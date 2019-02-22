Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi dokunmatik ekranlı akıllı hoparlörünü duyurdu

Akıllı hoparlör segmentine yavaş yavaş ısınmaya başlayan Xiaomi şimdi de ekranlı bir model hazırlıyor. XiaoAI Touchscreen Speaker haftaya test sürecine başlıyor.
2 ay
5,9b
1
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz yıl akıllı asistan entegreli masa saatini duyuran Xiaomi bu kez dokunmatik ekrana yer verdiği yeni akıllı hoparlörünü duyurdu. Akıllı hoparlör Google Home Hub ve Amazon Echo Show ile rekabet edecek.  

XiaoAI Touchscreen Speaker özellikleri

XiaoAI Touchscreen Speaker adındaki akıllı hoparlör Çin tabanlı XiaoAI asistanına yer veriyor. Xiaomi daha çok Çin’e yönelik ürünler geliştiriyor zira bu ülkede akıllı hoparlörler yaygınlaşmaya başladı ve pazara hâkim olan global pazarda da iddialı hale geliyor.

Ayrıca Bkz. "Nokia 2.1 modeli Android 9 güncellemesi almaya başladı"

Hoparlör sesli talepleri yerine getirerek yine sesli olarak veya ekranından kullanıcıya iletiyor. Dokunmatik ekrandan cihazı yönetmek de mümkün. Ayrıca Çinli video portallarından içerikler de oynatabiliyor. Yine istenirse ekranda saat görüntüleniyor.

Xiaomi henüz piyasaya çıkmak için hazır değil. Önümüzdeki hafta hoparlör ile ilgili açık beta testlerine başlayacak. Testlerin ardından sonuçlar istendiği gibi olursa akıllı hoparlör için bir çıkış tarihi verileceği tahmin ediliyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/02/xiaomi-xiaoai-touchscreen-speaker/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in ilk görüntüsü yayınlandı 2 ay Virgin Galactic, ikinci kez uzaya çıktı: Bu sefer bir de yolcusu vardı 2 ay Meizu Note 9'un AnTuTu puanı ve özellikleri ortaya çıktı 2 ay The Umbrella Academy için ülkemize özgü tanıtım filmi ve hediyeler 2 ay Yeni nesil Xbox konsolları E3 2019'da tanıtılabilir 2 ay LG G8 ThinQ modelinde kullanılacak 3D ToF sensör detaylandı 2 ay Intel oyunculardan grafik çalışmaları için geri bildirim istiyor 2 ay Corsair tek RAM modülüne 12 adreslenebilir LED sığdırıyor 2 ay Bu uygulamalar internetinizi sömürüyor olabilir 2 ay Yeni Peugeot 208'in tasarımı ortaya çıktı 2 ay Realme 3, Helio P70 yonga seti ile birlikte 4 Mart tarihinde tanıtılacak 2 ay Chrome tarayıcısına "Odak Modu" geliyor 2 ay Apple, iPhone uyumlu kredi kartı üretecek 2 ay ASUS ROG Strix GTX 1660Ti inceleme 2 ay ATAK 2 helikopteri için imzalar atıldı: İşte heyecan uyandıran özellikleri 2 ay Çinli rakiplerinin baskısı altına giren Apple ve Samsung'un pazar payı azalıyor 2 ay Xiaomi yakında Android Pie güncellemesi alacak cihazları duyurdu 2 ay Google Fit web sürümü kapanıyor 2 ay Seat'ın yeni markası Cupra ilk SUV konseptini resmen tanıttı: Cupra Formentor 2 ay Apple, "en yenilikçi şirketler" listesinde ilk sıradan 17. sıraya düştü 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi dokunmatik ekranlı akıllı hoparlörünü duyurdu Sonraki Samsung Galaxy S10+’ın DxOmark puanı belli oldu! Mate 20 Pro’yu geçti mi? 2 ay 2020 Volkswagen Multivan 6.1 yeni teknolojileriyle tanıtıldı 2 ay Japonya'nın uzay aracı asteroite iniş yaptı: İşte gönderdiği fotoğraf 2 ay Nvidia iki yeni MX mobil ekran kartı tanıttı 2 ay Çocukların istismarı konusu YouTube’un başını ağrıtıyor 2 ay Otomotiv devi Daimler, veri platformu için Microsoft Azure'la işbirliği yapacak 2 ay Microsoft, HoloLens AR uygulamalarını iOS ve Android'e getiriyor 2 ay Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1'in (Xperia XZ4) basın görseli ortaya çıktı 2 ay Bunu kimse bilmiyor | Samsung Led Kapak 2 ay Amazon Go'yu kandırmayı denedik 2 ay İsrailli şirket Ay'a gidiyor! Tarihi anları buradan canlı izleyin (GÜNCELLEME) 2 ay Samsung, son 10 yılda 2 milyarı aşkın Galaxy telefonun satışını gerçekleştirdiğini açıkladı 2 ay iQOO, 12 GB RAM ve Snapdragon 855'li canavarını 1 Mart'ta tanıtacak 2 ay İşte karşınızda beş arka kameralı Nokia 9 PureView 2 ay Mars'ta hava durumu nasıl? İşte InSight'ın gönderdiği günlük raporlar 2 ay Türkiye, rüzgarda Avrupa altıncısı 2 ay 2018 Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu 2 ay Microsoft, Forms Pro'yu resmen duyurdu 2 ay Nokia 2.1 modeli Android 9 güncellemesi almaya başladı 2 ay Yeni Ford Kuga bu yıl hibrit versiyonla birlikte geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim