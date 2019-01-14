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Xiaomi, ilk ay 1 milyon adet Redmi Note 7 satmayı amaçlıyor

Redmi’nin ürün yöneticisi Ocak ayı sonuna kadar 1 milyon adet Redmi Note 7 satmak istediklerini açıkladı. Telefon 18 Ocak tarihinde kullanıcılara ulaştırılmaya başlanacak.
4 ay
8,6b
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16
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi, ilk ay 1 milyon adet Redmi Note 7 satmayı amaçlıyor
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Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve fiyatıyla dikkat çeken Redmi Note 7 şimdiden kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Xiaomi’den ayrılan ve kendi başına bir marka haline gelen Redmi’nin yeni akıllı telefonuna güveni büyük. Firmanın ürün yöneticisi Ocak ayı sonuna kadar 1 milyon adet Redmi Note 7 satışı yapmak istediklerini açıklandı.
Ayrıca Bkz. "Lenovo Z5 Pro GT'nin piyasaya çıkış tarihi ertelendi"

İlk siparişler 15 Ocak’ta

Redmi Note 7’nin satışına 15 Ocak tarihinde Çin üzerinde başlanacak. 150 dolarlık uygun fiyatı ve barındırdığı özellikler düşünülünce çok satacağı şimdiden tahmin edilebiliyor. Çin’in popüler sosyal ağı Weibo’da Redmi ürün yöneticisi Wang Teng tarafından 2 veya 3 satış etkinliğiyle hazır durumdaki 1 milyon telefonun kullanıcılara sunulacağı açıklanmış.

Xiaomi, ilk ay 1 milyon adet Redmi Note 7 satmayı amaçlıyor

Siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri bulunan cihazın fiyatı RAM ve depolama seçeneklerine göre değişiyor. 3 GB RAM + 32 GB depolamaya sahip ilk model 147 dolar fiyat etiketiyle gelecek. 4 GB RAM + 64 GB depolama 177 dolar, 6 GB RAM ve 64 GB depolama ise 206 dolar olacak.

Redmi Note 7 özellikleri

  • Ekran: 6.3 inç boyutunda, 1080x2340 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 159.2 x 75.2 x 8.1 mm, 186 gram
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660
  • RAM: 3 GB / 4 GB / 6 GB
  • Kamera: 48 MP, f/1.8 + 5 MP arka, 13 MP ön kamera
  • Depolama: 32 GB / 64 GB
  • Batarya: 4000 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (MIUI 10)
  • Diğer:  Parmak izi (arka), yüz tanıma, güçlendirilmiş Gorilla Glass 5 ön/arka panel

