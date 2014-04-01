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Xiaomi ilk 3 ayda 11 milyon akıllı telefon sattı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi ilk 3 ayda 11 milyon akıllı telefon sattı

Çin'in yükselen yıldızları arasında gösterilen ve Google başkan yardımcısı Hugo Barra'yı transfer ederek ses getiren Xiaomi, yılın ilk aylarında satışlarda adeta patlama yaşıyor. 

Geçen yıl 18.7 milyon adet akıllı telefon satan Xiaomi, bu yılın sadece ilk üç ayında 11 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. 4 yıllık bir firma olmasına rağmen rekor bir satış rakamına imza atan Xiaomi gelecek ile ilgili beklentileri de artırıyor.

Maliyeti düşük ancak tatmin edici performans sunan akıllı telefonları dakikalar içerisinde ön siparişi tüketen Xiaomi, bu yıl ki satış hedeflerini de artırdı. Firmanın daha önce 40 milyon olan 2014 hedefleri 60 milyona yükseldi.

2013 yılında Samsung ve Apple haricinde diğer firmalar 50 milyon rakamının altında kalmıştı. Bu yıl Avrupa'ya da açılmayı planlayan Xiaomi, bu rakamları tutturabilirse akıllı telefon pazarında üçüncülük koltuğuna çok rahat bir şekilde oturabilir.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-sold-11-million-smartphones-in-three-months-aims-to-push-60-million-units-in-2014_id54573 Yorum Yaz
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Fenomenon 5 yıl
2 yıla piyasada ne Samsung kalır ne apple
apple isterse 6" telefon yapsın pazar payı global olarak %10 un altına düşecek. çünkü daha ucuz fiyata(200-300$ civarı) tüm ihtiyaçları karşılayan telefonlar piyasayı domine edecek.
zaten mac kullanımı %7 civarında. yani apple'ın hitap ettiği kesim oldukça kısıtlı.
"ben iPhone'dan başka telefon kullanmam" diyenler olacaktır. ancak dediğim gibi 1000 TL'ye iyi bir telefon alınabilecekken kimse 2 katını vermek istemez.
2 yıla piyasada ne Samsung kalır ne appleapple isterse 6" telefon yapsın pazar payı global olarak %10 un altına düşecek. çünkü daha ucuz fiyata(200-300$ civ...
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CRonaldo48 5 yıl
Ben aldım arkadaşlar Xiaomi Mi3 mükemmel bir telefon gerçekten..... kullanması da o akdar basit..... adamlar herşeyi düşünmüşler her türlü kolalık mevcut telefonda.... farklı temalar yüklenmesi dahada güzel.... bence Avrupaya açıldıktan sonra millet 2500 tl verip de iphone almaz samsung almaz bu kalitede bu tasarımla Xiaomi bence bu gidişe piyası sallar.... gerçekten çok memnunum telefonumdan.... yukardaki Antutu Benchmark testinde çıktığı gibi ne note 3 kalmış geçmediği ne de s4 ne xperia z falan..... almak isteyen olursa burda yardımcı olan arkadaş var getirtebiliyor..... iphone satıp bu telefondan aldım ve teknoloji ile yakından ilgili bir insanım.... telefonun özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurulduğunda açık ara farkla mükemmel bir telefon.... almak isteyen hiç durmasın alsın....
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gangstar69 5 yıl
turkiye boyle telefon. uretmiyor anlamiyorum yurdisindan gelen telefon aliyoruz sacmalik
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dalu 5 yıl
Arkadaşlar 3-4 hafta önce Mi3 aldım. Gerçekten çok iyi telefon. Hız, stabilite, şarj süper. Miui sistemi de çok iyi. Büyük Çin diye tabir ettikleri bölgenin dışında ilk Singapurda satışa sunuldu ve 2 dakikada Mi3 tükendi.
Kendi sitelerinde yaklaşık 330 USD civarı ama hemen tükendiği için karaborsa Çinde. 390-400 USD civarı bulabiliyorsunuz. Bu da teli ilk aldığım zaman yaptığım Antutu testi.



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Mr. Jingles 5 yıl
Şu Google Android'i kapatıp sadece kendi sistemi yapsa Apple gibi o zaman göreceğiz bu Android üreticilerini nasıl çil yavrusu gibi dağılacaklar.
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andrewgoudelock 5 yıl
Turkiye hala elizabeth
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cherkesomer 5 yıl
bu telefonun türkiye dispribütörü olan köşeyi döner.. mi3 modeli şuan türkiyede olsa 1saatte 100bin satar..
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seven44 5 yıl
keşke ülkemizde bu tür telefonlar gelse
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E_Aydin35 5 yıl
Hedef kitlesi Çin olunca ucuz ve tatmin edici olmasın başarının anahtarı oluyor..
Ancak Avrupa'da da insalanra özellikle amiral gemi yarışının dorukta olduğu pazarda giriş ve orta seviye telefonlarda patlama yaşayabilir.
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orientem 5 yıl
miui`ı ancak kullanan bilir izin yönetim bilei yeter tercih için
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FreeRun 5 yıl
ahahaha satar tabi çinde 1 milyardan fazla insan var az bile satmış..
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ender ahmet 5 yıl
dünya nüfusu 7 milyar

çin : 1.3 milyar

komşusu hindistan 1.2 milyar

büyük bir pazar var burada.
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Fenomenon 5 yıl
2 yıla piyasada ne Samsung kalır ne apple
apple isterse 6" telefon yapsın pazar payı global olarak %10 un altına düşecek. çünkü daha ucuz fiyata(200-300$ civarı) tüm ihtiyaçları karşılayan telefonlar piyasayı domine edecek.
zaten mac kullanımı %7 civarında. yani apple'ın hitap ettiği kesim oldukça kısıtlı.
"ben iPhone'dan başka telefon kullanmam" diyenler olacaktır. ancak dediğim gibi 1000 TL'ye iyi bir telefon alınabilecekken kimse 2 katını vermek istemez.
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Fenomenon 5 yıl
2 yıla piyasada ne Samsung kalır ne apple
apple isterse 6" telefon yapsın pazar payı global olarak %10 un altına düşecek. çünkü daha ucuz fiyata(200-300$ civarı) tüm ihtiyaçları karşılayan telefonlar piyasayı domine edecek.
zaten mac kullanımı %7 civarında. yani apple'ın hitap ettiği kesim oldukça kısıtlı.
"ben iPhone'dan başka telefon kullanmam" diyenler olacaktır. ancak dediğim gibi 1000 TL'ye iyi bir telefon alınabilecekken kimse 2 katını vermek istemez.
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