiz ancak patron Tim Cook bu konuda pek endişeli görünmüyor.

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Ive'ın Apple'dan ayrılmasının arkasındaki sayısız nedenden birinin de Tim Cook’un "tasarım sürecine" Steve Jobs kadar ilgi göstermemesi olduğu iddia edilmişti. Deneyimli yönetici bu yöndeki iddiaları "absürt" olarak nitelendirdi ve gerçekle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Aslına bakılırsa Cook kamuoyuna yansıyan bu tür haberlere pek cevap vermez ancak şirketin tasarımdan çok diğer operasyonlara öncelik verdiğinin öne sürülmesinden dolayı bunu yapmak zorunda kaldı.

Tasarım ekibine inancım tam

Apple'ın patronu ayrıca şu anda müşterileri "uçurması beklenen" yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Cook bu konuyla ilgili olarak "Tasarım ekibi olağanüstü yetenekli. Jony'nin dediği gibi, her zamankinden daha güçlüler ve Jeff, Evans ve Alan’ın önderliğinde başarılı olacaklarına inancım tam. Gerçeği biliyoruz ve yapabilecekleri inanılmaz şeyleri biliyoruz. Üzerinde çalıştıkları projeler sizi uçuracak" dedi.

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/tim-cook-disputes-absurd-reports-about-jony-ive-s-departure-n1025461