https://www.gsmarena.com/xiaomi_targets_1_million_redmi_note_7_sales_in_first_month-news-35056.php Yorum Yaz
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Bloodin 4 ay en beğenilen
Yeterince üretebilirse bu cihazdan 5-6 ayda 20 milyon da satar...
-SD 660 halen daha kullanıcıların %95'i için yeter de artar bile, yazılımsal desteklenirse önümüzdek 3-4 yıl günlük işlemlerde asla teklemez ki Xiaomi Miui güncellemeleri konusunda cömert bir firma,
-Samsung'un amiral gemisi kamera sensörü, gündüz 48 mp, gece 1.6 mikronluk 12 mp + f/1.8 oldukça açık diyafram, iyi bir yazılımla desteklenirse çok kaliteli bir kamera paketi olur,
-4000 mah Batarya + Quick Charge 4.0,
-Bir Xiaomi telefonda ilk defa sudan koruyan önlemler,(Not: Mi 6'da da koruma varmış, o halde Redmi diyelim, uyarısı için adaşım @oguzhan diric 'e teşekkürler)
-Oldukça büyük ve güzel ekran,
-4 RAM /64 Hafıza versiyonu sadece 177 dolar...
Yeterince üretebilirse bu cihazdan 5-6 ayda 20 milyon da satar...-SD 660 halen daha kullanıcıların %95'i için yeter de artar bile, yazılımsal desteklenirse ...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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selmand 4 ay
Tr fyatı en az 2000 olur sanırım
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scorpion20 3 ay selmand
Umarım olmaz, yoksa mi8 lite'a talim yaparız
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~Lion King~ 4 ay
7 Plus sahibiyim ve android dünyasını özlediğimden arayıştayım. Bu telefon 1700 lira civarı gelir, içindeki snapdragon 660 PUBG gibi oyunların altından kalkarsa affetmem alırım.
İşlemci harici dört dörtlük olmuş.
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THECERN 4 ay ~Lion King~
çok rahat kalkacaktır hocam
ben 625 ile oynuyorum o oyunu, cihazımın antutu testi 80k
Xiaomi 660'ı extra da güçlendirdiğini söylüyor, 140k seviyelerinde o cihazın antutu puanı
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Extralarge 4 ay
- Arkadaşlar IMEI' atabiliyormuyuz ?
- Çin'e arkadaşım gidecek. İnternetten satın alabileceğimiz günevilir Çin sitesi varmıdır ?
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esmerbuyucu 4 ay
Reklam amaçlı bu kadar ucuz olmasına şaşmamalı.
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samettgrb 4 ay
bizim elimize en yakın hangi zaman gelir beyler bi tahminleri alalım
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muratcan1981 4 ay
1 milyon adet anında biter 10 dolar kar etse telefon başına anında 10 milyon kar iyi iş
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DH Misafiri 4 ay
Kesinlikle satacaktir
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THECERN 4 ay
hazır durumdaki 1 milyon diyor, sanırım bu cihaz için çok fazla üretim sıkıntısı çekmeyecekler, bu durumda tr'ye erken gelebilir mi?
14 şubata yetişir mi global pazara?
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Bloodin 4 ay en beğenilen
Yeterince üretebilirse bu cihazdan 5-6 ayda 20 milyon da satar...
-SD 660 halen daha kullanıcıların %95'i için yeter de artar bile, yazılımsal desteklenirse önümüzdek 3-4 yıl günlük işlemlerde asla teklemez ki Xiaomi Miui güncellemeleri konusunda cömert bir firma,
-Samsung'un amiral gemisi kamera sensörü, gündüz 48 mp, gece 1.6 mikronluk 12 mp + f/1.8 oldukça açık diyafram, iyi bir yazılımla desteklenirse çok kaliteli bir kamera paketi olur,
-4000 mah Batarya + Quick Charge 4.0,
-Bir Xiaomi telefonda ilk defa sudan koruyan önlemler,(Not: Mi 6'da da koruma varmış, o halde Redmi diyelim, uyarısı için adaşım @oguzhan diric 'e teşekkürler)
-Oldukça büyük ve güzel ekran,
-4 RAM /64 Hafıza versiyonu sadece 177 dolar...
2 Yanıt Yanıtla +11
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TearsForFears 4 ay Bloodin
Snapdragon 710 lu meizu x8 200 eurodan çıkmıştı. Bu telefonun hakkı snapdragon 710 du. Biraz daha pahalı olsaymış ama snapdragon 710 olsaymış.
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oguzhan diric 4 ay Bloodin
Yaniliyorsunuz ilk defa bu modelde degil. Bi zamanlar kullansigim mi 6 modelinde de koruma vardi. Sim card girisinde vs.
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ymhaslaman 4 ay
Bütün bunları yazdığına göre bu işten anlıyorsun. Peki birşer soracağım. Bu S9+ kapalı (akşam vakti ev) ortamlarda gerek kamera çekim kalitesi gerek derinlik anlamında bana rezil bir çekim sağlıyor. Kıyaslamayı Iphone X ile yaptım. Acaba yazılımlamı alakalı? Iphone X direkt uyum sağlıyor ortama.
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