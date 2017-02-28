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Xiaomi kendi Pinecone Surge S1 yonga setine sahip Mi 5c'yi duyurdu

Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayan Xiaomi, yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 5c'yi resmen duyurdu. Şirketin kendi ürettiği Pinecone Surge S1 yonga setine sahip olan cihazda 3GB RAM bulunuyor.
2 yıl
3,4b
1
19
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, bu yıl Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'ne katılmadı, ancak bu durum şirketin yeni ve heyecan verici bir akıllı telefon olan Xiaomi Mi 5c'yi duyurmasını engellemedi. Yeni akıllı telefon Xiaomi'nin kendi Surge S1 işlemcisine sahip.
Pinecone Surge S1, 2.2GHz hızında dört Cortex A53 çekirdeği ve 1.4GHz hızında dört Cortex A53 çekirdeği bulunan, 64 bitlik 8 çekirdekli bir yonga seti olarak tanımlanıyor. 28nm üretim sürecine sahip yonga setinde, ARM Mali-T860 MP4 grafik işleme ünitesine yer verilmiş. Ayrıca, aramalarda daha iyi ses işleme için 32 bit DSP ve gürültüyü azaltmak için çift mikrofona sahip durumda.
Xiaomi, Pinecone Surge S1'in Qualcomm'un Snapdragon 625 SoC modelinden daha iyi performans gösterdiğini ve 2.560 x 1.600 piksele kadar akıllı telefon ekran çözünürlüğünü desteklediğini söyledi. Yonga seti üst düzey modellerle rekabet edecek seviyede değil ancak Xiaomi'nin Apple ve Samsung gibi yonga seti geliştiren akıllı telefon şirketleri kategorisine adım atmasını sağlayacak.

Xiaomi Mi 5c, 3 Mart'ta Çin'de satışa sunulacak

Xiaomi Mi 5c, 1.080 x 1.920 piksel çözünürlüklü 5.15 inçlik Full HD ekranla geliyor. Telefon 428 ppi piksel yoğunluğuna sahip kavisli cam ekranla donatılmış durumda. Ekran, 550 nit parlaklık kapasitesine sahip ve 1.66 mm ultra ince çerçevelerle birlikte geliyor. Cihazda ayrıca 3GB RAM, 64GB dahili bellek ve hızlı şarj desteği ile birlikte çıkarılmayan 2.860mAh pil var.
Xiaomi Mi 5c'de 8 megapiksel kapasiteli ön kamera yer alırken, arka kamera kapasitesi 1.25µm piksel boyutuyla 12 megapiksele ulaşıyor. Telefonun gövdesi metalden yapılmış ve 132 gram ağırlığında. Cihaz kutudan Android 7.1 Nougat işletim sistemiyle çıkıyor ve Home butonuna gömülü bir parmak izi okuyucusu içeriyor. Yalnızca Çin'de satışa sunulacak Xiaomi Mi 5c, yaklaşık 220$ fiyat etiketi taşıyacak. Akıllı telefonun 3 Mart'ta mağazalara ulaşması bekleniyor.

http://www.mi.com/mi5c/ Yorum Yaz
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zaomss 2 yıl en beğenilen
28 nm nedir masaüstü işlemcisi mi bu. Xiaomi büyük bir firma ve gerekli kaynakları var. Rekabete daha hazırlıklı girmesini beklerdim.
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sniper23 2 yıl zaomss
zaomss

28 nm nedir masaüstü işlemcisi mi bu. Xiaomi büyük bir firma ve gerekli kaynakları var. Rekabete daha hazırlıklı girmesini beklerdim.

Zamanla diğerlerine yetişecektir. Bir yerden başlamaları iyi oldu.
zaomss28 nm nedir masaüstü işlemcisi mi bu. Xiaomi büyük bir firma ve gerekli kaynakları var. Rekabete daha hazırlıklı girmesini beklerd...
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komodusa 2 yıl
Hocam mi5 nerde 220dolar bandında satılıyor. Urun olmus 1300 tl oda yaklasık vergılerı felan dus 320 dolarlara gelıyor. arada koskocaman 100 dolarlık fark var buda urune gore gayet normal. yanı mı5c 1000 tl altına gayet rahat satılır....
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DH Misafiri 2 yıl
işlemci frekans seçimi makul kabul edilebilir. Lakin neden 28nm'dir. 14,16,20 olabilirdi. En azından tüketici cezbedilebilirdi.
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JoeyBane 2 yıl
28nm'ye laf ediyorlar. Lazim degil 40nm olsun Turk mali olsun ona da raziyiz.
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dede17 1 yıl JoeyBane
Adamlara bak ya nasıl bir hadsizlik sanki görende evde 10 nm işlemci üretiyor sanıyor. Nasıl bir saygısızlık sen bir şey yap sonra başkalarının yaptığını beğenme (Sözüm meclisten dışarı)
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TylerD. 2 yıl
Mi 5c
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kadirirdem 2 yıl
Nm olmamış bunu 14 yaparlarsa gayet güzel olur.
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complete_ 2 yıl
Adamlar biryerden başlamış,biz daha 4 tekerlekli yapamıyoruz,millet uzaya çıktı,bizim millet passat sırası bekliyor..
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Yigido59 2 yıl
Güzel güzel özgünlük iyidir...
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axaxa 2 yıl
Tip iphone çakması :/
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hunnkaar 2 yıl
28 nanometre demek isinma sorunu olabilir
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King Stannis 2 yıl
P20 16nm, sd 625de 14nm, bu işlemci mi değilde redmi serisinde kullanılabilirdi.
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akıllı telefon, çin ve
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