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Nokia 2.1 modeli Android 9 güncellemesi almaya başladı

HMD Global’in Android Go programındaki akıllı telefonu Nokia 2.1, Android 9 güncellemesi almaya başladı. Sırada diğer bir Android Go telefonu olan Nokia 1 var.
2 ay
2,8b
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15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android güncellemeleri konusunda en iyi firmalardan birisi olan HMD Global, bu hafta itibariyle giriş seviyesindeki Nokia 2.1 akıllı telefonuna Android 9.0 güncellemesini vermeye başladı.

Güncelleme başladı

Nokia 2.1 modeli geçtiğimiz yıl piyasaya çıkmış ve Android 8.0 işletim sistemi ile donatılmıştı. 5.5 inç ekran, Snapdragon 425 yonga seti ve 1GB RAM barındıran model Android Go programı içerisinde yer alıyordu. Yani güncelleme Android 9 Pie Go edition olarak geldi.

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Global çapta halen 1GB ve altında RAM bellek ile 8GB ve altı depolama kapasitesine sahip önemli bir akıllı telefon kullanıcısı var. Halen daha da bu tarz telefonlar piyasaya çıkıyor. Google düşük donanımlı telefonların akıcı bir işletim sistemine sahip olması için Android Go programını başlatmıştı.

Kırpılmış bir sürüm olan ve uygulamaları da küçük boyutlarda geliştirilen Android Go işletim sistemi, normalde pek mümkün olmayan güncellemeleri bu tarz telefonlara sunarak önemli bir adım atmıştı. Nokia 2.1 modelinde HMD Global da güncellemenin akıcı olması için çeşitli optimizasyonlar yaptı.

Nokia 2.1 sonrasında diğer Android Go telefonların ne zaman güncelleme alacağı merakla bekleniyor. Muhtemelen üretici firmayı da ilgilendirdiği için zaman alacaktır. Diğer taraftan Nokia 3.1 ve Nokia 5.1 akıllı telefonları gelecek ay sonuna kadar Android Pie güncellemesini alacak. Nokia 1 Android Go telefonu ise yaz aylarında Android 9 güncellemesine kavuşacak.

 

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Mr. Jingles 2 ay en beğenilen
Geçen yılın giriş seviyesi modeline bile güncelleme veriyor takdir edilesi bir hareket. Hangi firma yapıyor bunu? Bırak giriş seviyesini geçen yılın amiraline aylar sonra güncelleme veriyorlar. Hatta vermeyen bile var. V20 gibi telefonu tek güncellemeyle yarı yolda bırakan LG gör de örnek al.
Geçen yılın giriş seviyesi modeline bile güncelleme veriyor takdir edilesi bir hareket. Hangi firma yapıyor bunu? Bırak giriş seviyesini geçen yılın amiraline ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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TearsForFears 2 ay
Güncellemeleri iyi veriyorlar ama telefonları güzel değil. Zaten ülkemizde var oldukları bile belli değil.
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scorpion20 2 ay TearsForFears
tersini yapan firmalar da var, seriye bağlayıp seri telefon çıkarıp güncelleme çıkarmayan da çöp oluyor
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grafman09 2 ay
Sürüm güncellemesini geçtim, güvenlik güncellemesi yapsalar kafi.. kutusunda yazıyor kullanım ömrü 5 yıl diye madem yazdın. 5 yıl güncellemeyi de ver bi zahmet..!! Lg samsung ve diğerleri..
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hamza5806 2 ay
Nokia adamdır
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Celonfix 2 ay
Samsung görsün de utansın bu haberi. S ve Note serisi dışındaki A,J,C denen çöplere bir güncelleme ya veriyor yada hiç vermiyor.
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High Sierra 2 ay Celonfix
Yiğidi öldürün ama hakkını yemeyin hocam C7 2 güncellemesini de aldı.
Tek problem şu güncellemeler çok geç çıkıyor hala Oreo programı tamamlanabilmiş değil.
Diğer bir sıkıntı da şu S ile Note arasında yeni bir android sürümü farkı var ve Samsung inatla bu sürümü geriden takip etmeyi tercih ediyor. Öyle olmasa Note atıyorum Note5 6.0 zamanında çıkan 5.1 amirali idi. 6 ile gelseydi 8 alıp bitecekti yazılım güncelleme döngüsü. Ama işler sanıldığı gibi yürümüyor.
Sıkıntı şu, Samsung'un S ile Note serisi ayrımı çizmesi şart oldu artık. S10e gibi bir S cihazı ile S10 plus gibi bir Note cihazı sunması lazım ama aynı anda. Note8 her ne kadar yeni bir cihaz olsa da 9 son güncellemesi oldu sonuçta. Halbuki Pixel 2 cihazların alacağı nice güncelleme var.
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SEO-Uzmanı 2 ay
firmadan fazla departman kalmadı
bu yüzden çalışanlar güncelleme çıkarmaya mecbur ! :)
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RickCooL 2 ay
Ah be kral eskiden en iyisi sendin neden windows hatası yaptın zamanında
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grupima 2 ay RickCooL
Hataları Windows değil, Symbian garabetinde diretmeleri idi. Windows Phone oldukça güzel bir sistemdi, iOS stabilitesini sunuyor ama ondan çok daha açık, özelleştirilebilir ve özgürlük veriyordu. Onun sonunu getiren Google idi. Hem hiçbir uygulamasını vermiyor, hem de üçüncü parti insanlar uygulama yazınca (örneğin birisi bir YouTube uygulaması yapınca) o uygulamanın API'sini falan engelleyerek önünü tıkamaya çabalıyordu. En son telefondaki tek tarayıcı olan Internet Explorer Mobile için YouTube'u engellemiştir, tarayıcıdan da giremiyordun, girmeye çalışınca "Bu tarayıcı desteklenmiyor" diyordu. İyice pislik yapıyordu işte Google.
Geliştiriciler "kullanıcı gelsin yazarız uygulama", kullanıcı da "uygulama artsın alırım" dedikçe bir yere de varılamadı.
Nokia'yı batıran Symbian garabetiydi ama WP'nin tutmasını açıkçası isterdim. Samsung'un yeni bir şeymiş gibi tanıttığı, telefonu dock'a koyunca monitörde masaüstü arayüzü görünmesi meselesini bile yıllar evvel Windows Phone yapıyordu zaten, hem de monitörde direkt Windows 10 arayüzü ile...
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Mr. Jingles 2 ay en beğenilen
Geçen yılın giriş seviyesi modeline bile güncelleme veriyor takdir edilesi bir hareket. Hangi firma yapıyor bunu? Bırak giriş seviyesini geçen yılın amiraline aylar sonra güncelleme veriyorlar. Hatta vermeyen bile var. V20 gibi telefonu tek güncellemeyle yarı yolda bırakan LG gör de örnek al.
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intel7mix 2 ay Mr. Jingles
Zaten Türkiye varla yok arasılar.
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Zimmerit 2 ay
Geçenlerde nokia 6'da 9 güncellemesini aldı.
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ouzqan 2 ay
Nokia yazılım açısından sony de geçti.
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intel7mix 2 ay
Nokia böyle giderse güncelleme veriyor diye alır.
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