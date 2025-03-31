Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Devasa bataryalı telefon Vivo Y300 Pro+ tanıtıldı

    Vivo, Y300 serisine yeni bir model ekledi. Vivo Y300 Pro Plus olarak adlandırılan telefon, yüksek pil kapasitesiyle öne çıkarken, uygun fiyatla satışa sunuluyor.
    Vivo Y300 Pro Plus uygun fiyatlı telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Vivo, Y300 serisini yeni bir modelle genişletti. Vivo Y300 Pro+, Çin’de piyasaya sürüldü. Fiyat performans telefonu Vivo Y300 Pro Plus, 7300 mAh gibi devasa bir bataryaya sahip.

    Vivo Y300 Pro+, 6.7 inç ekrana sahip. AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 5000 nit maksimum parlaklık, HDR10+ sunuyor. 12 GB'a kadar RAM 512 GB’a kadar depolama ile gelen telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 3 işlemci bulunuyor. Arkada 50 MP Sony IMX882 ana kameraya 2 MP derinlik kamerası eşlik ederken, önde 32 MP kamera mevcut.

    Vivo Y300 Pro Plus, 90 W kablolu hızlı şarjı destekleyen 7300 mAh bataryadan güç alıyor. Diğer özellikleri arasında; Bluetooth 5.2, stereo hoparlörler, NFC, çift SIM (nano + nano), WiFi 6, Aura light LED Ring ve Android 15 tabanlı OriginOS 15 bulunuyor.

    Vivo Y300 Pro Plus fiyatı ne kadar?

    Vivo Y300 Pro+, gümüş, siyah ve pembe renk seçeneğiyle geliyor. Vivo Y300 Pro Plus fiyatı 247 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 8 GB + 128 GB: 247 dolar
    • 8 GB + 256 GB: 275 dolar
    • 12 GB + 256 GB: 303 dolar
    • 12 GB + 512 GB: 344 dolar

    Vivo Y300 Pro+ özellikleri

    Vivo Y300 Pro Plus teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.77 inç, FHD+, 120Hz, 5000 nit, HDR10+, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.79 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik)
    • Ön kamera: 32MP f/2.0
    • Batarya: 7300 mAh, 90W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 15, OriginOS 15
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.2, WiFi 6
    • Boyut ve ağırlık: 163.4 x 76.4 x 7.89 mm, 199 g
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    S
    swordoftemple 5 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

    Profil resmi
    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    msü bilgisayar mühendisliği nasıl olunur kj kcal farkı south park izle youtube otomatik çeviri türkçe yok akts nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13
    Redmi Note 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum