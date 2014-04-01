Xiaomi ilk 3 ayda 11 milyon akıllı telefon sattı





Çin'in yükselen yıldızları arasında gösterilen ve Google başkan yardımcısı Hugo Barra'yı transfer ederek ses getiren Xiaomi, yılın ilk aylarında satışlarda adeta patlama yaşıyor.





Geçen yıl 18.7 milyon adet akıllı telefon satan Xiaomi, bu yılın sadece ilk üç ayında 11 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. 4 yıllık bir firma olmasına rağmen rekor bir satış rakamına imza atan Xiaomi gelecek ile ilgili beklentileri de artırıyor.





Maliyeti düşük ancak tatmin edici performans sunan akıllı telefonları dakikalar içerisinde ön siparişi tüketen Xiaomi, bu yıl ki satış hedeflerini de artırdı. Firmanın daha önce 40 milyon olan 2014 hedefleri 60 milyona yükseldi.





2013 yılında Samsung ve Apple haricinde diğer firmalar 50 milyon rakamının altında kalmıştı. Bu yıl Avrupa'ya da açılmayı planlayan Xiaomi, bu rakamları tutturabilirse akıllı telefon pazarında üçüncülük koltuğuna çok rahat bir şekilde oturabilir.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-sold-11-million-smartphones-in-three-months-aims-to-push-60-million-units-in-2014_id54573