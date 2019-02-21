Nokia 2.1 modeli Android 9 güncellemesi almaya başladı

Android güncellemeleri konusunda en iyi firmalardan birisi olan HMD Global, bu hafta itibariyle giriş seviyesindeki Nokia 2.1 akıllı telefonuna Android 9.0 güncellemesini vermeye başladı.

Güncelleme başladı

Nokia 2.1 modeli geçtiğimiz yıl piyasaya çıkmış ve Android 8.0 işletim sistemi ile donatılmıştı. 5.5 inç ekran, Snapdragon 425 yonga seti ve 1GB RAM barındıran model Android Go programı içerisinde yer alıyordu. Yani güncelleme Android 9 Pie Go edition olarak geldi.

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Global çapta halen 1GB ve altında RAM bellek ile 8GB ve altı depolama kapasitesine sahip önemli bir akıllı telefon kullanıcısı var. Halen daha da bu tarz telefonlar piyasaya çıkıyor. Google düşük donanımlı telefonların akıcı bir işletim sistemine sahip olması için Android Go programını başlatmıştı.

Kırpılmış bir sürüm olan ve uygulamaları da küçük boyutlarda geliştirilen Android Go işletim sistemi, normalde pek mümkün olmayan güncellemeleri bu tarz telefonlara sunarak önemli bir adım atmıştı. Nokia 2.1 modelinde HMD Global da güncellemenin akıcı olması için çeşitli optimizasyonlar yaptı.

Nokia 2.1 sonrasında diğer Android Go telefonların ne zaman güncelleme alacağı merakla bekleniyor. Muhtemelen üretici firmayı da ilgilendirdiği için zaman alacaktır. Diğer taraftan Nokia 3.1 ve Nokia 5.1 akıllı telefonları gelecek ay sonuna kadar Android Pie güncellemesini alacak. Nokia 1 Android Go telefonu ise yaz aylarında Android 9 güncellemesine kavuşacak.