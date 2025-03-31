Devasa bataryalı telefon Vivo Y300 Pro+ tanıtıldı

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Vivo Y300 Pro+, 6.7 inç ekrana sahip. AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 5000 nit maksimum parlaklık, HDR10+ sunuyor. 12 GB'a kadar RAM 512 GB’a kadar depolama ile gelen telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 3 işlemci bulunuyor. Arkada 50 MP Sony IMX882 ana kameraya 2 MP derinlik kamerası eşlik ederken, önde 32 MP kamera mevcut.

Vivo Y300 Pro Plus, 90 W kablolu hızlı şarjı destekleyen 7300 mAh bataryadan güç alıyor. Diğer özellikleri arasında; Bluetooth 5.2, stereo hoparlörler, NFC, çift SIM (nano + nano), WiFi 6, Aura light LED Ring ve Android 15 tabanlı OriginOS 15 bulunuyor.

Vivo Y300 Pro Plus fiyatı ne kadar?

Vivo Y300 Pro+, gümüş, siyah ve pembe renk seçeneğiyle geliyor. Vivo Y300 Pro Plus fiyatı 247 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

8 GB + 128 GB: 247 dolar

8 GB + 256 GB: 275 dolar

12 GB + 256 GB: 303 dolar

12 GB + 512 GB: 344 dolar

Vivo Y300 Pro+ özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.77 inç, FHD+, 120Hz, 5000 nit, HDR10+, AMOLED

: 6.77 inç, FHD+, 120Hz, 5000 nit, HDR10+, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Bellek : 8GB, 12GB RAM

: 8GB, 12GB RAM Depolama : 128GB, 256GB

: 128GB, 256GB Arka kamera : 50MP f/1.79 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik)

: 50MP f/1.79 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik) Ön kamera : 32MP f/2.0

: 32MP f/2.0 Batarya : 7300 mAh, 90W hızlı şarj

: 7300 mAh, 90W hızlı şarj Yazılım : Android 15, OriginOS 15

: Android 15, OriginOS 15 Bağlanabilirlik : Bluetooth 5.2, WiFi 6

: Bluetooth 5.2, WiFi 6 Boyut ve ağırlık: 163.4 x 76.4 x 7.89 mm, 199 g

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Vivo Y300 Pro Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı