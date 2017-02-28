Xiaomi kendi Pinecone Surge S1 yonga setine sahip Mi 5c'yi duyurdu

Xiaomi, bu yıl Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'ne katılmadı, ancak bu durum şirketin yeni ve heyecan verici bir akıllı telefon olan Xiaomi Mi 5c'yi duyurmasını engellemedi. Yeni akıllı telefon Xiaomi'nin kendi Surge S1 işlemcisine sahip.

Pinecone Surge S1, 2.2GHz hızında dört Cortex A53 çekirdeği ve 1.4GHz hızında dört Cortex A53 çekirdeği bulunan, 64 bitlik 8 çekirdekli bir yonga seti olarak tanımlanıyor. 28nm üretim sürecine sahip yonga setinde, ARM Mali-T860 MP4 grafik işleme ünitesine yer verilmiş. Ayrıca, aramalarda daha iyi ses işleme için 32 bit DSP ve gürültüyü azaltmak için çift mikrofona sahip durumda.

Xiaomi, Pinecone Surge S1'in Qualcomm'un Snapdragon 625 SoC modelinden daha iyi performans gösterdiğini ve 2.560 x 1.600 piksele kadar akıllı telefon ekran çözünürlüğünü desteklediğini söyledi. Yonga seti üst düzey modellerle rekabet edecek seviyede değil ancak Xiaomi'nin Apple ve Samsung gibi yonga seti geliştiren akıllı telefon şirketleri kategorisine adım atmasını sağlayacak.

Xiaomi Mi 5c, 3 Mart'ta Çin'de satışa sunulacak

Xiaomi Mi 5c, 1.080 x 1.920 piksel çözünürlüklü 5.15 inçlik Full HD ekranla geliyor. Telefon 428 ppi piksel yoğunluğuna sahip kavisli cam ekranla donatılmış durumda. Ekran, 550 nit parlaklık kapasitesine sahip ve 1.66 mm ultra ince çerçevelerle birlikte geliyor. Cihazda ayrıca 3GB RAM, 64GB dahili bellek ve hızlı şarj desteği ile birlikte çıkarılmayan 2.860mAh pil var.

Xiaomi Mi 5c'de 8 megapiksel kapasiteli ön kamera yer alırken, arka kamera kapasitesi 1.25µm piksel boyutuyla 12 megapiksele ulaşıyor. Telefonun gövdesi metalden yapılmış ve 132 gram ağırlığında. Cihaz kutudan Android 7.1 Nougat işletim sistemiyle çıkıyor ve Home butonuna gömülü bir parmak izi okuyucusu içeriyor. Yalnızca Çin'de satışa sunulacak Xiaomi Mi 5c, yaklaşık 220$ fiyat etiketi taşıyacak. Akıllı telefonun 3 Mart'ta mağazalara ulaşması bekleniyor.

http://www.mi.com/mi5c/