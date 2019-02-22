Xiaomi dokunmatik ekranlı akıllı hoparlörünü duyurdu

Geçtiğimiz yıl akıllı asistan entegreli masa saatini duyuran Xiaomi bu kez dokunmatik ekrana yer verdiği yeni akıllı hoparlörünü duyurdu. Akıllı hoparlör Google Home Hub ve Amazon Echo Show ile rekabet edecek.

XiaoAI Touchscreen Speaker özellikleri

XiaoAI Touchscreen Speaker adındaki akıllı hoparlör Çin tabanlı XiaoAI asistanına yer veriyor. Xiaomi daha çok Çin’e yönelik ürünler geliştiriyor zira bu ülkede akıllı hoparlörler yaygınlaşmaya başladı ve pazara hâkim olan global pazarda da iddialı hale geliyor.

Ayrıca Bkz.

"Nokia 2.1 modeli Android 9 güncellemesi almaya başladı"

Hoparlör sesli talepleri yerine getirerek yine sesli olarak veya ekranından kullanıcıya iletiyor. Dokunmatik ekrandan cihazı yönetmek de mümkün. Ayrıca Çinli video portallarından içerikler de oynatabiliyor. Yine istenirse ekranda saat görüntüleniyor.

Xiaomi henüz piyasaya çıkmak için hazır değil. Önümüzdeki hafta hoparlör ile ilgili açık beta testlerine başlayacak. Testlerin ardından sonuçlar istendiği gibi olursa akıllı hoparlör için bir çıkış tarihi verileceği tahmin ediliyor.