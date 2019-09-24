Xiaomi hava soğutmalı yeni bir kablosuz şarj istasyonu duyurdu

Kablosuz şarj teknolojisine yavaş yavaş ısınmaya başlayan Xiaomi, kullanıcılar için adaptör alternatiflerini arttırıyor. 20W kablosuz şarj istasyonundan sonra şimdi de 30W kablosuz şarj istasyonu duyuruldu.

30W enerji aktarımı

Xiaomi’nin yeni kablosuz şarj istasyonu dikey olarak tasarlanmış ve böylece telefonunuza kolay erişim sağlayabiliyorsunuz. Qi standardına uyumlu olduğu için Xiaomi haricindeki telefonlarla da kullanılabiliyor.

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30W seviyesinde enerji aktaran kablosuz stand ayrıca içerisindeki sessiz mini fan sayesinde sıcak hava şarj bobinlerine ulaşmadan dışarı atılıyor. Böylece daha güvenli ve daha fazla ısı dağıtımı yapılabiliyor. Piyasada kablosuz şarj özelliği olan cihazlarda amiral gemileri de dahil 30W seviyesi nadiren mevcut. Bu bakımdan önümüzdeki dönemler için iyi bir alternatif olacağını söyleyebiliriz. Xiaomi 30W kablosuz şarj istasyonu 28$ fiyat etiketine sahip.