Xiaomi, ilk ay 1 milyon adet Redmi Note 7 satmayı amaçlıyor

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve fiyatıyla dikkat çeken Redmi Note 7 şimdiden kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Xiaomi’den ayrılan ve kendi başına bir marka haline gelen Redmi’nin yeni akıllı telefonuna güveni büyük. Firmanın ürün yöneticisi Ocak ayı sonuna kadar 1 milyon adet Redmi Note 7 satışı yapmak istediklerini açıklandı.Ayrıca Bkz. "Lenovo Z5 Pro GT'nin piyasaya çıkış tarihi ertelendi"
İlk siparişler 15 Ocak’ta
Redmi Note 7’nin satışına 15 Ocak tarihinde Çin üzerinde başlanacak. 150 dolarlık uygun fiyatı ve barındırdığı özellikler düşünülünce çok satacağı şimdiden tahmin edilebiliyor. Çin’in popüler sosyal ağı Weibo’da Redmi ürün yöneticisi Wang Teng tarafından 2 veya 3 satış etkinliğiyle hazır durumdaki 1 milyon telefonun kullanıcılara sunulacağı açıklanmış.
Siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri bulunan cihazın fiyatı RAM ve depolama seçeneklerine göre değişiyor. 3 GB RAM + 32 GB depolamaya sahip ilk model 147 dolar fiyat etiketiyle gelecek. 4 GB RAM + 64 GB depolama 177 dolar, 6 GB RAM ve 64 GB depolama ise 206 dolar olacak.
Redmi Note 7 özellikleri
- Ekran: 6.3 inç boyutunda, 1080x2340 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran
- Boyut ve ağırlık: 159.2 x 75.2 x 8.1 mm, 186 gram
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660
- RAM: 3 GB / 4 GB / 6 GB
- Kamera: 48 MP, f/1.8 + 5 MP arka, 13 MP ön kamera
- Depolama: 32 GB / 64 GB
- Batarya: 4000 mAh
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (MIUI 10)
- Diğer: Parmak izi (arka), yüz tanıma, güçlendirilmiş Gorilla Glass 5 ön/arka panel
https://www.gsmarena.com/xiaomi_targets_1_million_redmi_note_7_sales_in_first_month-news-35056.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-SD 660 halen daha kullanıcıların %95'i için yeter de artar bile, yazılımsal desteklenirse önümüzdek 3-4 yıl günlük işlemlerde asla teklemez ki Xiaomi Miui güncellemeleri konusunda cömert bir firma,
-Samsung'un amiral gemisi kamera sensörü, gündüz 48 mp, gece 1.6 mikronluk 12 mp + f/1.8 oldukça açık diyafram, iyi bir yazılımla desteklenirse çok kaliteli bir kamera paketi olur,
-4000 mah Batarya + Quick Charge 4.0,
-Bir Xiaomi telefonda ilk defa sudan koruyan önlemler,(Not: Mi 6'da da koruma varmış, o halde Redmi diyelim, uyarısı için adaşım @oguzhan diric 'e teşekkürler)
-Oldukça büyük ve güzel ekran,
-4 RAM /64 Hafıza versiyonu sadece 177 dolar...