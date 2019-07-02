Kim Nerede? 24 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 20 Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tim Cook'tan Apple fanlarına: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz

Apple'ın patronu Tim Cook, baş tasarım sorumlusu Jony Ive'ın şirketten ayrılması konusunda pek endişeli görünmüyor. Deneyimli yönetici müşterileri uçuracak yeni ürünlerin yolda olduğunu söyledi.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
4,3b
1
37
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşanmış ve Apple'ın baş tasarım sorumlusu Jony Ive'ın şirketten ayrılacağı açıklanmıştı. Cupertinolu teknoloji devine yaklaşık 30 yılını vermiş dünyanın en önemli endüstriyel tasarımcılarından birinin Apple'dan ayrılacak olması şirketin geleceğini ne yönde etkileyecek hep birlikte göreceğiz ancak patron Tim Cook bu konuda pek endişeli görünmüyor.
Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk elektrikli batarya ile çalışan yolcu gemisi sefere hazırlanıyor"
Ive'ın Apple'dan ayrılmasının arkasındaki sayısız nedenden birinin de Tim Cook’un "tasarım sürecine" Steve Jobs kadar ilgi göstermemesi olduğu iddia edilmişti. Deneyimli yönetici bu yöndeki iddiaları "absürt" olarak nitelendirdi ve gerçekle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Aslına bakılırsa Cook kamuoyuna yansıyan bu tür haberlere pek cevap vermez ancak şirketin tasarımdan çok diğer operasyonlara öncelik verdiğinin öne sürülmesinden dolayı bunu yapmak zorunda kaldı.

Tasarım ekibine inancım tam

Apple'ın patronu ayrıca şu anda müşterileri "uçurması beklenen" yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Cook bu konuyla ilgili olarak "Tasarım ekibi olağanüstü yetenekli. Jony'nin dediği gibi, her zamankinden daha güçlüler ve Jeff, Evans ve Alan’ın önderliğinde başarılı olacaklarına inancım tam. Gerçeği biliyoruz ve yapabilecekleri inanılmaz şeyleri biliyoruz. Üzerinde çalıştıkları projeler sizi uçuracak" dedi.

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/tim-cook-disputes-absurd-reports-about-jony-ive-s-departure-n1025461 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
İnce 1 Çizgi 5 gün en beğenilen
Cebinizde yeller estirecez
Yanıtla +53
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaand12@ 5 gün
Sanırım fiyatı kastetmiş uçmak kaçmak derken. Bize dönüşü zeplin olur o artık.
Şaka bi yana, iphone 5 in 6 ya benzemesini geçtim, 6 nın bile X serisi ne benzemesi bile durumu ortaya koyuyor. Yıllardır aynı tasarım yav. Şöyle köklü değişiklikler olsa da şok olsak...
Sanırım fiyatı kastetmiş uçmak kaçmak derken. Bize dönüşü zeplin olur o artık.Şaka bi yana, iphone 5 in 6 ya benzemesini geçtim, 6 nın bile X serisi ne ben...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 5 gün
iPhone'u yeniden tasarladık. Type-C ekledik. Bu bir devrim.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 1 gün scorpion20
Biz önce elmayı güzelce üretelim, ilacına, gübresine bakalım, yoksa tarım da üretimden çıkarsa vay halimize. Uçmasak da ayaklarımızı yerden kesecek firmalarımız olur inşallah. Fındık koyalım adını, coşturalım alayını. Fındığında ülkemiz, yaprağında çevremiz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 1 gün Askaparta
tarım her ülkenin sıkıntısı olacak zaten gelecekte, bizse hala beton dikmeye devam ediyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 gün scorpion20
Balkabağı büyüklüğünde elmayı alacak olanlar olduğu sürece satan olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 1 gün Askaparta
alan her zaman olur da satn bizden olsun en azından
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 gün scorpion20
Elmayı balkabağı diye satınca elma düşmesine razıyız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 1 gün Askaparta
bal kabağının dışını boyayıp elma görünümünde sattığımızdandır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alimmm78 2 gün
iHoverBoard
Bi bakkala gidip geleyim diyoruz
Dönüş yolunca kırmızı şarj simgesi çıkıyor ihoverboard unuzu şarja takın diye, elimize alıp geliyorsun kalan yolu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 gün
Kafamıza elma düşsün de uçmayalım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 1 gün Askaparta
o elma bizim kafamıza bi düşse de şöyle yarışır markalar çıkarsak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 4 gün
iJetPack tasarlıyolarmış hocam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 gün
Teyyare mi tasarlıyorlar acaba?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Henkan 4 gün yeni yorumcu DH Misafiri
Teyyare değil ama araba geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat1407 4 gün
Stabil Uçarmıyız hocam ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akbaba89 4 gün
Cüzdanlar uçmasın da...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 gün
Jony Ive’in ayrilisi fena koymus olmali..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
by__metallica +25 Rindaman +15 Rennes10 +14 leocorte +9 Luke Neil +8 BoşnakAğa +7 muaz1984 +7 Mete Can Karahasan +5 Mr. Jingles +4 S.Vettel +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4309 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, tim cook ve
5 etiket daha cep telefonu jony ive Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 gün Apple, ülkelerin App Store’dan uygulama kaldırma isteklerini paylaştı 4 gün Instagram hikayelerine, grup sohbeti etiketi geldi 4 gün 2019 BMW X6, aydınlatmalı ızgara gibi ilginç özellikleriyle tanıtıldı 4 gün Almanya, Facebook'a 2 milyon euro "eksik bilgilendirme" cezası verdi 4 gün Mevcut karbondioksit emisyonı oranları, Dünyamızı 1.5 derece ısıtıcak 4 gün Asus İngiltere ekran kartı değişim programı başlattı 4 gün NBA 2K20'nin çıkış tarihi ve tanıtım videosu yayınlandı 4 gün Microsoft’tan anlam verilemeyen Windows 1.0 paylaşımı 5 gün Xiaomi'den yeni bir Black Shark telefon geliyor 5 gün AMD ürünlerine 3 aylık Xbox Game Pass hediyesi başladı 5 gün Asus Zenfone 6 güncellemesi ARCore özelliğini getiriyor 5 gün Ford ve Vodafone, 'Park Yeri Kılavuzu' isimli yeni bir teknoloji test ediyor 5 gün LG G8s ThinQ global pazara çıkıyor 5 gün Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı 5 gün Çin ile işlemci teknolojisini paylaştığı iddialarına AMD’den yalanlama 5 gün Honor 9X serisi 23 Temmuz’da tanıtılacak 5 gün Beyin hasarı olan kişilerde gizli bir bilinç olduğu keşfedildi 5 gün Malign melanom ile ilişkili yeni bir protein türü keşfedildi 5 gün Türk hücumbotlarının iletişim yeteneklerine Aselsan dokunuşu 5 gün Otomotiv sektöründeki daralma devam ediyor: Yılın ilk yarısındaki düşüş %45 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Tim Cook'tan Apple fanlarına: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz Sonraki Alan Wake oyununa PlayStation 4 yolu göründü 5 gün 2019 yılının en akıllı 50 şirketi açıklandı 5 gün Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları duyuruldu 5 gün Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin tam versiyonu internete düştü 5 gün İstediğiniz yerde Twitch yayıncısı olmak? "Turkcell Superbox Oyun/Twitch testi" 5 gün Turkcell’den PUBG Mobile’a özel mobil veri paketi 5 gün Google robots.txt protokolünü standart haline getirmek istiyor 5 gün DJ Koh: Galaxy Fold’un hazır olmadan tanıtılmasına ben sebep oldum 5 gün PS Plus Temmuz 2019 oyunları değişti: İşte yeni oyunlar 5 gün Netflix’in The Witcher uyarlamasına ait resmî görseller geldi 5 gün 2019 Audi S8 tanıtıldı: 563 beygirlik çift turbo V8 5 gün Dünyanın ilk elektrikli batarya ile çalışan yolcu gemisi sefere hazırlanıyor 5 gün G20'den kripto para açıklaması 5 gün Netflix Türkiye’den zaman yolculuğu içeren Dark dizisi reklamı 5 gün Elektrikli Fiat Ducato'nun teknik özellikleri açıklandı 5 gün Sony oyun geliştirme stüdyoları satın almayı planlıyor 5 gün Gümrük kanunu değişikliğinde gözden kaçan vergi 5 gün Samsung, Galaxy Note 10'un 7 Ağustos'ta tanıtılacağını doğruladı 5 gün Johny Ive Apple’dan neden ayrıldı? 5 gün OnePlus, kullanıcılara gönderilen garip bildirimlerle ilgili özür diledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Konami, PES Serisinin İsmini Neden eFootball Olarak Değiştirdi...
Bölüm Sonu Canavarı
Gears 5 Çok Oyunculu Beta Testi 19 - 21 ve 26 - 29 Temmuz Tari...
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Hadi nerede Ryzen 3000'ler?
DH Forum
Otomotiv krizi nasıl aşılır?
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim