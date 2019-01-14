Xiaomi, ilk ay 1 milyon adet Redmi Note 7 satmayı amaçlıyor

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve fiyatıyla dikkat çeken Redmi Note 7 şimdiden kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Xiaomi’den ayrılan ve kendi başına bir marka haline gelen Redmi’nin yeni akıllı telefonuna güveni büyük. Firmanın ürün yöneticisi Ocak ayı sonuna kadar 1 milyon adet Redmi Note 7 satışı yapmak istediklerini açıklandı.

Ayrıca Bkz.

"Lenovo Z5 Pro GT'nin piyasaya çıkış tarihi ertelendi"

İlk siparişler 15 Ocak’ta

Redmi Note 7’nin satışına 15 Ocak tarihinde Çin üzerinde başlanacak. 150 dolarlık uygun fiyatı ve barındırdığı özellikler düşünülünce çok satacağı şimdiden tahmin edilebiliyor. Çin’in popüler sosyal ağı Weibo’da Redmi ürün yöneticisi Wang Teng tarafından 2 veya 3 satış etkinliğiyle hazır durumdaki 1 milyon telefonun kullanıcılara sunulacağı açıklanmış.

Siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri bulunan cihazın fiyatı RAM ve depolama seçeneklerine göre değişiyor. 3 GB RAM + 32 GB depolamaya sahip ilk model 147 dolar fiyat etiketiyle gelecek. 4 GB RAM + 64 GB depolama 177 dolar, 6 GB RAM ve 64 GB depolama ise 206 dolar olacak.

Redmi Note 7 özellikleri

Ekran: 6.3 inç boyutunda, 1080x2340 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran

6.3 inç boyutunda, 1080x2340 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran Boyut ve ağırlık: 159.2 x 75.2 x 8.1 mm, 186 gram

159.2 x 75.2 x 8.1 mm, 186 gram İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660

Qualcomm Snapdragon 660 RAM: 3 GB / 4 GB / 6 GB

3 GB / 4 GB / 6 GB Kamera: 48 MP, f/1.8 + 5 MP arka, 13 MP ön kamera

48 MP, f/1.8 + 5 MP arka, 13 MP ön kamera Depolama: 32 GB / 64 GB

32 GB / 64 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (MIUI 10)

Android 9.0 Pie (MIUI 10) Diğer: Parmak izi (arka), yüz tanıma, güçlendirilmiş Gorilla Glass 5 ön/arka panel

https://www.gsmarena.com/xiaomi_targets_1_million_redmi_note_7_sales_in_first_month-news-35056.php