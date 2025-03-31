Devasa bataryalı telefon Vivo Y300 Pro+ tanıtıldı

Vivo Y300 Pro+, 6.7 inç ekrana sahip. AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 5000 nit maksimum parlaklık, HDR10+ sunuyor. 12 GB'a kadar RAM 512 GB’a kadar depolama ile gelen telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 3 işlemci bulunuyor. Arkada 50 MP Sony IMX882 ana kameraya 2 MP derinlik kamerası eşlik ederken, önde 32 MP kamera mevcut.
Vivo Y300 Pro Plus, 90 W kablolu hızlı şarjı destekleyen 7300 mAh bataryadan güç alıyor. Diğer özellikleri arasında; Bluetooth 5.2, stereo hoparlörler, NFC, çift SIM (nano + nano), WiFi 6, Aura light LED Ring ve Android 15 tabanlı OriginOS 15 bulunuyor.
Vivo Y300 Pro Plus fiyatı ne kadar?
Vivo Y300 Pro+, gümüş, siyah ve pembe renk seçeneğiyle geliyor. Vivo Y300 Pro Plus fiyatı 247 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 8 GB + 128 GB: 247 dolar
- 8 GB + 256 GB: 275 dolar
- 12 GB + 256 GB: 303 dolar
- 12 GB + 512 GB: 344 dolar
Vivo Y300 Pro+ özellikleri
- Ekran: 6.77 inç, FHD+, 120Hz, 5000 nit, HDR10+, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
- Bellek: 8GB, 12GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Arka kamera: 50MP f/1.79 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik)
- Ön kamera: 32MP f/2.0
- Batarya: 7300 mAh, 90W hızlı şarj
- Yazılım: Android 15, OriginOS 15
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.2, WiFi 6
- Boyut ve ağırlık: 163.4 x 76.4 x 7.89 mm, 199 g
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