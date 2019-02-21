Nokia 2.1 modeli Android 9 güncellemesi almaya başladı

Android güncellemeleri konusunda en iyi firmalardan birisi olan HMD Global, bu hafta itibariyle giriş seviyesindeki Nokia 2.1 akıllı telefonuna Android 9.0 güncellemesini vermeye başladı.
Güncelleme başladı
Nokia 2.1 modeli geçtiğimiz yıl piyasaya çıkmış ve Android 8.0 işletim sistemi ile donatılmıştı. 5.5 inç ekran, Snapdragon 425 yonga seti ve 1GB RAM barındıran model Android Go programı içerisinde yer alıyordu. Yani güncelleme Android 9 Pie Go edition olarak geldi.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 için özel bir Adobe Premiere Rush versiyonu hazırlandı"
Global çapta halen 1GB ve altında RAM bellek ile 8GB ve altı depolama kapasitesine sahip önemli bir akıllı telefon kullanıcısı var. Halen daha da bu tarz telefonlar piyasaya çıkıyor. Google düşük donanımlı telefonların akıcı bir işletim sistemine sahip olması için Android Go programını başlatmıştı.
Kırpılmış bir sürüm olan ve uygulamaları da küçük boyutlarda geliştirilen Android Go işletim sistemi, normalde pek mümkün olmayan güncellemeleri bu tarz telefonlara sunarak önemli bir adım atmıştı. Nokia 2.1 modelinde HMD Global da güncellemenin akıcı olması için çeşitli optimizasyonlar yaptı.
Nokia 2.1 sonrasında diğer Android Go telefonların ne zaman güncelleme alacağı merakla bekleniyor. Muhtemelen üretici firmayı da ilgilendirdiği için zaman alacaktır. Diğer taraftan Nokia 3.1 ve Nokia 5.1 akıllı telefonları gelecek ay sonuna kadar Android Pie güncellemesini alacak. Nokia 1 Android Go telefonu ise yaz aylarında Android 9 güncellemesine kavuşacak.
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Tek problem şu güncellemeler çok geç çıkıyor hala Oreo programı tamamlanabilmiş değil.
Diğer bir sıkıntı da şu S ile Note arasında yeni bir android sürümü farkı var ve Samsung inatla bu sürümü geriden takip etmeyi tercih ediyor. Öyle olmasa Note atıyorum Note5 6.0 zamanında çıkan 5.1 amirali idi. 6 ile gelseydi 8 alıp bitecekti yazılım güncelleme döngüsü. Ama işler sanıldığı gibi yürümüyor.
Sıkıntı şu, Samsung'un S ile Note serisi ayrımı çizmesi şart oldu artık. S10e gibi bir S cihazı ile S10 plus gibi bir Note cihazı sunması lazım ama aynı anda. Note8 her ne kadar yeni bir cihaz olsa da 9 son güncellemesi oldu sonuçta. Halbuki Pixel 2 cihazların alacağı nice güncelleme var.
bu yüzden çalışanlar güncelleme çıkarmaya mecbur ! :)
Geliştiriciler "kullanıcı gelsin yazarız uygulama", kullanıcı da "uygulama artsın alırım" dedikçe bir yere de varılamadı.
Nokia'yı batıran Symbian garabetiydi ama WP'nin tutmasını açıkçası isterdim. Samsung'un yeni bir şeymiş gibi tanıttığı, telefonu dock'a koyunca monitörde masaüstü arayüzü görünmesi meselesini bile yıllar evvel Windows Phone yapıyordu zaten, hem de monitörde direkt Windows 10 arayüzü ile...
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