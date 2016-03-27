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Xiaomi, ikinci nesil akıllı güvenlik kamerasını duyurdu

Uygun fiyatlı ve bol özellikli bir güvenlik kamerası arıyorsanız, Xiaomi’nin tanıttığı Xiaoyi Small Ants 2 adındaki yeni nesil akıllı kamera, ihtiyacınıza cevap verecektir.
3 yıl
3b
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihaz pazarının yanında birbirinden farklı pek çok sektörde boy gösteren Xiaomi, güvenlik kamerası konusunda da iddialı ürünler geliştiriyor. Firmanın geçen yıl duyurduğu güvenlik kamerası Xiaoyi, şimdi ikinci nesle terfi ediyor.

İlk nesil Xiaoyi Small Ants akıllı güvenlik kamerası, 720p çözünürükte kayıt yapabiliyordu ve bu bakımdan rakiplerinden biraz geride kalmıştı. Xiaoyi Small Ants 2 adındaki yeni nesil kamera ise 25 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapabiliyor. 130 derecelik açıya sahip f/2.0 aralıklı CMOS sensör, Panasonic tarafından tedarik ediliyor. Cihazda ayrıca yeni nesil S2LM görüntü işlemcisi de yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Meizu M3 Note, 6 Nisan'da geliyor"

Yazılım tarafında ise akıllı HDR teknolojisi, bozulmaları düzelten LDC teknolojisi, sahne önündeki insan unsurlarını algılayabilme, belirli hareketler algılandığında kayda başlayabilme, bebek ağlamalarını algılayabilme gibi farklı özellikler mevcut. Bu bakımdan güvenlik kamerası haricinde, bebek kamerası gibi farklı amaçlar için de kullanılabiliyor.

Xiaoyi Ants 2 kamerası, SD karta kayıt yapabildiği gibi, WiFi üzerinden 1 yıl boyunca ücretsiz Alibaba AliCloud sunucularına da kayıt yapabilecek. Cihazın fiyatı 61$ olarak belirlenmiş.


http://www.androidheadlines.com/2016/03/xiaomi-unveils-the-2nd-gen-xiaoyi-smart-camera.html Yorum Yaz
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mskblt 3 yıl
Türkiye Fiyatı 600TL.
Bunu neye göre yazıyorum diyeceksenizde. Resmi olarak satılan yerlerden biri olan hepsiburada piston3 kulaklığı 12-13 dolarlık kulaklık,80 TL Hepsiburada da.
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Fenomenon 3 yıl
Bunlardan almak istiyorum aslında. 1.versiyonun fiyatı epey düşük
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kılıç-61 3 yıl
Zaomi klozet kapaği yaparsa kesin alacagim 1 tane cok kaliteli mallari var
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